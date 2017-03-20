ВОЗ призвала фармкомпании обеспечить прозрачность ценообразования на лекарства Повысить доступ к жизненно важным лекарственным препаратам поможет обеспечение прозрачности в области формирования цен на лекарственные препараты. В ВОЗ заявили о том, что проблема ценообразования на фармрынке приобрела глобальные масштабы.



«Проблема стала глобальной. Многие из лекарственных препаратов, входящих в перечень основных ЛС ВОЗ, недоступны пациентам из-за высокой стоимости», - приводит



Помощник генерального секретаря ВОЗ Мари-Поль Кини (Marie-Paule Kieny) по результатам встречи, прошедшей в Амстердаме с участием представителей правительства, фармпроизводителей и общественных организаций, согласилась, что фармкомпаниям необходимо обеспечить себе прибыль для дальнейшего финансирования разработок и исследований лекарственных препаратов, однако призвала правительства стран усилить свою роль в регулировании цен на ЛС.



В ВОЗ подчеркивают, что отсутствие понимания реальной стоимости разработки лекарственного препарата, факторов, влияющих на его стоимость, а также большая разница цен на один и тот же ЛС в разных странах мешают построению прозрачной системы ценообразования.



Ключевые слова: ценообразование Повысить доступ к жизненно важным лекарственным препаратам поможет обеспечение прозрачности в области формирования цен на лекарственные препараты. В ВОЗ заявили о том, что проблема ценообразования на фармрынке приобрела глобальные масштабы.«Проблема стала глобальной. Многие из лекарственных препаратов, входящих в перечень основных ЛС ВОЗ, недоступны пациентам из-за высокой стоимости», - приводит Reuters слова представителя ВОЗ Сьюзен Хилл (Suzanne Hill).Помощник генерального секретаря ВОЗ Мари-Поль Кини (Marie-Paule Kieny) по результатам встречи, прошедшей в Амстердаме с участием представителей правительства, фармпроизводителей и общественных организаций, согласилась, что фармкомпаниям необходимо обеспечить себе прибыль для дальнейшего финансирования разработок и исследований лекарственных препаратов, однако призвала правительства стран усилить свою роль в регулировании цен на ЛС.В ВОЗ подчеркивают, что отсутствие понимания реальной стоимости разработки лекарственного препарата, факторов, влияющих на его стоимость, а также большая разница цен на один и тот же ЛС в разных странах мешают построению прозрачной системы ценообразования.Ключевые слова: ВОЗ









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