Госдума рассмотрит возможность субсидирования покупки лекарств

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Главная / Новости медицины и фармации
12.05.2017 14:44
Госдума рассмотрит возможность субсидирования покупки лекарствЗампред фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Олег Нилов намерен внести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о выплате гражданам субсидии на покупку препаратов из перечня ЖНВЛП, если траты человека на их приобретение превышают 10 % от зарплаты. Планируется, что субсидия будет адресной выплатой по принципу софинансирования, пишет РИА Новости.
«Субсидии перечисляются гражданам до сроков, установленных для приема жизненно необходимых лекарств в соответствии с врачебным назначением. В случае если гражданин приобрел жизненно необходимые лекарства за свой счет, субсидия выплачивается в порядке компенсации понесенных расходов в размере, установленном законопроектом» – поясняет Нилов в сопроводительной записке.
Устанавливаемые законопроектом субсидии будут предоставляться органом исполнительной власти региона РФ или уполномоченным им учреждением гражданам на основании заявлений.
«Сегодня у большинства пенсионеров примерно половина пенсии уходит на оплату лекарств, с учетом удорожания цен на продукты питания и услуги ЖКХ граждане вынуждены экономить на своем здоровье, обходясь самыми необходимыми медикаментами. В условиях, когда правительство РФ прорабатывает вопрос об изменении регулирования цен на жизненно необходимые и важные лекарственные препараты нижнего ценового сегмента в пользу производителей, вопрос о субсидировании расходов на оплату лекарства является как никогда актуальным», — отметил Нилов.
Ключевые слова: ЖНВЛП, субсидии
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