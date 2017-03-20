Ирина Панарина стала новым руководителем AstraZeneca, Россия и Евразия Генеральным директором AstraZeneca, Россия и Евразия стала Ирина Панарина. Искра Рейч, ранее занимавшая должности вице-президента AstraZeneca по региону «Россия и Евразия», а также генерального директора «АстраЗенека Россия», назначена исполнительным вице-президентом AstraZeneca подразделения «Европа», говорится в официальном пресс-релизе, поступившем в редакцию Remadium.



Ирина Панарина будет отвечать за бизнес компании на уровне региона «Россия и Евразия» в целом, а также возглавит руководство «АстраЗенека Россия». На своей новой должности Искра Рейч займется вопросами продажи, маркетинга и коммерческих операций в 30 странах Европы.



Панарина работает в AstraZeneca с 2009 года. В октябре 2015 года она присоединилась к российской команде компании в должности директора бизнес-подразделения «Кардиология и Диабет». До прихода в «АстраЗенека Россия» Ирина Панарина занимала позицию генерального директора «АстраЗенека Украина». До начала работы в AstraZeneca Ирина занимала руководящие региональные позиции в штаб-квартире компании GSK Фарма в Лондоне, Великобритания.



Ключевые слова: назначения Генеральным директором AstraZeneca, Россия и Евразия стала Ирина Панарина. Искра Рейч, ранее занимавшая должности вице-президента AstraZeneca по региону «Россия и Евразия», а также генерального директора «АстраЗенека Россия», назначена исполнительным вице-президентом AstraZeneca подразделения «Европа», говорится в официальном пресс-релизе, поступившем в редакцию Remadium.Ирина Панарина будет отвечать за бизнес компании на уровне региона «Россия и Евразия» в целом, а также возглавит руководство «АстраЗенека Россия». На своей новой должности Искра Рейч займется вопросами продажи, маркетинга и коммерческих операций в 30 странах Европы.Панарина работает в AstraZeneca с 2009 года. В октябре 2015 года она присоединилась к российской команде компании в должности директора бизнес-подразделения «Кардиология и Диабет». До прихода в «АстраЗенека Россия» Ирина Панарина занимала позицию генерального директора «АстраЗенека Украина». До начала работы в AstraZeneca Ирина занимала руководящие региональные позиции в штаб-квартире компании GSK Фарма в Лондоне, Великобритания.Ключевые слова: AstraZeneca









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