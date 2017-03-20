Конгрессмены США поддержали отмену Obamacare

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Главная / Новости медицины и фармации
05.05.2017 15:02
Конгрессмены США поддержали отмену ObamacareПалата представителей Конгресса США приняла законопроект об отмене и замене программы медицинского страхования Obamacare. За законопроект проголосовало 217 конгрессменов, против – 213, передает Fox News.
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что сенат Конгресса поддержит законопроект об отмене Obamacare.
Первая попытка республиканцев отменить Obamacare, предпринятая в конце марта этого года, провалилась. Тогда законопроект был отозван за несколько минут до начала голосования из-за нехватки голосов в его поддержку.
Программа Obamacare, названная так в честь своего инициатора - экс-президента Барака Обамы - заработала в марте 2010 года, она была направлена на снижение стоимости страховки, в том числе за счет выделения субсидий со стороны государства. Однако, по мнению Республиканской партии, данная схема свою задачу более не выполняет - тарифы существенно выросли, а в округах некоторых штатов страховые компании установили свои монополии. Фактически инициатива Дональда Трампа должна снизить степень участия государства в системе медстрахования. В частности, отменяются налоговые сборы, предусмотренные Obamacare.
Ключевые слова: США, Дональд Трамп, Obamacare
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