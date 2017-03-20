Главная / Новости медицины и фармации Для 4 000 перинатологов сложных случаев станет меньше Такой вывод сделали участники III Всероссийской мультимедийной научно-практической конференции «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕРИНАТОЛОГИИ: СЛОЖНЫЙ СЛУЧАЙ», которая состоялась 27 апреля 2017 года в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» (г. Москва).



В этом году был установлен абсолютный рекорд – участие в конференции приняли свыше 4 тысяч 300 человек из 72 регионов России. Объединить столь значительное количество специалистов помогли современные мультимедиа-технологии. За ходом мероприятия можно было следить с помощью on-line трансляции.



Среди докладчиков - ведущие российские акушеры, педиатры, неонатологи, детские кардиохирурги, специалисты ультразвуковой диагностики, эндокринологи, а в составе Президиума, как всегда, признанные деятели отечественной медицины.



Кропотливая работа по снижению уровня младенческой смертности в России приносит свои плоды: за 10 лет показатель снизился сразу на несколько пунктов. Обращаясь к участникам конференции, директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Министерства здравоохранения РФ, д.м.н., профессор Елена БАЙБАРИНА отметила, что в 2016 году этот показатель составил 6 промилле. А по данным, полученным за январь-февраль текущего года, цифра остановилась на отметке 5 промилле. Елена Николаевна особо подчеркнула, что делать далеко идущие выводы из приведенной статистики, конечно, преждевременно, однако, те усилия, которые сегодня прикладывают российские специалисты для снижения уровня младенческой смертности, дают основания надеяться на получение позитивной динамики и в этом году.



Также в своем выступлении директор Департамента отметила интересную тенденцию в развитии современной медицинской помощи.

«Очень важный аспект – гуманизация помощи. Это улучшение коммуникативных навыков врача, улучшение взаимоотношений с родителями, это отношение к пациенту (новорожденному, недоношенному, ребенку с другими патологиями), как к сформированному человеку. Здесь речь идет, прежде всего, об уважении его гуманистических потребностей».

Одной из наиболее популярных среди on-line участников конференции стала секция «Грудное молоко в ОРИТН. От слов к делу». Говоря о важности использования грудного молока в условиях стационара, заведующая отделением для недоношенных детей ФГАУ "ННПЦЗД" Минздрава России, д.м.н., профессор РАН, профессор кафедры ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Ирина БЕЛЯЕВА отметила следующее:

«Многие компоненты грудного молока сейчас исследуются по отдельности, потому что достаточно даже одного из них, чтобы получить эффективное лекарство. Современные биомедицинские технологии позволяют сегодня выделить, к примеру, лактоферрин как отдельное вещество и использовать его в качестве препарата недоношенному ребенку, а ведь это только один из целого ряда защитных факторов грудного молока. Вскармливание грудным молоком дает возможность обеспечить комплексную защиту, благодаря чему у ребенка многократно возрастают шансы выжить».

Однако же сегодня существует ряд объективных сложностей, которые препятствуют организации данного процесса в условиях стационара. Большинство из них связаны с необходимостью внесения изменений в существующую нормативную базу, которая регламентирует организацию грудного вскармливания. Работа по изменению нормативных документов проводится Союзом педиатров России (СПР) и Российской ассоциацией специалистов перинатальной медицины (РАСПМ).



«Сегодня продолжается разработка проекта изменений в положения Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиНов), которые регламентируют организацию грудного вскармливания в стационарах. За основу взяты исследования специалистов ряда стран Европы и США. Кроме того, мы опираемся на рекомендации Всемирной организации здравоохранения, где описаны современные методы сцеживания, хранения, пастеризации грудного молока. Конечно, в недалеком прошлом те правила, которые действуют сегодня, являлись исчерпывающими, однако, в век бурного развития технологий, многие положения СанПиНов 2010 года и проекта СанПиН 2014 года требуют тщательного пересмотра и доработки, поскольку существенно осложняют процесс грудного вскармливания в условиях стационара» – добавила д.м.н., профессор Ирина СОЛДАТОВА.



По данным статистики, в 2015 году в России родилось порядка 110 тысяч недоношенных детей. Частая проблема подобных «сложных случаев» - развитие респираторного дистресс-синдрома (РДС). Что необходимо для профилактики заболевания и как правильно лечить такой вид дыхательной недостаточности в отделениях реанимации и интенсивной терапии новорожденных (ОРИТН)? Ответы звучали в рамках секции «Профилактика РДС у недоношенных детей. От стратегии к тактике». Все участники дискуссии согласились с мнением Президента Российской Ассоциации специалистов перинатальной медицины, д.м.н., профессора, академика РАН, Николая ВОЛОДИНА, который отметил следующее:



«Своевременная профилактика РДС (благодаря правильной маршрутизации) способствует снижению возможных проявлений дыхательных расстройств у уже родившегося ребенка.

Вот почему на площадке «Сложного случая» вместе собираются специалисты различных направлений, например, акушеры и неонатологи, педиатры и специалисты УЗИ диагностики. Главная задача – не только повысить уровень знаний врачей в тех или иных вопросах, но еще привить понимание необходимости преемственности действий всего медицинского персонала в лечебных учреждениях разного уровня. Если мы будем работать сообща, как единое целое, то многих проблем, которые возникают в ежедневной практике, удастся избежать».



Тема преемственности действий специалистов была активно поддержана и в рамках сессий «Сахарный диабет. Нюансы, которые надо знать» под председательством заместителя директора ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Минздрава России по научной работе, директора Института детской эндокринологии, академика РАН, д.м.н., профессора, главного внештатного детского специалиста эндокринолога Минздрава России Валентины ПЕТЕРКОВОЙ, а также в рамках секций, посвященных теме врожденных пороков сердца (ВПС), наиболее часто встречающегося порока развития у новорожденных детей.



«Сегодня проблема современной перинатологии заключается не только в оснащенности учреждений современной техникой и подготовке кадров, но и в правильном понимании специалистами понятия «преемственности» в оказании помощи беременной женщине. Одним из ключевых моментов здесь является командная работа» – заявила Советник директора ФГБУ "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова" Минздрава России, д.м.н. Екатерина БОКЕРИЯ.



Красной линией в рамках всех секций, связанных с ОРИТН, прошла тема профилактики боли. Выхаживая маленьких пациентов с патологиями, необходимо помнить, что новорожденный ребенок в отделении реанимации не только чувствует боль, но и подвергается стрессу в несколько раз чаще по сравнению со своими здоровыми сверстниками. Кроме того, болезненные манипуляции в ОРИТН могут повысить риск появления изменений нервно-психического развития, а также негативно отразиться на способности ребенка к обучению.



Главный научный сотрудник ФГАУ "ННПЦЗД" Минздрава России, д.м.н., профессор Юлия ЖИРКОВА отметила следующее: «Один из наиболее острых вопросов в данной теме – привлечение внимания медицинского сообщества к важности контроля боли в ОРИТН. Мы знаем, что система восприятия боли в неонатальном периоде обуславливается более высокой чувствительностью новорожденных, особенно недоношенных детей, к болевым воздействиям. Нам хорошо известны апробированные методы диагностики боли. Мы знаем о последствиях неонатальной боли. На сегодня у нас в арсенале проверенные способы уменьшения болевого синдрома и снижения количества проводимых болезненных манипуляций в ОРИТН. Задача №1 – активно внедрять методы диагностики и профилактики боли в повседневную практику врачей неонатальных отделений».



Организаторами мероприятия традиционно выступили: Российская ассоциация специалистов перинатальной медицины (РАСПМ) и Союз педиатров России (СПР). Технический организатор - НП «ОРМиЗ».

Такой вывод сделали участники III Всероссийской мультимедийной научно-практической конференции, которая состоялась 27 апреля 2017 года в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» (г. Москва).В этом году был установлен абсолютный рекорд – участие в конференции приняли свыше 4 тысяч 300 человек из 72 регионов России. Объединить столь значительное количество специалистов помогли современные мультимедиа-технологии. За ходом мероприятия можно было следить с помощью on-line трансляции.Среди докладчиков - ведущие российские акушеры, педиатры, неонатологи, детские кардиохирурги, специалисты ультразвуковой диагностики, эндокринологи, а в составе Президиума, как всегда, признанные деятели отечественной медицины.Кропотливая работа по снижению уровня младенческой смертности в России приносит свои плоды: за 10 лет показатель снизился сразу на несколько пунктов. Обращаясь к участникам конференции, директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Министерства здравоохранения РФ, д.м.н., профессоротметила, что в 2016 году этот показатель составил 6 промилле. А по данным, полученным за январь-февраль текущего года, цифра остановилась на отметке 5 промилле. Елена Николаевна особо подчеркнула, что делать далеко идущие выводы из приведенной статистики, конечно, преждевременно, однако, те усилия, которые сегодня прикладывают российские специалисты для снижения уровня младенческой смертности, дают основания надеяться на получение позитивной динамики и в этом году.Также в своем выступлении директор Департамента отметила интересную тенденцию в развитии современной медицинской помощи.Одной из наиболее популярных среди on-line участников конференции стала секция. Говоря о важности использования грудного молока в условиях стационара, заведующая отделением для недоношенных детей ФГАУ "ННПЦЗД" Минздрава России, д.м.н., профессор РАН, профессор кафедры ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава Россииотметила следующее:Однако же сегодня существует ряд объективных сложностей, которые препятствуют организации данного процесса в условиях стационара. Большинство из них связаны с необходимостью внесения изменений в существующую нормативную базу, которая регламентирует организацию грудного вскармливания. Работа по изменению нормативных документов проводится Союзом педиатров России (СПР) и Российской ассоциацией специалистов перинатальной медицины (РАСПМ).– добавила д.м.н., профессорПо данным статистики, в 2015 году в России родилось порядка 110 тысяч недоношенных детей. Частая проблема подобных «сложных случаев» - развитие респираторного дистресс-синдрома (РДС). Что необходимо для профилактики заболевания и как правильно лечить такой вид дыхательной недостаточности в отделениях реанимации и интенсивной терапии новорожденных (ОРИТН)? Ответы звучали в рамках секции. Все участники дискуссии согласились с мнением Президента Российской Ассоциации специалистов перинатальной медицины, д.м.н., профессора, академика РАН,, который отметил следующее:Тема преемственности действий специалистов была активно поддержана и в рамках сессийпод председательством заместителя директора ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Минздрава России по научной работе, директора Института детской эндокринологии, академика РАН, д.м.н., профессора, главного внештатного детского специалиста эндокринолога Минздрава России, а также в рамках секций, посвященных, наиболее часто встречающегося порока развития у новорожденных детей.– заявила Советник директора ФГБУ "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова" Минздрава России, д.м.н.Красной линией в рамках всех секций, связанных с ОРИТН, прошла тема профилактики боли. Выхаживая маленьких пациентов с патологиями, необходимо помнить, что новорожденный ребенок в отделении реанимации не только чувствует боль, но и подвергается стрессу в несколько раз чаще по сравнению со своими здоровыми сверстниками. Кроме того, болезненные манипуляции в ОРИТН могут повысить риск появления изменений нервно-психического развития, а также негативно отразиться на способности ребенка к обучению.Главный научный сотрудник ФГАУ "ННПЦЗД" Минздрава России, д.м.н., профессоротметила следующее:Организаторами мероприятия традиционно выступили: Российская ассоциация специалистов перинатальной медицины (РАСПМ) и Союз педиатров России (СПР). Технический организатор - НП «ОРМиЗ».



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