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 Главная / Новости медицины и фармации

11.05.2017 17:57

Только треть медработников поддерживает новую систему непрерывного образования

Согласно результатам исследования компании MAR CONSULT, только 34% российских медицинских работников поддерживают систему непрерывного медицинского образования. По словам половины медработников, участие в мероприятиях не всегда оплачивается из госбюджета. Так, 21% отмечают, что мероприятия нужно оплачивать из собственных средств, 16% сообщили о спонсорстве со стороны фармацевтических компаний.

Система непрерывного медицинского образования была внедрена в России в 2016 году, она подразумевает накопление врачом необходимого количества баллов при участии в образовательных мероприятиях. С тех пор сертификат получили 48% опрошенных врачей. Поддерживают такую концепцию образования 34% медработников, выступают против – 39% (среди вовлеченных – 44%), еще 27% - не определились.

Среди наиболее острых вопросов, вызывающих недовольство медиков – нехватка времени на обучение (26%), неясность отличия новой системы от действовавшей раньше и на что будут влиять накопленные в ходе обучения баллы (19%), а также вопросы технического характера и неудобства пользовательского интерфейса сайта.

«Программа НМО действует с 2016 года, при этом, почти у четверти медработников, в том числе, уже включенных в программу, есть к ней вопросы. Если не брать в расчет риторические («где взять время?»), многие из них актуальны, и ответ на них действительно нужен. Медработники находятся в некотором информационном вакууме относительно НМО. Нет четкого понимания, как система работает в разных ситуациях и что будет, если не добрать баллы. Сайт НМО, подвергнутый критике, явно не дает ответ на все возникающие вопросы», - прокомментировала результаты Ксения Медведева, руководитель департамента исследований в медицине и фармацевтике MAR CONSULT.

В опросе приняли участие 475 медработников (урологи, хирурги, эндокринологи, ревматологи, фармацевты) в 30 регионах России, включая Москву и Санкт-Петербург. Опрос проведен в мае 2017 года.

Ключевые слова: MAR CONSULT, непрерывное медицинское образование


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