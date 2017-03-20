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 Главная / Новости медицины и фармации

12.05.2017 10:45

Бразилия отменила режим ЧП из-за вируса Зика

Правительство Бразилии заявило об отмене чрезвычайного положения, введенного в стране полтора года назад из-за эпидемии вируса Зика, сообщает ABC News.

Предпринятые меры по борьбе с комарами-переносчиками вируса привели к положительному результату: с января 2017 года по середину апреля в стране было зарегистрировано на 95% меньше случаев заражения вирусом Зика, чем за аналогичный период прошлого года. Общее число заболевших за первые месяцы 2017 года составило почти 8 тыс. человек, тогда как годом ранее было выявлено 170,5 тыс. заболевших. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что вирус Зика больше не представляет опасность для мирового здравоохранения еще в ноябре 2016 года. Вспышка Зика была признана чрезвычайной ситуацией в феврале 2016 года. Тогда были получены доказательства строгой взаимосвязи между инфицированием вирусом Зика и увеличением количества новорожденных с признаками микроцефалии. На тот момент было подтверждено 2,3 тыс. случаев рождения детей с микроцефалией, вызванной инфицированием беременной женщины вирусом Зика. Случаи микроцефалии были выявлены на территории 28 стран. 

Ключевые слова: вирус Зика, Бразилия


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