Темпы производства российских лекарств опередили динамику импорта в 2,6 раза

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Главная / Новости медицины и фармации
05.05.2017 17:34
Темпы производства российских лекарств опередили динамику импорта в 2,6 разаПо результатам 1 квартала 2017 года темпы внутрироссийского производства лекарственных препаратов опередили динамику импортных поставок в 2,6 раза, достигнув 75,3 млрд рублей. Динамика, при расчетах в рублях к аналогичному периоду прошлого года составила 24,3%. Натуральный объем произведенной продукции за первые три месяца текущего года достиг 1,2 млрд упаковок, на 14,3% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в материале RNC Pharma, поступившем в распоряжение Remedium.
С начала 2017 года март стал самым успешным месяцем с точки зрения денежных объемов отгруженной продукции, российские компании за месяц поставили лекарств на сумму 27,7 млрд рублей. Долгосрочная динамика тоже оказалась весьма внушительной, к марту 2016 году отгрузки выросли на 24% в рублевом эквиваленте.
Ввоз импортных медикаментов в Россию суммарно по готовым формам и поставкам in-bulk за первый квартал 2017 г. составил 134,1 млрд рублей (в ценах с учетом стоимости таможенной очистки), темпы роста поставок здесь, при расчете в рублях, достигли всего 9,4%. Динамика импорта по готовым формам и поставкам in-bulk оказалась сопоставимой, соответственно 9,0% и 11,4%. Натуральные же темпы прироста поставок импортных ЛП при расчёте в минимальных единицах дозирования по итогам периода январь-март 2017 вообще уходит в заметный минус – 7,4%.
Ключевые слова: RNC Pharma
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