Главная / Новости медицины и фармации В Первом МГМУ им. И.М. Сеченова появилась кафедра организации и технологии производства вакцин В 2017 году в Первом Московском государственном медицинском университете им.И.М. Сеченова открылась кафедра организации и технологии производства иммунобиологических препаратов. Ее возглавил член-корреспондент РАН, генеральный директор ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» Айдар Ишмухаметов.



Новая кафедра появилась благодаря объединению бывшего фармацевтического факультета и НИИ фармации. В рамках новой структуры открылись лаборатории, которые будут не только решать практические задачи, но и участвовать в образовательном процессе, в результате и другие кафедры получат больше возможностей для реализации научных направлений.



По мнению Айдара Ишмухаметова, в свое время было потеряно самое главное — связь между научными разработками и производством. Однако год назад правительством был сделан шаг в обратном направлении: был создан научно-производственный комплекс, занимающийся созданием иммунобиологических препаратов — ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН». Как подчеркнул Айдар Айратович, процесс производства иммунобиологических препаратов требует квалифицированных кадров, которые на всех этапах должны вносить что-то новое и корректировать технологические процессы. И именно благодаря кафедре впервые появится возможность не только обучать сотрудников и студентов, но и сразу подводить их к пониманию конечного продукта, а таковым может быть не только новая иммунобиологическая вакцина, но и новая технология, научная статья, важное открытие.



Фактически новое научное подразделение станет производственной базой университета. Образовательный процесс начнется 1 сентября этого года, но сама кафедра приступит к работе раньше, чтобы подготовиться к приходу студентов. Предполагается, что через кафедру пройдут все студенты, обучающиеся по специальности «фармация», то есть более тысячи человек.



В создании центра и кафедры участвовал Константин Чумаков, мировой ученый, член попечительского совета ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН», заместитель директора по науке отдела вакцин Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (Food and Drug Administration). «Приятно видеть, что институт, который основал мой отец, возрождается. Он создал уникальную модель, когда разработка, наука и производство завязаны в единый узел. Ученые, разрабатывающие новые препараты, имеют возможность сразу внедрить их в производство. А решение проблем, которые неминуемо возникают в процессе, может быть незамедлительно переадресовано лучшим специалистам», - поделился ученый.



В 2017 году в Первом Московском государственном медицинском университете им.И.М. Сеченова открылась кафедра организации и технологии производства иммунобиологических препаратов. Ее возглавил член-корреспондент РАН, генеральный директор ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» Айдар Ишмухаметов.Новая кафедра появилась благодаря объединению бывшего фармацевтического факультета и НИИ фармации. В рамках новой структуры открылись лаборатории, которые будут не только решать практические задачи, но и участвовать в образовательном процессе, в результате и другие кафедры получат больше возможностей для реализации научных направлений.По мнению Айдара Ишмухаметова, в свое время было потеряно самое главное — связь между научными разработками и производством. Однако год назад правительством был сделан шаг в обратном направлении: был создан научно-производственный комплекс, занимающийся созданием иммунобиологических препаратов — ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН». Как подчеркнул Айдар Айратович, процесс производства иммунобиологических препаратов требует квалифицированных кадров, которые на всех этапах должны вносить что-то новое и корректировать технологические процессы. И именно благодаря кафедре впервые появится возможность не только обучать сотрудников и студентов, но и сразу подводить их к пониманию конечного продукта, а таковым может быть не только новая иммунобиологическая вакцина, но и новая технология, научная статья, важное открытие.Фактически новое научное подразделение станет производственной базой университета. Образовательный процесс начнется 1 сентября этого года, но сама кафедра приступит к работе раньше, чтобы подготовиться к приходу студентов. Предполагается, что через кафедру пройдут все студенты, обучающиеся по специальности «фармация», то есть более тысячи человек.В создании центра и кафедры участвовал Константин Чумаков, мировой ученый, член попечительского совета ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН», заместитель директора по науке отдела вакцин Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (Food and Drug Administration). «Приятно видеть, что институт, который основал мой отец, возрождается. Он создал уникальную модель, когда разработка, наука и производство завязаны в единый узел. Ученые, разрабатывающие новые препараты, имеют возможность сразу внедрить их в производство. А решение проблем, которые неминуемо возникают в процессе, может быть незамедлительно переадресовано лучшим специалистам», - поделился ученый.



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В Первом МГМУ им. И.М. Сеченова появилась кафедра организации и технологии производства вакцин В 2017 году в Первом Московском государственном медицинском университете им.И.М. Сеченова открылась кафедра организации и технологии производства иммунобиологических препаратов. Ее возглавил член-корреспондент РАН, генеральный директор ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» Айдар Ишмухаметов. Правительственная комиссия поддержала законопроект о телемедицине Документом предусматривается возможность оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий путем проведения консультаций и консилиумов, обеспечивающих дистанционное взаимодействие врачей между собой, врача и пациента. Европейские регуляторы одобрили первую иммунотерапию нейробластомы Динутуксимаб является химерным моноклональным антителом, специфичным к ганглиозиду GD2, расположенному на мембране опухолевых клеток. Повышенная экспрессия ганглиозида GD2 наблюдается в 10% случаев всех онкологических заболеваний, включая нейробластому. Сенат США утвердил кандидатуру Скотта Готтлиба на должность главы FDA Ожидается, что Готтлиб поможет реализовать планы президента США Дональда Трампа по значительному сокращению роли регуляторного органа на рынке продуктов питания, косметологических средств, пищевых продуктов и табака. В США официально признана эффективность авелумаба в терапии рака мочевого пузыря FDA выдала маркетинговое разрешение на применение авелумаба в терапии пациентов с местнораспространенным и метастатическим раком мочевого пузыря. Авелумаб стал четвертым ЛС, одобренным для лечения распространенного рака мочевого пузыря.



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