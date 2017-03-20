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 Главная / Новости медицины и фармации

10.05.2017 14:54

Сенат США утвердил кандидатуру Скотта Готтлиба на должность главы FDA

Большинством голосов (57 – за, 42 – против) сенат США утвердил д-ра Скотта Готтлиба (Scott Gottlieb) на пост главы Администрации по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), информирует Medscape. Кандидатура Готтлиба была предложена президентом США Дональдом Трампом в марте этого года.

Скотт Готтлиб имеет тесные связи с фармацевтической промышленностью, он входит в советы директоров или является советником нескольких биотехнологических и фармацевтических компаний, среди которых – GlaxoSmithKline.

По мнению критиков, настолько тесная связь с фарминдустрией может повлиять на решения FDA о выводе на рынок новых лекарственных средств, хотя Готтлиб пообещал ставить интересы национального здравоохранения превыше всего и не подвести доверия, оказанного ему общественностью и ведомством. Чтобы предотвратить возможное возникновение конфликта интересов, Готтлиб обязался уволиться с ряда должностей в фармкомпаниях, продать собственные акции производителей ЛС и медоборудования и в течение одного года воздерживаться от непосредственного участия в решении вопросов, связанных с 20 различными компаниями и учреждениями.

Ожидается, что Готтлиб поможет реализовать планы Трампа по значительному сокращению роли регуляторного органа на рынке продуктов питания, косметологических средств, пищевых продуктов и табака.

В настоящее время Готтлиб является постоянным членом консервативного аналитического центра American Enterprise Institute и партнером крупного венчурного фонда. Ранее он уже работал в FDA, занимая позицию по смягчению требований к регистрационным заявкам новых лекарственных препаратов.

Фото: Daily Herald 


Ключевые слова: FDA, Дональд Трамп


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