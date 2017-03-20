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 Главная / Новости медицины и фармации

11.05.2017 12:17

Современные лекарства продлили жизнь ВИЧ-положительных пациентов на 10 лет

Продолжительность жизни молодых пациентов с ВИЧ выросла на 10 лет в США и странах Европы благодаря современным препаратам для антиретровирусной терапии. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в The Lancet, пишет Reuters.

Увеличение прогнозируемой продолжительности жизни свидетельстствует о том, что пациенты с ВИЧ, своевременно начавшие получать необходимое лечение, будут жить примерно столько же, сколько их сверстники без ВИЧ-инфекции.

В рамках своей работы ученые изучили 18 исследований, прошедших в Европе и США при участии 88,5 тыс. ВИЧ-положительных пациентов, приступивших к прохождению антиретровирусной терапии в 1996-2010 годах. Оказалось, что прогнозируемая продолжительность жизни 20-летних пациентов, начавших АРВ-терапию в 2013 году на 10 лет больше, чем данный показатель для тех, кто приступил к терапии в 1996 году. Средняя прогнозируемая продолжительность жизни для молодых ВИЧ-положительных пациентов составила, по подсчетам ученых, 78 лет.

По словам ученых, улучшение увеличение прогнозируемой продолжительности жизни стало возможным только благодаря переходу на менее токсичные лекарственные комбинации и появление методов терапии лекарственно устойчивых штаммов ВИЧ. Все это привело к росту приверженности пациента к лечению, а следовательно, к лучшим показателям выживаемости.

Антиретровирусная терапия впервые стала широко доступна в середине 1990х годов. Хотя первые лекарства успешно предотвращали репликацию вируса, они вызывали развитие целого ряда побочных эффектов, что приводило к отказу пациента от необходимой терапии.

Ключевые слова: ВИЧ


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