Госдума рассмотрит возможность субсидирования покупки лекарств Зампред фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Олег Нилов намерен внести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о выплате гражданам субсидии на покупку препаратов из перечня ЖНВЛП, если траты человека на их приобретение превышают 10 % от зарплаты. Планируется, что субсидия будет адресной выплатой по принципу софинансирования, пишет



«Субсидии перечисляются гражданам до сроков, установленных для приема жизненно необходимых лекарств в соответствии с врачебным назначением. В случае если гражданин приобрел жизненно необходимые лекарства за свой счет, субсидия выплачивается в порядке компенсации понесенных расходов в размере, установленном законопроектом» – поясняет Нилов в сопроводительной записке.



Устанавливаемые законопроектом субсидии будут предоставляться органом исполнительной власти региона РФ или уполномоченным им учреждением гражданам на основании заявлений.



«Сегодня у большинства пенсионеров примерно половина пенсии уходит на оплату лекарств, с учетом удорожания цен на продукты питания и услуги ЖКХ граждане вынуждены экономить на своем здоровье, обходясь самыми необходимыми медикаментами. В условиях, когда правительство РФ прорабатывает вопрос об изменении регулирования цен на жизненно необходимые и важные лекарственные препараты нижнего ценового сегмента в пользу производителей, вопрос о субсидировании расходов на оплату лекарства является как никогда актуальным», — отметил Нилов.



Ключевые слова: субсидии Зампред фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Олег Нилов намерен внести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о выплате гражданам субсидии на покупку препаратов из перечня ЖНВЛП, если траты человека на их приобретение превышают 10 % от зарплаты. Планируется, что субсидия будет адресной выплатой по принципу софинансирования, пишет РИА Новости «Субсидии перечисляются гражданам до сроков, установленных для приема жизненно необходимых лекарств в соответствии с врачебным назначением. В случае если гражданин приобрел жизненно необходимые лекарства за свой счет, субсидия выплачивается в порядке компенсации понесенных расходов в размере, установленном законопроектом» – поясняет Нилов в сопроводительной записке.Устанавливаемые законопроектом субсидии будут предоставляться органом исполнительной власти региона РФ или уполномоченным им учреждением гражданам на основании заявлений.«Сегодня у большинства пенсионеров примерно половина пенсии уходит на оплату лекарств, с учетом удорожания цен на продукты питания и услуги ЖКХ граждане вынуждены экономить на своем здоровье, обходясь самыми необходимыми медикаментами. В условиях, когда правительство РФ прорабатывает вопрос об изменении регулирования цен на жизненно необходимые и важные лекарственные препараты нижнего ценового сегмента в пользу производителей, вопрос о субсидировании расходов на оплату лекарства является как никогда актуальным», — отметил Нилов.Ключевые слова: ЖНВЛП









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Госдума рассмотрит возможность субсидирования покупки лекарств Депутат Нилов внесет в Госдуму законопроект о выплате гражданам субсидии на покупку препаратов из перечня ЖНВЛП, если траты человека на их приобретение превышают 10 % от зарплаты.

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