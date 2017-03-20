Horizon Pharma покупает разработчика ЛС против эндокринной офтальмопатии Ирландская компания Horizon Pharma договорилась о приобретении разработчика лекарственных препаратов River Vision Development. Целью сделки является получение прав на экспериментальный препарат для лечения эндокринной офтальмопатии, сообщает



Первоначальный платеж составит 145 млн долларов, однако при достижении поставленных целей в разработке препарата и при его выходе на рынок компания River Vision получит дополнительные выплаты. Лекарственное средство тепротумумаб (teprotumumab), созданный River Vision, уже получило от Администрации по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) статус орфанного и право на ускоренное рассмотрение.



Тепротумумаб является моноклональным антителом, специфичным к IGF-1R. Лекарственное средство предназначено для лечения эндокринной офтальмопатии, обусловленной образованием антител к мембране глазодвигательных мышц и их лимфоцитарной инфильтрацией, которая распространяется и на ретробульбарную клетчатку. При этом возникают отек, гиперпигментация век, экзофтальм.



Ключевые слова: слияния и поглощения Ирландская компания Horizon Pharma договорилась о приобретении разработчика лекарственных препаратов River Vision Development. Целью сделки является получение прав на экспериментальный препарат для лечения эндокринной офтальмопатии, сообщает The Pharma Letter Первоначальный платеж составит 145 млн долларов, однако при достижении поставленных целей в разработке препарата и при его выходе на рынок компания River Vision получит дополнительные выплаты. Лекарственное средство тепротумумаб (teprotumumab), созданный River Vision, уже получило от Администрации по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) статус орфанного и право на ускоренное рассмотрение.Тепротумумаб является моноклональным антителом, специфичным к IGF-1R. Лекарственное средство предназначено для лечения эндокринной офтальмопатии, обусловленной образованием антител к мембране глазодвигательных мышц и их лимфоцитарной инфильтрацией, которая распространяется и на ретробульбарную клетчатку. При этом возникают отек, гиперпигментация век, экзофтальм.Ключевые слова: Horizon Pharma









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Horizon Pharma покупает разработчика ЛС против эндокринной офтальмопатии Ирландская компания Horizon Pharma договорилась о приобретении разработчика лекарственных препаратов River Vision Development.

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