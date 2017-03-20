Минздрав может разрешить интернет-продажу спиртосодержащих лекарств

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Главная / Новости медицины и фармации
12.05.2017 18:15
Минздрав может разрешить интернет-продажу спиртосодержащих лекарствМинистерство здравоохранения рассмотрит возможность онлайн-продажи спиртосодержащих лекарственных препаратов, крепость которых превышает 30%. Письмо с соответствующей просьбой на имя Вероники Скворцовой направили представители Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), Союза профессиональных фармацевтических организаций (СПФО) и Международной ассоциации делового сотрудничества (МАДС), пишут «Известия».
«С целью гармонизации требований и регулирований розничной торговли лекарственными препаратами в аптечных организациях предлагается считать ограничение на продажу лекарственных препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 30% избыточным», — говорится в письме организаций в Минздрав. При реализации подобных средств следует руководствоваться критериями, определенными текущей нормативной правовой базой, уточняют авторы послания.
Организации предлагают скорректировать проект постановления правительства «О порядке розничной торговли лекарственными препаратами... дистанционным способом», который подготовлен Минздравом в марте 2017 года. В частности, пункт 5 этого документа предусматривает запрет на продажи в интернете спиртосодержащих лекарств крепостью боле 30%. Проектом также предусмотрено ограничение свободной реализации в интернете препаратов, подлежащих предметно-количественному учету и обладающих анаболической активностью.
В Минздраве «Известиям» сообщили, что предложения АКИТ, СПФО и МАДС находятся на рассмотрении в профильном подразделении министерства. — Предложения, указанные в письме, будут рассмотрены и, по возможности, учтены при подготовке окончательной редакции постановления, — заявили представители ведомства.
Ключевые слова: Минздрав, онлайн-аптеки
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