Конгрессмены США поддержали отмену Obamacare Палата представителей Конгресса США приняла законопроект об отмене и замене программы медицинского страхования Obamacare. За законопроект проголосовало 217 конгрессменов, против – 213, передает



Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что сенат Конгресса поддержит законопроект об отмене Obamacare.

Первая попытка республиканцев отменить Obamacare, предпринятая в конце марта этого года,



Программа Obamacare, названная так в честь своего инициатора - экс-президента Барака Обамы - заработала в марте 2010 года, она была направлена на снижение стоимости страховки, в том числе за счет выделения субсидий со стороны государства. Однако, по мнению Республиканской партии, данная схема свою задачу более не выполняет - тарифы существенно выросли, а в округах некоторых штатов страховые компании установили свои монополии. Фактически инициатива Дональда Трампа должна снизить степень участия государства в системе медстрахования. В частности, отменяются налоговые сборы, предусмотренные Obamacare.



Ключевые слова: Дональд Трамп, Obamacare Палата представителей Конгресса США приняла законопроект об отмене и замене программы медицинского страхования Obamacare. За законопроект проголосовало 217 конгрессменов, против – 213, передает Fox News Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что сенат Конгресса поддержит законопроект об отмене Obamacare.Первая попытка республиканцев отменить Obamacare, предпринятая в конце марта этого года, провалилась . Тогда законопроект был отозван за несколько минут до начала голосования из-за нехватки голосов в его поддержку.Программа Obamacare, названная так в честь своего инициатора - экс-президента Барака Обамы - заработала в марте 2010 года, она была направлена на снижение стоимости страховки, в том числе за счет выделения субсидий со стороны государства. Однако, по мнению Республиканской партии, данная схема свою задачу более не выполняет - тарифы существенно выросли, а в округах некоторых штатов страховые компании установили свои монополии. Фактически инициатива Дональда Трампа должна снизить степень участия государства в системе медстрахования. В частности, отменяются налоговые сборы, предусмотренные Obamacare.Ключевые слова: США









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Конгрессмены США поддержали отмену Obamacare Палата представителей Конгресса США приняла законопроект об отмене и замене программы медицинского страхования Obamacare. За законопроект проголосовало 217 конгрессменов, против – 213.

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