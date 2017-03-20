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 Главная / Новости медицины и фармации

10.05.2017 13:36

В США официально признана эффективность авелумаба в терапии рака мочевого пузыря

Американские контрольные органы зарегистрировали противоопухолевый препарат авелумаб (avelumab) для применения в терапии рака мочевого пузыря. За последние два месяца это уже второе маркетинговое разрешение для этого ЛС, пишет Reuters.

Согласно решению Администрации по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) авелумаб может использоваться для лечения пациентов с местнораспространенным и метастатическим раком мочевого пузыря с историей развития заболевания после химиотерапии препаратами платины. Авелумаб стал четвертым ЛС, одобренным для лечения распространенного рака мочевого пузыря.

В марте этого года авелумабуже был зарегистрирован FDA под торговым наименованием Бавенцио (Bavencio) для терапии взрослых пациентов и детей старше 12 лет, страдающих редкой агрессивной формой рака кожи – карциномой Меркеля.

Авелумаб относится к классу ингибиторов белка PD-L1, который экспрессируется опухолевыми клетками. Препарат был разработан Merck KGaA и Pfizer, ожидается, что оптовая цена на месячный курс авелумаба составит 13 тыс. долларов.

Ключевые слова: FDA, онкология


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