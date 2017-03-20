Кабинет министров одобрил закон о телемедицине Правительство РФ одобрило законопроект об использовании информационно-телекоммуникационных технологий в здравоохранении. Теперь документу предстоит пройти обсуждение в Государственной Думе. Об этом рассказали



Накануне инициативу о внедрении в РФ принципов телемедицины поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Данный документ направлен на создание правовых основ использования информационно-телекоммуникационных технологий в сфере охраны здоровья граждан, что необходимо для повышения эффективности управления в здравоохранении и качества оказания медицинской помощи, отмечают в кабинете министров.



Законопроектом предусматривается создание Единой государственной информационной системы, которая свяжет все медицинские организации и государственные ведомства, позволит вести электронные медицинские карты и реестры лиц с различными заболеваниями. Единая система ускорит оборот необходимых сведений для различных медицинских организаций при оказании медицинской помощи пациенту.



Еще одно нововведение - возможность оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий путем проведения консультаций и консилиумов, обеспечивающих дистанционное взаимодействие врачей между собой, врача и пациента или его законного представителя, а также дистанционный мониторинг состояния здоровья пациента.



Ключевые слова: телемедицина Правительство РФ одобрило законопроект об использовании информационно-телекоммуникационных технологий в здравоохранении. Теперь документу предстоит пройти обсуждение в Государственной Думе. Об этом рассказали РБК два источника, присутствовавшие на заседании.Накануне инициативу о внедрении в РФ принципов телемедицины поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Данный документ направлен на создание правовых основ использования информационно-телекоммуникационных технологий в сфере охраны здоровья граждан, что необходимо для повышения эффективности управления в здравоохранении и качества оказания медицинской помощи, отмечают в кабинете министров.Законопроектом предусматривается создание Единой государственной информационной системы, которая свяжет все медицинские организации и государственные ведомства, позволит вести электронные медицинские карты и реестры лиц с различными заболеваниями. Единая система ускорит оборот необходимых сведений для различных медицинских организаций при оказании медицинской помощи пациенту.Еще одно нововведение - возможность оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий путем проведения консультаций и консилиумов, обеспечивающих дистанционное взаимодействие врачей между собой, врача и пациента или его законного представителя, а также дистанционный мониторинг состояния здоровья пациента.Ключевые слова: Правительство РФ









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