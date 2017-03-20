Медицинская авиация - это по-настоящему скорая помощь
10 мая в Санкт-Петербурге, в Елизаветинской больнице, состоялась первая посадка санитарного вертолёта, доставившего пациента с переломом костей таза в учреждение для оказания специализированной медицинской помощи.
В больнице в течение пяти лет функционирует специализированный травмоцентр первого уровня по оказанию помощи пострадавшим со сложными сочетанными и множественными травмами, в том числе и тяжелым пациентам с повреждениями таза. Социальная значимость травмоцентра определяется тем, что травма остается основной причиной смерти и инвалидности среди людей молодого возраста. Только в 2016 году в больнице была оказана специализированная помощь почти 1000 больным с сочетанной травмой и 200 пациентам с переломами костей таза.
На отделении работает самая опытная в городе группа врачей – профессионалов в проведении сложных операций при переломах костей таза. Это специалисты высокой квалификации в области травматологии и ортопедии, хирургии, диагностики и лечения заболеваний и травм костей и суставов, всего опорно-двигательного аппарата, являющиеся членами Ассоциации травматологов-ортопедов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Возглавляет коллектив кандидат медицинских наук, врач травматолог-ортопед высшей квалификационной категории Валерий Ганин.
Пострадавшие, получившие тяжелую травму, доставляются в больницу преимущественно на автомобилях скорой помощи непосредственно после повреждения. Кроме того, традиционной практикой стал перевод указанной категории пациентов из многих учреждений Санкт-Петербурга и стационаров Ленинградской области, а также из других субъектов Российской Федерации. Но сегодня впервые в рамках данной программы пациент с сочетанной травмой и с повреждением таза был доставлен к докторам на воздушном судне санитарной авиации – оборудована вертолетная площадка стационара была в 2016 году.
По словам Сергея Петрова, главного врача Елизаветинской больницы, медицинская авиация это «по-настоящему скорая помощь. Нередко человеческая жизнь зависит всего от нескольких минут. Именно воздушный санитарный транспорт позволяет оперативно перевозить пациентов на короткие расстояния: насколько мне известно, эвакуация пострадавших с места ДТП в лечебное учреждение занимает не более шести минут из любой точки КАД. Да, эта помощь дорогостояща, но она эффективна и действенна».
Сегодняшний путь пациента из Валдайской центральной районной больницы занял около часа. После посадки воздушного судна специалисты учреждения и бригада санитарного вертолёта доставили его в отделение больницы за пять минут.
Количественный рост продаж ЖНВЛП начался с января. В марте аптеки продали наибольшее число упаковок — 162,7 млн на 25,8 млрд рублей. В феврале продали 145,6 млн упаковок на 23,09 млрд рублей, а в январе — 156,5 млн упаковок на 24,9 млрд рублей.
В 2017 году в Первом Московском государственном медицинском университете им.И.М. Сеченова открылась кафедра организации и технологии производства иммунобиологических препаратов. Ее возглавил член-корреспондент РАН, генеральный директор ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» Айдар Ишмухаметов.
Документом предусматривается возможность оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий путем проведения консультаций и консилиумов, обеспечивающих дистанционное взаимодействие врачей между собой, врача и пациента.
Динутуксимаб является химерным моноклональным антителом, специфичным к ганглиозиду GD2, расположенному на мембране опухолевых клеток. Повышенная экспрессия ганглиозида GD2 наблюдается в 10% случаев всех онкологических заболеваний, включая нейробластому.
Ожидается, что Готтлиб поможет реализовать планы президента США Дональда Трампа по значительному сокращению роли регуляторного органа на рынке продуктов питания, косметологических средств, пищевых продуктов и табака.
При цитировании и использовании материалов, опубликованных на страницах сайта www.remedium.ru прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от индексации, не запрещенная для следования работа ссылка на источник обязательна. Использование авторского материала возможно только с разрешения редакции!!