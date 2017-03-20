Во время майских праздников спрос на медицинский туризм вырос на 20% В России на 20% вырос спрос на внутренний медицинский туризм в майские праздники по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Такие данные



«В среднем россияне отдыхают от трех до десяти дней. Многие тратят каникулы на давно запланированные медицинские процедуры. В эти майские каникулы спрос на такие полезные путешествия вырос по сравнению с прошлым годом в среднем на 15—20%», — рассказал президент АОММТ Константин Онищенко.



По данным АОММТ, жители Москвы и Санкт-Петербурга в основном приезжают в регионы за однодневными медуслугами, чаще всего – за стоматологической помощью. Самые востребованные города — Рязань, Владимир, Нижний Новгород, Тверь, Тула, Калуга и Ярославль. По данным АОММТ, цены на услуги зубных врачей в регионах в среднем на 50% ниже столичных.



Также доверием столичных жителей пользуются региональные пластические хирурги. За эстетической медициной туристы едут в Нижний Новгород, Кострому, Красноярск, Новосибирск и Екатеринбург.



Большинство медицинских туристов не прибегают к услугам профильных агентств, а планируют поездку самостоятельно, отметил член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко.



«Как правило, едут к определенному врачу, о котором узнают по сарафанному радио. И это не всегда специалист коммерческой клиники. Иногда договариваются за вознаграждение в частном порядке с хирургами из государственных больниц. Если возникают какие-то претензии, то их также стараются уладить непосредственно с тем, кто оперировал, — рассказал RT Старченко. — И здесь вопрос даже не в стоимости. Иногда человек не хочет предавать огласке, что сделал пластическую операцию. Проще уехать в другой город и вернуться с новым лицом».



Ключевые слова: В России на 20% вырос спрос на внутренний медицинский туризм в майские праздники по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Такие данные RT предоставили в Российской ассоциации медицинского туризма (АОММТ).«В среднем россияне отдыхают от трех до десяти дней. Многие тратят каникулы на давно запланированные медицинские процедуры. В эти майские каникулы спрос на такие полезные путешествия вырос по сравнению с прошлым годом в среднем на 15—20%», — рассказал президент АОММТ Константин Онищенко.По данным АОММТ, жители Москвы и Санкт-Петербурга в основном приезжают в регионы за однодневными медуслугами, чаще всего – за стоматологической помощью. Самые востребованные города — Рязань, Владимир, Нижний Новгород, Тверь, Тула, Калуга и Ярославль. По данным АОММТ, цены на услуги зубных врачей в регионах в среднем на 50% ниже столичных.Также доверием столичных жителей пользуются региональные пластические хирурги. За эстетической медициной туристы едут в Нижний Новгород, Кострому, Красноярск, Новосибирск и Екатеринбург.Большинство медицинских туристов не прибегают к услугам профильных агентств, а планируют поездку самостоятельно, отметил член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко.«Как правило, едут к определенному врачу, о котором узнают по сарафанному радио. И это не всегда специалист коммерческой клиники. Иногда договариваются за вознаграждение в частном порядке с хирургами из государственных больниц. Если возникают какие-то претензии, то их также стараются уладить непосредственно с тем, кто оперировал, — рассказал RT Старченко. — И здесь вопрос даже не в стоимости. Иногда человек не хочет предавать огласке, что сделал пластическую операцию. Проще уехать в другой город и вернуться с новым лицом».Ключевые слова: медицинский туризм









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Во время майских праздников спрос на медицинский туризм вырос на 20% По сравнению с аналогичным периодом 2016 года, спрос на внутренний медицинский туризм в майские праздники вырос на 20%. По данным АОММТ, жители Москвы и Санкт-Петербурга в основном приезжают в регионы за однодневными медуслугами, чаще всего – за стоматологической помощью.

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