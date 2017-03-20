Жизнь длинною в 120 лет становится реальностью благодаря последним достижениям науки

27-28 мая ведущие научные умы и идеологи активного долголетия более чем из 20 стран мира соберутся на международный симпозиум в Женеве, чтобы представить последние достижения в геронтологии и анти-возрастной медицине.



Футурологи давно высказывают мнение о том, что средняя продолжительность человеческой жизни преодолеет вековой предел и что наука стоит на пороге революционных открытий в этой области.



И, в то время как для обычного человека это кажется фантастикой, геронтологи, микробиологи и другие эксперты по анти-возрастной медицине уверены, что такие технологии уже реально существуют и даже находят применение в некоторых медицинских центрах мира, которые опередили свое время.



Одна из таких технологий основана на теории пептидной биорегуляции известного во всем мире ученого Владимира Хавинсона. Исследования влияния пептидов на увеличение ресурса жизнедеятельности человека проводятся уже на протяжении 35 лет и наглядно подтверждают эффективность метода.



Директор Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии Владимир Хавинсон выступает Председателем научного комитета симпозиума, в котором также примут участие более 100 ведущих ученых и практических экспертов из Швейцарии, Австрии, России, Германии, Италии и США.



Научным партнером симпозиума выступает Резиденция долголетия и красоты GLMED, которая имеет успешный опыт внедрения пептидотерапии и других передовых анти-возрастных технологий в программы лечения, направленных на снижение биологического возраста и увеличение периода работоспособности человека.



Среди докладчиков и участников симпозиума: Джон Бирд, директор департамента старения и жизненного цикла ВОЗ; Клаудио Франчески, профессор иммунологии отдела экспериментальной патологии Болонского университета, Марио Барбагальо; председатель клинической секции Международной ассоциации геронтологии и гериатрии; а также Юрий Медзиновский, ученый-практик и главный врач GLMED.



В программе Международного Симпозиума в Женеве большое внимание уделено вопросам продления активного долголетия, оценке перспектив и эффективности геропротекторов, а так же средствам и методам профилактики возрастной патологии,.



«Симпозиум в Женеве – одно из важнейших научных событий в сфере геронтологии, которое соберет ведущих мировых экспертов. Решить проблему увеличения продолжительности жизни можно только комплексно, планомерно внедряя последние достижения науки на практике. Очень важно, что наконец-то нам удалось собрать за одним столом как исследователей, так и практических экспертов в сфере антивозрастной медицины, что привнесет по-настоящему междисциплинарный подход в изучение проблем старения и, возможно, приведет к новым прорывам в этой области», - отметил Владимир Хавинсон.

