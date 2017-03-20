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 Главная / Новости медицины и фармации

12.05.2017 19:18

Eli Lilly получила убедительные результаты КИ препарата против мигрени

Экспериментальный препарат компании Eli Lilly успешно прошел клинические исследования III фазы в терапии эпизодической и хронической мигрени. Согласно официальному сообщению Eli Lilly, галцанезумаб (galcanezumab) достиг первичных конечных точек в трех КИ III фазы, продемонстрировав статистически значимую эффективность в сокращении числа приступов мигрени (по сравнению с плацебо).

За три месяца экспериментальной терапии, среди пациентов, получавших галцанезумаб в дозировке 120 мг и 240 мг число дней в месяце с приступами мигрени сократилось на 4,8 и 4,6 дня, соответственно, тогда как в плацебо-группе этот показатель составил 2,7 дня. Наиболее распространенными нежелательными явлениями были реакции в месте введения.

Собранные в рамках клинических исследований данные компания Eli Lilly намерена направить в Администрацию по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) для регистрации ЛС.

Галцанезумаб является моноклональным антителом, специфичным к белку CGRP, который играет важную роль в развитие мигрени и кластерной головной боли. Инъекционный лекарственный препарат предназначен для самостоятельного введения пациентом с периодичностью один раз в месяц.

Ключевые слова: мигрень, Eli Lilly, клинические исследования


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