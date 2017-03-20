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 Главная / Новости медицины и фармации

11.05.2017 11:02

Розничные продажи ЖНВЛП выросли на 15%

Жители России стали чаще покупать лекарственные препараты из перечня ЖНВЛП: в первом квартале 2016 года продали 395 млн упаковок средств из этого списка, а за первые три месяца 2017 года — 464,8 млн упаковок. Об этом свидетельствуют данные DSM Group, предоставленные в распоряжение издательства «Известия».

Количественный рост продаж ЖНВЛП начался с января. В марте аптеки продали наибольшее число упаковок — 162,7 млн на 25,8 млрд рублей. В феврале продали 145,6 млн упаковок на 23,09 млрд рублей, а в январе — 156,5 млн упаковок на 24,9 млрд рублей. В 2016 году продажи в упаковках были на уровне 130 млн штук в месяц.

Эксперты ожидают, что тенденция смещения спроса с обычных лекарств на ЖНВЛП продолжится и дальше, так как цены на ЖНВЛП регулирует государство и поэтому они часто оказываются дешевле других лекарств, близких по характеристикам.

Глава некоммерческого партнерства содействия развитию аптечной отрасли «Аптечная гильдия» Елена Неволина считает, что повышение спроса объясняется в первую очередь «устойчивыми ценами».

«Цены не поднимают, за ними следит государство. Их регулируют, начиная от зарегистрированной цены производителя и заканчивая конечной стоимостью для потребителя. Вот они и стали популярными среди населения. Сейчас в аптеках на этот сегмент лекарств достаточно доступные цены. И если выбирать даже из аналогичных препаратов из того же ценового диапазона, то население начинает переходить именно на препараты, которые входят в перечень ЖНВЛП. Сейчас это самая надежная категория», — считает Елена Неволина.

Ключевые слова: ЖНВЛП, DSM Group


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