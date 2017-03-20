Правительство намерено изменить порядок ценообразования на дешевые ЖНВЛП Минздрав, Минпромторг, Минэкономразвития и ФАС прорабатывают вопрос об изменении регулирования цен на жизненно необходимые и важные лекарственные препараты (ЖНВЛП) нижнего ценового сегмента (дешевле 50 рублей) в пользу производителей. Переход на референтное ценообразование позволит не допустить исчезновения дешевых ЛС с рынка,



Производители прежде жаловались, что им невыгодно выпускать целый ряд недорогих лекарств из-за жесткого регулирования: повысить цену больше, чем на уровень инфляции, сегодняшние правила не позволяют, а производство тем временем дорожает сильнее. В феврале прошлого года ФАС установила, что 197 препаратов из списка ЖНВЛП стоимостью до 50 рублей уже сняты с производства.



В связи со сложившейся ситуацией, правительство принялось за разработку нового порядка ценообразования, который может быть применен с 1 января 2018 года. Пока специалисты продолжают мониторинг ситуации с производством лекарственных препаратов нижнего ценового сегмента в рамках выполнения соответствующего поручения правительства.



«Необходимо ускорить переход на референтное ценообразование на лекарственные препараты (когда расчет цены осуществляется на основании рыночных данных, а не предельных отпускных цен производителей), и это позволит определить справедливую цену на все лекарственные препараты в рамках одного международного наименования», — заявили в Минпромторге.



В Минздраве рассказали, что идея референтного ценообразования на лекарственные препараты является межведомственной инициативой и неоднократно обсуждалась на совместных совещаниях. Но перед тем как переходить на референтное ценообразование, необходимо дать ему четкое определение, подчеркивают в Министерстве здравоохранения. Ранее ведомство выступало против изменения порядка ценообразования на дешевые ЖНВЛП из-за риска повышения цен и снижения доступности препаратов для потребителей.



Ключевые слова: Минздрав, Минпромторг, Минэкономразвития и ФАС прорабатывают вопрос об изменении регулирования цен на жизненно необходимые и важные лекарственные препараты (ЖНВЛП) нижнего ценового сегмента (дешевле 50 рублей) в пользу производителей. Переход на референтное ценообразование позволит не допустить исчезновения дешевых ЛС с рынка, пишут «Известия» Производители прежде жаловались, что им невыгодно выпускать целый ряд недорогих лекарств из-за жесткого регулирования: повысить цену больше, чем на уровень инфляции, сегодняшние правила не позволяют, а производство тем временем дорожает сильнее. В феврале прошлого года ФАС установила, что 197 препаратов из списка ЖНВЛП стоимостью до 50 рублей уже сняты с производства.В связи со сложившейся ситуацией, правительство принялось за разработку нового порядка ценообразования, который может быть применен с 1 января 2018 года. Пока специалисты продолжают мониторинг ситуации с производством лекарственных препаратов нижнего ценового сегмента в рамках выполнения соответствующего поручения правительства.«Необходимо ускорить переход на референтное ценообразование на лекарственные препараты (когда расчет цены осуществляется на основании рыночных данных, а не предельных отпускных цен производителей), и это позволит определить справедливую цену на все лекарственные препараты в рамках одного международного наименования», — заявили в Минпромторге.В Минздраве рассказали, что идея референтного ценообразования на лекарственные препараты является межведомственной инициативой и неоднократно обсуждалась на совместных совещаниях. Но перед тем как переходить на референтное ценообразование, необходимо дать ему четкое определение, подчеркивают в Министерстве здравоохранения. Ранее ведомство выступало против изменения порядка ценообразования на дешевые ЖНВЛП из-за риска повышения цен и снижения доступности препаратов для потребителей.Ключевые слова: ЖНВЛП









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Правительство намерено изменить порядок ценообразования на дешевые ЖНВЛП Минздрав, Минпромторг, Минэкономразвития и ФАС прорабатывают вопрос о переходе на референтное ценообразование на ЖНВЛП нижнего ценового сегмента (дешевле 50 рублей).

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