Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения

Вход на сайт

Авторизоваться
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

Вакансии фармкомпанийВакансии

20.03.2017

"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр

07.03.2017

АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий

21.02.2017

"Лучший персонал" - Специалист по валидации

Все вакансии




Поиск лекарств


 Главная / Новости медицины и фармации

05.05.2017 15:02

Конгрессмены США поддержали отмену Obamacare

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект об отмене и замене программы медицинского страхования Obamacare. За законопроект проголосовало 217 конгрессменов, против – 213, передает Fox News.

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что сенат Конгресса поддержит законопроект об отмене Obamacare.
Первая попытка республиканцев отменить Obamacare, предпринятая в конце марта этого года, провалилась. Тогда законопроект был отозван за несколько минут до начала голосования из-за нехватки голосов в его поддержку.

Программа Obamacare, названная так в честь своего инициатора - экс-президента Барака Обамы - заработала в марте 2010 года, она была направлена на снижение стоимости страховки, в том числе за счет выделения субсидий со стороны государства. Однако, по мнению Республиканской партии, данная схема свою задачу более не выполняет - тарифы существенно выросли, а в округах некоторых штатов страховые компании установили свои монополии. Фактически инициатива Дональда Трампа должна снизить степень участия государства в системе медстрахования. В частности, отменяются налоговые сборы, предусмотренные Obamacare.

Ключевые слова: США, Дональд Трамп, Obamacare


Последние новости

05.05.2017 15:02

Конгрессмены США поддержали отмену Obamacare

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект об отмене и замене программы медицинского страхования Obamacare. За законопроект проголосовало 217 конгрессменов, против – 213.

05.05.2017 13:03

Во время майских праздников спрос на медицинский туризм вырос на 20%

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года, спрос на внутренний медицинский туризм в майские праздники вырос на 20%. По данным АОММТ, жители Москвы и Санкт-Петербурга в основном приезжают в регионы за однодневными медуслугами, чаще всего – за стоматологической помощью.

05.05.2017 12:16

Руководитель сети «Ригла» заявил о переизбытке аптек на российском рынке

Гендиректор компании «Ригла» Александр Филиппов заявил, что количество аптек в России в разы превышает потребности населения в них, возможности развития аптечных сетей за счет увеличения числа точек будут исчерпаны в ближайшее время.

05.05.2017 10:54

К июню лекарства будут включены в единый каталог госзакупок

Путин поручил правительству включить все лекарственные препараты в единый каталог госзакупок к 1 июню текущего года. Поручение было дано по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 12 апреля 2017 года.

04.05.2017 18:26

КИ III фазы подтвердили эффективность тофацитиниба в терапии язвенного колита

В течение года ремиссия на фоне применения 5 мг и 10 мг тофацитиниба наблюдалась у 34% и 40% пациентов, соответственно, тогда как в плацебо-группе данный показатель составил всего 11%.

Мероприятия

     2017
Пред. год | След. год →

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4


Подписка

ONLINE

Подписка

Реклама



Для смартфона

Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.


Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

При цитировании и использовании материалов, опубликованных на страницах сайта www.remedium.ru прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от индексации, не запрещенная для следования работа ссылка на источник обязательна.
Использование авторского материала возможно только с разрешения редакции!!

Дизайн сайта @pixeljacks