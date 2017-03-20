Главная / Новости медицины и фармации Новое слово в лечении псориаза и псориатического артрита 27 апреля в рамках VII съезда ревматологов России прошел симпозиум «Ингибиторы фосфодиэстеразы 4 в лечении псориатического артрита», на котором российские и зарубежные специалисты обсудили последние достижения современной медицины. По оценкам участников съезда, благодаря новым препаратам и возможностям ранней диагностики, появившимся в последние годы, в лечении псориатического артрита могут произойти кардинальные изменения.



Современная терапия позволяет достичь все более надежного контроля над течением псориаза и псориатического артрита. Однако, несмотря на эти значительные успехи, принятую на сегодня схему лечения, будь то базисная противовоспалительная терапия или генно-инженерные биологические препараты, невозможно считать полной и универсальной. Терапия должна подбираться с учетом особенностей конкретного пациента: совместимости препаратов, длительности лечения, имеющихся у пациента сопутствующих заболеваний.



По словам открывшего симпозиум Георга Шетта, профессора университета Эрлангена-Нюрнберга им. Фридриха-Александра (Германия), лечение псориатического артрита зачастую перетекает в лечение сопутствующих заболеваний, обострившихся или развившихся в ходе терапии, что отодвигает терапию самой болезни на второй план. Дополнительной сложностью является то, что многие препараты, одобренные для лечения этого заболевания, требуют подкожного или внутривенного введения, что наряду с необходимостью постоянного лабораторного контроля из-за высоких осложнений привязывает пациента к лечебному учреждению, не позволяя вести обычный образ жизни.



Решением этих проблем, по мнению профессора, может стать новый препарат класса малых молекул, ингибитор фосфодиэстеразы 4 (апремиласт), который он представил в ходе своего выступления. «Благодаря малой молекулярной массе этот препарат попадает внутрь клеток, отвечающих за иммунитет, стимулируя выработку противовоспалительных цитокинов и снижая продукцию провоспалительных факторов, активных при псориазе и псориатическом артрите. В отличие от генно-инженерных биологических препаратов, которые ингибируют отдельные интерлейкины, малые молекулы работают универсально, то есть передача патологического импульса блокируется вне зависимости от того, каким цитокином активирована клетка. Особенность апремиласта в том, что он попадает именно внутрь активированных клеток, не задевая здоровые, и не влияет на иммунный ответ организма, не угнетает иммунитет», – объяснил профессор.



По словам академика РАН Вадима Ивановича Мазурова, апремиласт открывает совершенно новые возможности терапии и дает больным шанс на полноценную качественную жизнь. «Во всех исследованиях этот препарат продемонстрировал высокую эффективность и хороший профиль безопасности – в списке серьезных противопоказаний для лечения апремиластом, кроме стандартной индивидуальной непереносимости, значится только беременность. Удобство перорального приема, а также то, что лечение этим препаратом требует минимального лабораторного контроля и посещения врачей, повышает приверженность пациентов к терапии, – прокомментировал В.И. Мазуров. – Апремиласт показан к применению у взрослых при недостаточном ответе на предыдущую терапию, наличии противопоказаний или непереносимости базовой противовоспалительной терапии, метотрексата или генно-инженерной терапии. Препарат можно рекомендовать и больным с сопутствующими заболеваниями, например, метаболическим синдромом, повышенным риском гепатоксичности и др. То есть, он назначается тогда, когда другие средства исключены».



Подводя итоги симпозиума, Евгений Львович Насонов, академик РАМН, директор ФГБУ «НИИР имени В. А. Насоновой», подчеркнул важность появления нового препарата и самого факта проведения симпозиума на эту тему в рамках съезда. «У апремиласта очень хорошая доказательная база, и я могу говорить об этом уверенно, потому что мы сами принимали участие в его тестировании. Он, безусловно, займет свое место в лечении псориаза и псориатического артрита, потому что имеет уникальный баланс высокой эффективности и безопасности, – сказал академик. – Но более важно, на мой взгляд, то, что этот вопрос сегодня обсуждался на съезде ревматологов, и в этом мы получили поддержку ученого мировой величины, профессора Шетта, а значит, нам удается соединить вместе две важнейшие специальности: ревматологию и дерматологию. Эта тенденция сегодня является международной, потому что без взаимодействия ревматологов и дерматологов успешное лечение псориаза и псориатического артрита невозможно».



Ключевые слова: 27 апреля в рамках VII съезда ревматологов России прошел симпозиум «Ингибиторы фосфодиэстеразы 4 в лечении псориатического артрита», на котором российские и зарубежные специалисты обсудили последние достижения современной медицины. По оценкам участников съезда, благодаря новым препаратам и возможностям ранней диагностики, появившимся в последние годы, в лечении псориатического артрита могут произойти кардинальные изменения.Современная терапия позволяет достичь все более надежного контроля над течением псориаза и псориатического артрита. Однако, несмотря на эти значительные успехи, принятую на сегодня схему лечения, будь то базисная противовоспалительная терапия или генно-инженерные биологические препараты, невозможно считать полной и универсальной. Терапия должна подбираться с учетом особенностей конкретного пациента: совместимости препаратов, длительности лечения, имеющихся у пациента сопутствующих заболеваний.По словам открывшего симпозиум Георга Шетта, профессора университета Эрлангена-Нюрнберга им. Фридриха-Александра (Германия), лечение псориатического артрита зачастую перетекает в лечение сопутствующих заболеваний, обострившихся или развившихся в ходе терапии, что отодвигает терапию самой болезни на второй план. Дополнительной сложностью является то, что многие препараты, одобренные для лечения этого заболевания, требуют подкожного или внутривенного введения, что наряду с необходимостью постоянного лабораторного контроля из-за высоких осложнений привязывает пациента к лечебному учреждению, не позволяя вести обычный образ жизни.Решением этих проблем, по мнению профессора, может стать новый препарат класса малых молекул, ингибитор фосфодиэстеразы 4 (апремиласт), который он представил в ходе своего выступления. «Благодаря малой молекулярной массе этот препарат попадает внутрь клеток, отвечающих за иммунитет, стимулируя выработку противовоспалительных цитокинов и снижая продукцию провоспалительных факторов, активных при псориазе и псориатическом артрите. В отличие от генно-инженерных биологических препаратов, которые ингибируют отдельные интерлейкины, малые молекулы работают универсально, то есть передача патологического импульса блокируется вне зависимости от того, каким цитокином активирована клетка. Особенность апремиласта в том, что он попадает именно внутрь активированных клеток, не задевая здоровые, и не влияет на иммунный ответ организма, не угнетает иммунитет», – объяснил профессор.По словам академика РАН Вадима Ивановича Мазурова, апремиласт открывает совершенно новые возможности терапии и дает больным шанс на полноценную качественную жизнь. «Во всех исследованиях этот препарат продемонстрировал высокую эффективность и хороший профиль безопасности – в списке серьезных противопоказаний для лечения апремиластом, кроме стандартной индивидуальной непереносимости, значится только беременность. Удобство перорального приема, а также то, что лечение этим препаратом требует минимального лабораторного контроля и посещения врачей, повышает приверженность пациентов к терапии, – прокомментировал В.И. Мазуров. – Апремиласт показан к применению у взрослых при недостаточном ответе на предыдущую терапию, наличии противопоказаний или непереносимости базовой противовоспалительной терапии, метотрексата или генно-инженерной терапии. Препарат можно рекомендовать и больным с сопутствующими заболеваниями, например, метаболическим синдромом, повышенным риском гепатоксичности и др. То есть, он назначается тогда, когда другие средства исключены».Подводя итоги симпозиума, Евгений Львович Насонов, академик РАМН, директор ФГБУ «НИИР имени В. А. Насоновой», подчеркнул важность появления нового препарата и самого факта проведения симпозиума на эту тему в рамках съезда. «У апремиласта очень хорошая доказательная база, и я могу говорить об этом уверенно, потому что мы сами принимали участие в его тестировании. Он, безусловно, займет свое место в лечении псориаза и псориатического артрита, потому что имеет уникальный баланс высокой эффективности и безопасности, – сказал академик. – Но более важно, на мой взгляд, то, что этот вопрос сегодня обсуждался на съезде ревматологов, и в этом мы получили поддержку ученого мировой величины, профессора Шетта, а значит, нам удается соединить вместе две важнейшие специальности: ревматологию и дерматологию. Эта тенденция сегодня является международной, потому что без взаимодействия ревматологов и дерматологов успешное лечение псориаза и псориатического артрита невозможно».Ключевые слова: псориаз



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