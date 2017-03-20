Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения

Вход на сайт

Авторизоваться
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

Вакансии фармкомпанийВакансии

20.03.2017

"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр

07.03.2017

АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий

21.02.2017

"Лучший персонал" - Специалист по валидации

Все вакансии




Поиск лекарств


 Главная / Новости медицины и фармации

11.05.2017 20:02

Кабинет министров одобрил закон о телемедицине

Правительство РФ одобрило законопроект об использовании информационно-телекоммуникационных технологий в здравоохранении. Теперь документу предстоит пройти обсуждение в Государственной Думе. Об этом рассказали РБК два источника, присутствовавшие на заседании.

Накануне инициативу о внедрении в РФ принципов телемедицины поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Данный документ направлен на создание правовых основ использования информационно-телекоммуникационных технологий в сфере охраны здоровья граждан, что необходимо для повышения эффективности управления в здравоохранении и качества оказания медицинской помощи, отмечают в кабинете министров.

Законопроектом предусматривается создание Единой государственной информационной системы, которая свяжет все медицинские организации и государственные ведомства, позволит вести электронные медицинские карты и реестры лиц с различными заболеваниями. Единая система ускорит оборот необходимых сведений для различных медицинских организаций при оказании медицинской помощи пациенту. 

Еще одно нововведение - возможность оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий путем проведения консультаций и консилиумов, обеспечивающих дистанционное взаимодействие врачей между собой, врача и пациента или его законного представителя, а также дистанционный мониторинг состояния здоровья пациента.

Ключевые слова: Правительство РФ, телемедицина


Последние новости

11.05.2017 20:02

Кабинет министров одобрил закон о телемедицине

На заседании 11 мая правительство РФ одобрило законопроект об использовании информационно-телекоммуникационных технологий в здравоохранении. 

11.05.2017 17:57

Только треть медработников поддерживает новую систему непрерывного образования

По словам половины медработников, участие в мероприятиях не всегда оплачивается из госбюджета. Так, 21% отмечают, что мероприятия нужно оплачивать из собственных средств, 16% сообщили о спонсорстве со стороны фармацевтических компаний.

11.05.2017 16:57

Правительство намерено изменить порядок ценообразования на дешевые ЖНВЛП

Минздрав, Минпромторг, Минэкономразвития и ФАС прорабатывают вопрос о переходе на референтное ценообразование на ЖНВЛП нижнего ценового сегмента (дешевле 50 рублей).

11.05.2017 15:57

Японская компания зарегистрировала в США средство для лечения бокового амиотрофического склероза

Впервые за много лет в США появился новый препарат для лечения пациентов с боковым амиотрофическим склерозом. Маркетинговое разрешение на эдаравон получила японская компания Mitsubishi Tanabe Pharma.

11.05.2017 14:45

35% жителей РФ заявили о нехватке денег на лекарства

Основными причинами своего плохого самочувствия россияне называют работу, стресс и нехватку денег на лекарственные препараты.

Мероприятия

     2017
Пред. год | След. год →

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4


Подписка

ONLINE

Подписка

Реклама



Для смартфона

Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.


Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

При цитировании и использовании материалов, опубликованных на страницах сайта www.remedium.ru прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от индексации, не запрещенная для следования работа ссылка на источник обязательна.
Использование авторского материала возможно только с разрешения редакции!!

Дизайн сайта @pixeljacks