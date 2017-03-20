Бывший руководитель «Фармстандарта» возглавит «Марафон Фарма» Игорь Крылов, бывший руководитель «Фармстандарта» и ГК «Медси», стал управляющим директором «Марафон Фарма», владеющего фармактивами выходцев из А1 Александра Винокурова и Сергея Захарова, сообщает РБК.



Как рассказал РБК Александр Винокуров, все проекты «Марафона» будут формироваться в субхолдинги и первый — это «Марафон Фарма». В структуру переведены все фармактивы партнеров, которые они консолидировали последние несколько лет.



В сентябре 2016-го стало известно о запуске собственных аптечных сетей — до конца 2020 года группа планирует открывать 3,3 тыс. аптечных пунктов под брендами «А-Мега» и «Да здоров» на площадях магазинов X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»). Согласно прогнозу компании, уже на конец 2017-го совокупная выручка аптечной розницы превысит 10 млрд рублей, а число точек — 850.



Также у «Марафон Фармы» есть производственные активы — ОАО «Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез» (проект реализуется в партнерстве госкорпорацией «Ростех») и ЗАО «Биоком». На прошлой неделе структуры бизнесменов выкупили у Группы ВТБ 30% компании-производителя бытовых антисептических средств «Бентус лаборатории» (бренд Sanitelle).



Как рассказал РБК Крылов, его задачи в «Марафон Фарма» — это разработка стратегии развития субхолдинга и развитие экспортного потенциала активов. В числе перспективных сегментов фармрынка, которые могут обеспечить рост субхолдинга, — это развитие производства и продуктового портфеля. По словам Винокурова, в завершающей стадии находится еще одна сделка на фармрынке.



Крылов покинул пост гендиректора «Фармстандарта» в конце ноября 2014 года, после чего был перешел на работу в компанию AstraZeneca, заняв должность директора по работе с государственными органами и стратегическому развитию в регионе «Россия и Евразия». В 2015 году он стал первым вице-президентом сети клиник «Медси», где проработал до октября 2016 года.





Ключевые слова: Марафон Фарма Игорь Крылов, бывший руководитель «Фармстандарта» и ГК «Медси», стал управляющим директором «Марафон Фарма», владеющего фармактивами выходцев из А1 Александра Винокурова и Сергея Захарова, сообщает РБК.Как рассказал РБК Александр Винокуров, все проекты «Марафона» будут формироваться в субхолдинги и первый — это «Марафон Фарма». В структуру переведены все фармактивы партнеров, которые они консолидировали последние несколько лет.В сентябре 2016-го стало известно о запуске собственных аптечных сетей — до конца 2020 года группа планирует открывать 3,3 тыс. аптечных пунктов под брендами «А-Мега» и «Да здоров» на площадях магазинов X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»). Согласно прогнозу компании, уже на конец 2017-го совокупная выручка аптечной розницы превысит 10 млрд рублей, а число точек — 850.Также у «Марафон Фармы» есть производственные активы — ОАО «Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез» (проект реализуется в партнерстве госкорпорацией «Ростех») и ЗАО «Биоком». На прошлой неделе структуры бизнесменов выкупили у Группы ВТБ 30% компании-производителя бытовых антисептических средств «Бентус лаборатории» (бренд Sanitelle).Как рассказал РБК Крылов, его задачи в «Марафон Фарма» — это разработка стратегии развития субхолдинга и развитие экспортного потенциала активов. В числе перспективных сегментов фармрынка, которые могут обеспечить рост субхолдинга, — это развитие производства и продуктового портфеля. По словам Винокурова, в завершающей стадии находится еще одна сделка на фармрынке.Крылов покинул пост гендиректора «Фармстандарта» в конце ноября 2014 года, после чего был перешел на работу в компанию AstraZeneca, заняв должность директора по работе с государственными органами и стратегическому развитию в регионе «Россия и Евразия». В 2015 году он стал первым вице-президентом сети клиник «Медси», где проработал до октября 2016 года.Ключевые слова: Игорь Крылов









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