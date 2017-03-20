Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения

Вход на сайт

Авторизоваться
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

Вакансии фармкомпанийВакансии

20.03.2017

"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр

07.03.2017

АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий

21.02.2017

"Лучший персонал" - Специалист по валидации

Все вакансии




Поиск лекарств


 Главная / Новости медицины и фармации

05.05.2017 13:03

Во время майских праздников спрос на медицинский туризм вырос на 20%

В России на 20% вырос спрос на внутренний медицинский туризм в майские праздники по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Такие данные RT предоставили в Российской ассоциации медицинского туризма (АОММТ).

«В среднем россияне отдыхают от трех до десяти дней. Многие тратят каникулы на давно запланированные медицинские процедуры. В эти майские каникулы спрос на такие полезные путешествия вырос по сравнению с прошлым годом в среднем на 15—20%», — рассказал президент АОММТ Константин Онищенко.

По данным АОММТ, жители Москвы и Санкт-Петербурга в основном приезжают в регионы за однодневными медуслугами, чаще всего – за стоматологической помощью. Самые востребованные города — Рязань, Владимир, Нижний Новгород, Тверь, Тула, Калуга и Ярославль. По данным АОММТ, цены на услуги зубных врачей в регионах в среднем на 50% ниже столичных.

Также доверием столичных жителей пользуются региональные пластические хирурги. За эстетической медициной туристы едут в Нижний Новгород, Кострому, Красноярск, Новосибирск и Екатеринбург.

Большинство медицинских туристов не прибегают к услугам профильных агентств, а планируют поездку самостоятельно, отметил член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко.

«Как правило, едут к определенному врачу, о котором узнают по сарафанному радио. И это не всегда специалист коммерческой клиники. Иногда договариваются за вознаграждение в частном порядке с хирургами из государственных больниц. Если возникают какие-то претензии, то их также стараются уладить непосредственно с тем, кто оперировал, — рассказал RT Старченко. — И здесь вопрос даже не в стоимости. Иногда человек не хочет предавать огласке, что сделал пластическую операцию. Проще уехать в другой город и вернуться с новым лицом».

Ключевые слова: медицинский туризм


Последние новости

05.05.2017 13:03

Во время майских праздников спрос на медицинский туризм вырос на 20%

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года, спрос на внутренний медицинский туризм в майские праздники вырос на 20%. По данным АОММТ, жители Москвы и Санкт-Петербурга в основном приезжают в регионы за однодневными медуслугами, чаще всего – за стоматологической помощью.

05.05.2017 12:16

Руководитель сети «Ригла» заявил о переизбытке аптек на российском рынке

Гендиректор компании «Ригла» Александр Филиппов заявил, что количество аптек в России в разы превышает потребности населения в них, возможности развития аптечных сетей за счет увеличения числа точек будут исчерпаны в ближайшее время.

05.05.2017 10:54

К июню лекарства будут включены в единый каталог госзакупок

Путин поручил правительству включить все лекарственные препараты в единый каталог госзакупок к 1 июню текущего года. Поручение было дано по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 12 апреля 2017 года.

04.05.2017 18:26

КИ III фазы подтвердили эффективность тофацитиниба в терапии язвенного колита

В течение года ремиссия на фоне применения 5 мг и 10 мг тофацитиниба наблюдалась у 34% и 40% пациентов, соответственно, тогда как в плацебо-группе данный показатель составил всего 11%.

04.05.2017 17:20

FDA подготовила стандартизированный шаблон протокола клинических исследований

FDA совместно с NIH опубликовала окончательную версию шаблона написания протоколов клинических исследований, которая позволит оптимизировать процесс разработки протоколов клинических исследований II и III фазы.

Мероприятия

     2017
Пред. год | След. год →

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4


Подписка

ONLINE

Подписка

Реклама



Для смартфона

Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.


Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

При цитировании и использовании материалов, опубликованных на страницах сайта www.remedium.ru прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от индексации, не запрещенная для следования работа ссылка на источник обязательна.
Использование авторского материала возможно только с разрешения редакции!!

Дизайн сайта @pixeljacks