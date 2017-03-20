Сенат США утвердил кандидатуру Скотта Готтлиба на должность главы FDA Большинством голосов (57 – за, 42 – против) сенат США утвердил д-ра Скотта Готтлиба (Scott Gottlieb) на пост главы Администрации по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), информирует



Скотт Готтлиб имеет тесные связи с фармацевтической промышленностью, он входит в советы директоров или является советником нескольких биотехнологических и фармацевтических компаний, среди которых – GlaxoSmithKline.



По мнению критиков, настолько тесная связь с фарминдустрией может повлиять на решения FDA о выводе на рынок новых лекарственных средств, хотя Готтлиб пообещал ставить интересы национального здравоохранения превыше всего и не подвести доверия, оказанного ему общественностью и ведомством. Чтобы предотвратить возможное возникновение конфликта интересов, Готтлиб обязался уволиться с ряда должностей в фармкомпаниях, продать собственные акции производителей ЛС и медоборудования и в течение одного года воздерживаться от непосредственного участия в решении вопросов, связанных с 20 различными компаниями и учреждениями.



Ожидается, что Готтлиб поможет реализовать планы Трампа по значительному сокращению роли регуляторного органа на рынке продуктов питания, косметологических средств, пищевых продуктов и табака.



В настоящее время Готтлиб является постоянным членом консервативного аналитического центра American Enterprise Institute и партнером крупного венчурного фонда. Ранее он уже работал в FDA, занимая позицию по смягчению требований к регистрационным заявкам новых лекарственных препаратов.



Фото: Daily Herald





Ключевые слова: Дональд Трамп Большинством голосов (57 – за, 42 – против) сенат США утвердил д-ра Скотта Готтлиба (Scott Gottlieb) на пост главы Администрации по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), информирует Medscape . Кандидатура Готтлиба была предложена президентом США Дональдом Трампом в марте этого года.Скотт Готтлиб имеет тесные связи с фармацевтической промышленностью, он входит в советы директоров или является советником нескольких биотехнологических и фармацевтических компаний, среди которых – GlaxoSmithKline.По мнению критиков, настолько тесная связь с фарминдустрией может повлиять на решения FDA о выводе на рынок новых лекарственных средств, хотя Готтлиб пообещал ставить интересы национального здравоохранения превыше всего и не подвести доверия, оказанного ему общественностью и ведомством. Чтобы предотвратить возможное возникновение конфликта интересов, Готтлиб обязался уволиться с ряда должностей в фармкомпаниях, продать собственные акции производителей ЛС и медоборудования и в течение одного года воздерживаться от непосредственного участия в решении вопросов, связанных с 20 различными компаниями и учреждениями.Ожидается, что Готтлиб поможет реализовать планы Трампа по значительному сокращению роли регуляторного органа на рынке продуктов питания, косметологических средств, пищевых продуктов и табака.В настоящее время Готтлиб является постоянным членом консервативного аналитического центра American Enterprise Institute и партнером крупного венчурного фонда. Ранее он уже работал в FDA, занимая позицию по смягчению требований к регистрационным заявкам новых лекарственных препаратов.Ключевые слова: FDA









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Сенат США утвердил кандидатуру Скотта Готтлиба на должность главы FDA Ожидается, что Готтлиб поможет реализовать планы президента США Дональда Трампа по значительному сокращению роли регуляторного органа на рынке продуктов питания, косметологических средств, пищевых продуктов и табака.

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