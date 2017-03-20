35% жителей РФ заявили о нехватке денег на лекарства

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Главная / Новости медицины и фармации
11.05.2017 14:45
35% жителей РФ заявили о нехватке денег на лекарстваОсновными причинами своего плохого самочувствия россияне считают работу, стресс, нехватку денег на лекарства и состояние экологии, показывают данные ежедневного опроса «ВЦИОМ-Спутник».
В проблемах со здоровьем (у себя и близких) граждане России винят прежде всего работу и стресс (35%), а также отсутствие денег на лекарства и профилактику болезней (35%), плохую экологию (32%). При этом, если значимость первого фактора с 2015 года снизилась на 12% (с 47%), то материальные трудности жители РФ стали указывать в качестве причин болезней вдвое чаще – два года назад о нехватке денег на лекарства говорили только 17% опрошенных.
В случае возникновения заболеваний 46% опрошенных сегодня, как и два года назад, обращаются в государственную поликлинику, более трети (35%) занимаются самолечением, каждый десятый (11%) идет в платное медучреждение. Остальные либо пускают все на самотек, либо прибегают к помощи целителей (4% и 1%, соответственно).
Ключевые слова: ВЦИОМ
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