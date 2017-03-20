Минпромторг предложил создать реестр оборудования для производства спиртовых лекарств Минппромторг выступил с инициативой о создании реестра оборудования, разрешенного к установке на производственных площадках, занимающихся выпуском лекарственных спиртовых настоек,



Минпромторг считает нужным «дополнить полномочия федеральных органов исполнительной власти положением о ведении и установлении порядка ведения реестра оборудования для производства лекарственных средств».



По мнению министерства, в реестр следует включать основное технологическое оборудование для производства фармацевтической субстанции спирта этилового — медицинского спирта — мощностью более 200 декалитров в год. Вести реестр может Минпромторг как уполномоченный орган власти, лицензирующий производство лекарственных средств. Их изготовление на оборудовании, не внесенном в реестр, следует запретить, считают в министерстве.



Предполагается, что производители будут подавать в Минпромторг информацию об используемом оборудовании в уведомительном порядке, ведомство же будет вносить его в реестр. Проверять оборудование будут при осуществлении лицензионного контроля.



Минпромторг уже направил свои предложения в Минфин — они оформлены как проект поправок в закон «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта» (171-ФЗ). В пресс-службе Минфина заявили, что идею Минпромторга в ведомстве поддерживают. Сейчас в России не ведется реестров оборудования для производства алкогольной и спиртосодержащей продукции, уточнили в Росалкогольрегулировании (РАР).



Ключевые слова: спиртосодержащие настойки Минппромторг выступил с инициативой о создании реестра оборудования, разрешенного к установке на производственных площадках, занимающихся выпуском лекарственных спиртовых настоек, пишут «Известия» . По мнению авторов предложения, подобный шаг поможет в борьбе с нелегальным рынком.Минпромторг считает нужным «дополнить полномочия федеральных органов исполнительной власти положением о ведении и установлении порядка ведения реестра оборудования для производства лекарственных средств».По мнению министерства, в реестр следует включать основное технологическое оборудование для производства фармацевтической субстанции спирта этилового — медицинского спирта — мощностью более 200 декалитров в год. Вести реестр может Минпромторг как уполномоченный орган власти, лицензирующий производство лекарственных средств. Их изготовление на оборудовании, не внесенном в реестр, следует запретить, считают в министерстве.Предполагается, что производители будут подавать в Минпромторг информацию об используемом оборудовании в уведомительном порядке, ведомство же будет вносить его в реестр. Проверять оборудование будут при осуществлении лицензионного контроля.Минпромторг уже направил свои предложения в Минфин — они оформлены как проект поправок в закон «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта» (171-ФЗ). В пресс-службе Минфина заявили, что идею Минпромторга в ведомстве поддерживают. Сейчас в России не ведется реестров оборудования для производства алкогольной и спиртосодержащей продукции, уточнили в Росалкогольрегулировании (РАР).Ключевые слова: Минпромторг









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Минпромторг предложил создать реестр оборудования для производства спиртовых лекарств По мнению министерства, в реестр следует включать основное технологическое оборудование для производства фармацевтической субстанции спирта этилового — медицинского спирта — мощностью более 200 декалитров в год.

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