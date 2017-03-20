Главная / Новости медицины и фармации Некоторые лекарства могут стать бесплатными для всех держателей полисов ОМС Министерство здравоохранения РФ готовит предложение по организации системы бесплатного обеспечения рецептурными препаратами. Пилотный проект системы лекарственного возмещения может стартовать в 2018 году. Эксперты подсчитали, что на реализацию новой схемы потребуется около 500 млрд рублей в год,



Минздрав планирует запустить в России программу бесплатного лекарственного обеспечения для граждан с полисами обязательного медицинского страхования (ОМС). Подразумевается, что россияне смогут получать по рецепту врача и без оплаты лишь препараты из ограниченного списка, который разрабатывается.



Директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что сейчас прорабатываются модели финансирования новой системы. Он напомнил, что создание подобной программы заложено в разработанную Минздравом «Стратегию лекарственного обеспечения населения РФ на период до 2025 года», которая была одобрена в 2013 году. Согласно документу, переход к системе лекарственного возмещения при амбулаторном лечении был намечен на 2017 год, но при этом планировалось, что проект будет ориентирован на отдельные категории граждан.



Директор Института экономики здравоохранения Лариса Попович, которая участвует в обсуждении проекта, рассказала, что запуск системы лекарственного возмещения перенесен на 2019 год из-за нехватки финансирования проекта. По ее словам, лекарства будут отпускаться либо бесплатно, либо со скидкой россиянам с полисами ОМС.



Сейчас подобный механизм получения лекарств функционирует только для льготных категорий граждан — инвалидов, ветеранов войн, детей до трех лет и др. При этом льготникам доступен лишь ограниченный перечень препаратов из утверждаемого раз в год списка.

Руководитель Аптечной гильдии Елена Неволина сообщила, что пилотный проект бесплатного обеспечения лекарственными препаратами может стартовать уже в 2018 году.



«Сначала будет запущен пилотный проект, чтобы посчитать затраты и понять, насколько он реализуем. На первом этапе регионы будут участвовать добровольно, — подчеркнула она. — Минздрав допускает, что бесплатные лекарства будут полагаться не всем гражданам, а только ведущим здоровый образ жизни, проходящим диспансеризацию, ответственно относящимся к своему здоровью... Планируется, что рецепт будет являться денежным документом. По нему аптеки будут отпускать лекарства. По ним будет создаваться отчет, например, в течение месяца, а дальше передаваться в фонд медицинского страхования либо в другой специальный фонд», — пояснила эксперт.



Основатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Владимир Гришин сказал, что в прошлом году он делал подсчеты для Минздрава по финансированию системы лекарственного обеспечения. Он подсчитал, что для реализации проекта отчисления с заработных плат граждан в фонды медицинского страхования могут быть увеличены сначала на 0,5%, а потом на 1,5%. Сейчас подобные отчисления составляют 5,1% от зарплаты.



По мнению Владимира Гришина, запуск проекта подобного масштаба должен проходить в три этапа. На начальной стадии государство будет оплачивать до трети стоимости препаратов, остальное должно лечь на плечи граждан. Затем только для определенных категорий граждан, например, молодежи, беременных женщин, матерей-одиночек и пенсионеров могут стать доступны полностью бесплатные препараты из ограниченного списка. Речь идет о примерно 35 млн граждан, а на финансирование проекта потребуется 90–100 млрд рублей в год. И только после этого, по словам Владимира Гришина, программу следует распространить на всех россиян с полисами ОМС, что, по его подсчетам, потребует 500 млрд рублей в год.





Ключевые слова: лекарственное обеспечение Министерство здравоохранения РФ готовит предложение по организации системы бесплатного обеспечения рецептурными препаратами. Пилотный проект системы лекарственного возмещения может стартовать в 2018 году. Эксперты подсчитали, что на реализацию новой схемы потребуется около 500 млрд рублей в год, пишут «Известия» Минздрав планирует запустить в России программу бесплатного лекарственного обеспечения для граждан с полисами обязательного медицинского страхования (ОМС). Подразумевается, что россияне смогут получать по рецепту врача и без оплаты лишь препараты из ограниченного списка, который разрабатывается.Директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что сейчас прорабатываются модели финансирования новой системы. Он напомнил, что создание подобной программы заложено в разработанную Минздравом «Стратегию лекарственного обеспечения населения РФ на период до 2025 года», которая была одобрена в 2013 году. Согласно документу, переход к системе лекарственного возмещения при амбулаторном лечении был намечен на 2017 год, но при этом планировалось, что проект будет ориентирован на отдельные категории граждан.Директор Института экономики здравоохранения Лариса Попович, которая участвует в обсуждении проекта, рассказала, что запуск системы лекарственного возмещения перенесен на 2019 год из-за нехватки финансирования проекта. По ее словам, лекарства будут отпускаться либо бесплатно, либо со скидкой россиянам с полисами ОМС.Сейчас подобный механизм получения лекарств функционирует только для льготных категорий граждан — инвалидов, ветеранов войн, детей до трех лет и др. При этом льготникам доступен лишь ограниченный перечень препаратов из утверждаемого раз в год списка.Руководитель Аптечной гильдии Елена Неволина сообщила, что пилотный проект бесплатного обеспечения лекарственными препаратами может стартовать уже в 2018 году.«Сначала будет запущен пилотный проект, чтобы посчитать затраты и понять, насколько он реализуем. На первом этапе регионы будут участвовать добровольно, — подчеркнула она. — Минздрав допускает, что бесплатные лекарства будут полагаться не всем гражданам, а только ведущим здоровый образ жизни, проходящим диспансеризацию, ответственно относящимся к своему здоровью... Планируется, что рецепт будет являться денежным документом. По нему аптеки будут отпускать лекарства. По ним будет создаваться отчет, например, в течение месяца, а дальше передаваться в фонд медицинского страхования либо в другой специальный фонд», — пояснила эксперт.Основатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Владимир Гришин сказал, что в прошлом году он делал подсчеты для Минздрава по финансированию системы лекарственного обеспечения. Он подсчитал, что для реализации проекта отчисления с заработных плат граждан в фонды медицинского страхования могут быть увеличены сначала на 0,5%, а потом на 1,5%. Сейчас подобные отчисления составляют 5,1% от зарплаты.По мнению Владимира Гришина, запуск проекта подобного масштаба должен проходить в три этапа. На начальной стадии государство будет оплачивать до трети стоимости препаратов, остальное должно лечь на плечи граждан. Затем только для определенных категорий граждан, например, молодежи, беременных женщин, матерей-одиночек и пенсионеров могут стать доступны полностью бесплатные препараты из ограниченного списка. Речь идет о примерно 35 млн граждан, а на финансирование проекта потребуется 90–100 млрд рублей в год. И только после этого, по словам Владимира Гришина, программу следует распространить на всех россиян с полисами ОМС, что, по его подсчетам, потребует 500 млрд рублей в год.Ключевые слова: ОМС



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