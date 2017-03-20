Бразилия отменила режим ЧП из-за вируса Зика Правительство Бразилии заявило об отмене чрезвычайного положения, введенного в стране полтора года назад из-за эпидемии вируса Зика, сообщает



Предпринятые меры по борьбе с комарами-переносчиками вируса привели к положительному результату: с января 2017 года по середину апреля в стране было зарегистрировано на 95% меньше случаев заражения вирусом Зика, чем за аналогичный период прошлого года. Общее число заболевших за первые месяцы 2017 года



Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что вирус Зика больше не представляет опасность для мирового здравоохранения еще в ноябре 2016 года. Вспышка Зика была признана чрезвычайной ситуацией в феврале 2016 года. Тогда были получены доказательства строгой взаимосвязи между инфицированием вирусом Зика и увеличением количества новорожденных с признаками микроцефалии. На тот момент было подтверждено 2,3 тыс. случаев рождения детей с микроцефалией, вызванной инфицированием беременной женщины вирусом Зика. Случаи микроцефалии были выявлены на территории 28 стран.



Ключевые слова: Бразилия Правительство Бразилии заявило об отмене чрезвычайного положения, введенного в стране полтора года назад из-за эпидемии вируса Зика, сообщает ABC News Предпринятые меры по борьбе с комарами-переносчиками вируса привели к положительному результату: с января 2017 года по середину апреля в стране было зарегистрировано на 95% меньше случаев заражения вирусом Зика, чем за аналогичный период прошлого года. Общее число заболевших за первые месяцы 2017 года составило почти 8 тыс. человек, тогда как годом ранее было выявлено 170,5 тыс. заболевших.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что вирус Зика больше не представляет опасность для мирового здравоохранения еще в ноябре 2016 года. Вспышка Зика была признана чрезвычайной ситуацией в феврале 2016 года. Тогда были получены доказательства строгой взаимосвязи между инфицированием вирусом Зика и увеличением количества новорожденных с признаками микроцефалии. На тот момент было подтверждено 2,3 тыс. случаев рождения детей с микроцефалией, вызванной инфицированием беременной женщины вирусом Зика. Случаи микроцефалии были выявлены на территории 28 стран.Ключевые слова: вирус Зика









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Бразилия отменила режим ЧП из-за вируса Зика Предпринятые меры по борьбе с комарами-переносчиками вируса привели к положительному результату: с января 2017 года по середину апреля в стране было зарегистрировано на 95% меньше случаев заражения вирусом Зика, чем за аналогичный период прошлого года.

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