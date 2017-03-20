Европейские регуляторы одобрили первую иммунотерапию нейробластомы Контрольные органы ЕС разрешили использование первой иммунотерапии нейробластомы высокого риска – опасного злокачественного новообразования симпатической нервной системы, встречающегося только у детей.



Разработанный EUSA Pharma лекарственный препарат динутуксимаб (dinutuximab) был одобрен для применения среди детей старше 12 месяцев. Ежегодно в Европе диагностируется около 1,2 тыс. случаев нейробластомы, примерно у половины больных детей онкопатология выявляется уже на поздних стадиях и имеет статус высокого риска. Именно для таких пациентов предназначена терапия динутуксимабом, пишет



В США динутуксимаб был зарегистрирован в марте 2015 года. Безопасность и эффективность динутуксимаба оценивалась в ходе клинических исследований, прошедших при участии 226 педиатрических пациентов (в возрасте 11 месяцев-15 лет) с нейробластомой. В зависимости от группы пациенты получали динутуксимаб вместе с изотретиноином, интерлейкином-2 и гранулоцитарным колониестимулирующим фактором или только изотретиноин. Общая выживаемость без прогрессирования заболевания через три года после лечения в динутуксимаб-группе составила 63%, тогда как в контрольной группе этот показатель не превысил 46%.



Динутуксимаб является химерным моноклональным антителом, специфичным к ганглиозиду GD2, расположенному на мембране опухолевых клеток. Повышенная экспрессия ганглиозида GD2 наблюдается в 10% случаев всех онкологических заболеваний, включая нейробластому.



Ключевые слова: онкология, нейробластома, педиатрия Контрольные органы ЕС разрешили использование первой иммунотерапии нейробластомы высокого риска – опасного злокачественного новообразования симпатической нервной системы, встречающегося только у детей.Разработанный EUSA Pharma лекарственный препарат динутуксимаб (dinutuximab) был одобрен для применения среди детей старше 12 месяцев. Ежегодно в Европе диагностируется около 1,2 тыс. случаев нейробластомы, примерно у половины больных детей онкопатология выявляется уже на поздних стадиях и имеет статус высокого риска. Именно для таких пациентов предназначена терапия динутуксимабом, пишет PharmaTimes В США динутуксимаб был зарегистрирован в марте 2015 года. Безопасность и эффективность динутуксимаба оценивалась в ходе клинических исследований, прошедших при участии 226 педиатрических пациентов (в возрасте 11 месяцев-15 лет) с нейробластомой. В зависимости от группы пациенты получали динутуксимаб вместе с изотретиноином, интерлейкином-2 и гранулоцитарным колониестимулирующим фактором или только изотретиноин. Общая выживаемость без прогрессирования заболевания через три года после лечения в динутуксимаб-группе составила 63%, тогда как в контрольной группе этот показатель не превысил 46%.Динутуксимаб является химерным моноклональным антителом, специфичным к ганглиозиду GD2, расположенному на мембране опухолевых клеток. Повышенная экспрессия ганглиозида GD2 наблюдается в 10% случаев всех онкологических заболеваний, включая нейробластому.Ключевые слова: Европа









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Европейские регуляторы одобрили первую иммунотерапию нейробластомы Динутуксимаб является химерным моноклональным антителом, специфичным к ганглиозиду GD2, расположенному на мембране опухолевых клеток. Повышенная экспрессия ганглиозида GD2 наблюдается в 10% случаев всех онкологических заболеваний, включая нейробластому.

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