В Москве запустят производство химиотерапевтических препаратов Входящая в группу «Росатом» корпорация ТВЭЛ намерена совместно с Агентством по технологическому развитию запустить в Москве производство фармацевтических препаратов для химиотерапии. Об этом заявил сообщил первый заместитель гендиректора Агентства Вадим Куликов на выездной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в Уфе, информирует



«Корпорация ТВЭЛ, входящая в группу «Росатом», совместно с Агентством планирует в Москве производить фармпрепараты. Мы выделяем в пользование (участок - прим. ТАСС) в 13 тыс. квадратных метров, некоторую часть инвестиций и будем также помогать со сбытом. Но главную скрипку играет частная компания, она еще не выбрана, выборы будут происходить в июне-июле. Мы настаиваем на экспортной составляющей - не менее 30% производимых медицинских препаратов должны уходить на экспорт», - пояснил Куликов. По его словам, создание нового производства будет способствовать импортозамещению препаратов, в частности для химиотерапии.



Агентство по технологическому развитию учреждено правительством РФ в 2016 году. Основная задача организации - содействие российским предприятиям во внедрении технологических решений мирового уровня с целью достижения конкурентоспособности отечественной продукции.



Ключевые слова: Росатом, ТВЭЛ, импортозамещение Входящая в группу «Росатом» корпорация ТВЭЛ намерена совместно с Агентством по технологическому развитию запустить в Москве производство фармацевтических препаратов для химиотерапии. Об этом заявил сообщил первый заместитель гендиректора Агентства Вадим Куликов на выездной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в Уфе, информирует ТАСС «Корпорация ТВЭЛ, входящая в группу «Росатом», совместно с Агентством планирует в Москве производить фармпрепараты. Мы выделяем в пользование (участок - прим. ТАСС) в 13 тыс. квадратных метров, некоторую часть инвестиций и будем также помогать со сбытом. Но главную скрипку играет частная компания, она еще не выбрана, выборы будут происходить в июне-июле. Мы настаиваем на экспортной составляющей - не менее 30% производимых медицинских препаратов должны уходить на экспорт», - пояснил Куликов. По его словам, создание нового производства будет способствовать импортозамещению препаратов, в частности для химиотерапии.Агентство по технологическому развитию учреждено правительством РФ в 2016 году. Основная задача организации - содействие российским предприятиям во внедрении технологических решений мирового уровня с целью достижения конкурентоспособности отечественной продукции.Ключевые слова: Москва









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