Медицинская авиация - это по-настоящему скорая помощь

10 мая в Санкт-Петербурге, в Елизаветинской больнице, состоялась первая посадка санитарного вертолёта, доставившего пациента с переломом костей таза в учреждение для оказания специализированной медицинской помощи.



В больнице в течение пяти лет функционирует специализированный травмоцентр первого уровня по оказанию помощи пострадавшим со сложными сочетанными и множественными травмами, в том числе и тяжелым пациентам с повреждениями таза. Социальная значимость травмоцентра определяется тем, что травма остается основной причиной смерти и инвалидности среди людей молодого возраста. Только в 2016 году в больнице была оказана специализированная помощь почти 1000 больным с сочетанной травмой и 200 пациентам с переломами костей таза.



На отделении работает самая опытная в городе группа врачей – профессионалов в проведении сложных операций при переломах костей таза. Это специалисты высокой квалификации в области травматологии и ортопедии, хирургии, диагностики и лечения заболеваний и травм костей и суставов, всего опорно-двигательного аппарата, являющиеся членами Ассоциации травматологов-ортопедов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Возглавляет коллектив кандидат медицинских наук, врач травматолог-ортопед высшей квалификационной категории Валерий Ганин.



Пострадавшие, получившие тяжелую травму, доставляются в больницу преимущественно на автомобилях скорой помощи непосредственно после повреждения. Кроме того, традиционной практикой стал перевод указанной категории пациентов из многих учреждений Санкт-Петербурга и стационаров Ленинградской области, а также из других субъектов Российской Федерации. Но сегодня впервые в рамках данной программы пациент с сочетанной травмой и с повреждением таза был доставлен к докторам на воздушном судне санитарной авиации – оборудована вертолетная площадка стационара была в 2016 году.



По словам Сергея Петрова, главного врача Елизаветинской больницы, медицинская авиация это «по-настоящему скорая помощь. Нередко человеческая жизнь зависит всего от нескольких минут. Именно воздушный санитарный транспорт позволяет оперативно перевозить пациентов на короткие расстояния: насколько мне известно, эвакуация пострадавших с места ДТП в лечебное учреждение занимает не более шести минут из любой точки КАД. Да, эта помощь дорогостояща, но она эффективна и действенна».

Сегодняшний путь пациента из Валдайской центральной районной больницы занял около часа. После посадки воздушного судна специалисты учреждения и бригада санитарного вертолёта доставили его в отделение больницы за пять минут.