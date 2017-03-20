Японская компания зарегистрировала в США средство для лечения бокового амиотрофического склероза Впервые за много лет в США появился новый препарат для лечения пациентов с боковым амиотрофическим склерозом. Маркетинговое разрешение на лекарственное средство эдаравон (edaravone) получила японская компания Mitsubishi Tanabe Pharma,



Эффективность новой терапии оценивалась в рамках клинических исследований, прошедших в Японии при участии 137 человек. Согласно представленным данным, через 24 недели применения эдаравона в группе лечения наблюдалось снижение темпов прогрессирования заболевания по сравнению с плацебо. Наиболее распространенными побочными эффектами были ушибы и нарушение походки.



Боковой амиотрофический склероз является неврологическим заболеванием с тенденцией к прогрессированию, основным проявлением которого является атрофия мышечной ткани. Факторы развития заболевания до сих пор остаются неясными. Предполагается, что вследствие мутации некоторые гены начинают вырабатывать токсические вещества, запускающие каскад патологических реакций. Наблюдается уменьшение количество моторных мотонейронов, отвечающих за сокращения мышц.



Ключевые слова: боковой амиотрофический склероз Впервые за много лет в США появился новый препарат для лечения пациентов с боковым амиотрофическим склерозом. Маркетинговое разрешение на лекарственное средство эдаравон (edaravone) получила японская компания Mitsubishi Tanabe Pharma, говорится на сайте FDA Эффективность новой терапии оценивалась в рамках клинических исследований, прошедших в Японии при участии 137 человек. Согласно представленным данным, через 24 недели применения эдаравона в группе лечения наблюдалось снижение темпов прогрессирования заболевания по сравнению с плацебо. Наиболее распространенными побочными эффектами были ушибы и нарушение походки.Боковой амиотрофический склероз является неврологическим заболеванием с тенденцией к прогрессированию, основным проявлением которого является атрофия мышечной ткани. Факторы развития заболевания до сих пор остаются неясными. Предполагается, что вследствие мутации некоторые гены начинают вырабатывать токсические вещества, запускающие каскад патологических реакций. Наблюдается уменьшение количество моторных мотонейронов, отвечающих за сокращения мышц.Ключевые слова: FDA









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Японская компания зарегистрировала в США средство для лечения бокового амиотрофического склероза Впервые за много лет в США появился новый препарат для лечения пациентов с боковым амиотрофическим склерозом. Маркетинговое разрешение на эдаравон получила японская компания Mitsubishi Tanabe Pharma.

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