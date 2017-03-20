Только треть медработников поддерживает новую систему непрерывного образования

11.05.2017 17:57
|Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения
|
Вход на сайт
Вакансии
20.03.2017
"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр
07.03.2017
АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий
21.02.2017
"Лучший персонал" - Специалист по валидации
Поиск лекарств
|
Главная / Новости медицины и фармации
11.05.2017 17:57
Только треть медработников поддерживает новую систему непрерывного образованияСогласно результатам исследования компании MAR CONSULT, только 34% российских медицинских работников поддерживают систему непрерывного медицинского образования. По словам половины медработников, участие в мероприятиях не всегда оплачивается из госбюджета. Так, 21% отмечают, что мероприятия нужно оплачивать из собственных средств, 16% сообщили о спонсорстве со стороны фармацевтических компаний.
Система непрерывного медицинского образования была внедрена в России в 2016 году, она подразумевает накопление врачом необходимого количества баллов при участии в образовательных мероприятиях. С тех пор сертификат получили 48% опрошенных врачей. Поддерживают такую концепцию образования 34% медработников, выступают против – 39% (среди вовлеченных – 44%), еще 27% - не определились.
Среди наиболее острых вопросов, вызывающих недовольство медиков – нехватка времени на обучение (26%), неясность отличия новой системы от действовавшей раньше и на что будут влиять накопленные в ходе обучения баллы (19%), а также вопросы технического характера и неудобства пользовательского интерфейса сайта.
«Программа НМО действует с 2016 года, при этом, почти у четверти медработников, в том числе, уже включенных в программу, есть к ней вопросы. Если не брать в расчет риторические («где взять время?»), многие из них актуальны, и ответ на них действительно нужен. Медработники находятся в некотором информационном вакууме относительно НМО. Нет четкого понимания, как система работает в разных ситуациях и что будет, если не добрать баллы. Сайт НМО, подвергнутый критике, явно не дает ответ на все возникающие вопросы», - прокомментировала результаты Ксения Медведева, руководитель департамента исследований в медицине и фармацевтике MAR CONSULT.
В опросе приняли участие 475 медработников (урологи, хирурги, эндокринологи, ревматологи, фармацевты) в 30 регионах России, включая Москву и Санкт-Петербург. Опрос проведен в мае 2017 года.
Ключевые слова: MAR CONSULT, непрерывное медицинское образование
Последние новости
|
Мероприятия
Подписка
Подписка
Реклама
Для смартфона
Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.