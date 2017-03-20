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 Главная / Новости медицины и фармации

10.05.2017 17:12

Правительственная комиссия поддержала законопроект о телемедицине

Комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект об использовании информационно-телекоммуникационных технологий в здравоохранении, сообщается на сайте правительства РФ. Документ направлен на создание правовых основ использования информационно-телекоммуникационных технологий в сфере охраны здоровья граждан, что необходимо для повышения эффективности управления в здравоохранении и качества оказания медицинской помощи.

«Предусматривается возможность оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий путем проведения консультаций и консилиумов, обеспечивающих дистанционное взаимодействие врачей между собой, врача и пациента или его законного представителя, а также дистанционный мониторинг состояния здоровья пациента», - говорится в сообщении кабинета министров.

Согласно законопроекту будет создана Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения, которая позволит осуществлять взаимодействие информационных систем медорганизаций и органов госвласти, обеспечит формирование электронных медкарт пациентов и ведение существующих федеральных регистров лиц, больных отдельными заболеваниями. Единая система ускорит оборот необходимых сведений для различных медицинских организаций при оказании медицинской помощи пациенту.

Помимо этого законопроектом предусматривается возможность оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий путем проведения консультаций и консилиумов, обеспечивающих дистанционное взаимодействие врачей между собой, врача и пациента или его законного представителя, а также дистанционный мониторинг состояния здоровья пациента.

Также вводится возможность выдачи рецептов на лекарственные препараты, справок и рецептов на медицинские изделия в форме электронного документа. При этом право выбора пациентом формы рецепта не будет ограничиваться – рецепт можно будет получить как по-прежнему в бумажной, так и в электронной форме.

Ключевые слова: телемедицина, Правительство РФ


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