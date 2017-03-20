В США официально признана эффективность авелумаба в терапии рака мочевого пузыря Американские контрольные органы зарегистрировали противоопухолевый препарат авелумаб (avelumab) для применения в терапии рака мочевого пузыря. За последние два месяца это уже второе маркетинговое разрешение для этого ЛС, пишет



Согласно решению Администрации по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) авелумаб может использоваться для лечения пациентов с местнораспространенным и метастатическим раком мочевого пузыря с историей развития заболевания после химиотерапии препаратами платины. Авелумаб стал четвертым ЛС, одобренным для лечения распространенного рака мочевого пузыря.



В марте этого года



Авелумаб относится к классу ингибиторов белка PD-L1, который экспрессируется опухолевыми клетками. Препарат был разработан Merck KGaA и Pfizer, ожидается, что оптовая цена на месячный курс авелумаба составит 13 тыс. долларов.



Ключевые слова: онкология Американские контрольные органы зарегистрировали противоопухолевый препарат авелумаб (avelumab) для применения в терапии рака мочевого пузыря. За последние два месяца это уже второе маркетинговое разрешение для этого ЛС, пишет Reuters Согласно решению Администрации по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) авелумаб может использоваться для лечения пациентов с местнораспространенным и метастатическим раком мочевого пузыря с историей развития заболевания после химиотерапии препаратами платины. Авелумаб стал четвертым ЛС, одобренным для лечения распространенного рака мочевого пузыря.В марте этого года авелумаб уже был зарегистрирован FDA под торговым наименованием Бавенцио (Bavencio) для терапии взрослых пациентов и детей старше 12 лет, страдающих редкой агрессивной формой рака кожи – карциномой Меркеля.Авелумаб относится к классу ингибиторов белка PD-L1, который экспрессируется опухолевыми клетками. Препарат был разработан Merck KGaA и Pfizer, ожидается, что оптовая цена на месячный курс авелумаба составит 13 тыс. долларов.Ключевые слова: FDA









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В США официально признана эффективность авелумаба в терапии рака мочевого пузыря FDA выдала маркетинговое разрешение на применение авелумаба в терапии пациентов с местнораспространенным и метастатическим раком мочевого пузыря. Авелумаб стал четвертым ЛС, одобренным для лечения распространенного рака мочевого пузыря.

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