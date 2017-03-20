Руководитель сети «Ригла» заявил о переизбытке аптек на российском рынке Количество аптек в России в разы превышает потребности населения в них, возможности развития аптечных сетей за счет увеличения числа точек будут исчерпаны в ближайшее время, заявил в интервью



По словам Филиппова, снижать наценки на лекарственные средства дальше невозможно, также проблематично наращивать количество точек продаж. Он добавил, что до настоящего времени российский аптечный рынок развивался именно за счет увеличения количества точек и снижения цен на препараты. «Эти возможности если не исчерпаны, то будут исчерпаны в ближайшее время», — подчеркнул гендиректор «Риглы».



Фармацевтический рынок будет вынужден перестраивать свой бизнес под другие технологии: заниматься производительностью, искать возможности управления покупательской лояльностью, товарным запасом, уверен Филиппов.



«Я не считаю фармрынок высококонкурентным, но не потому, что конкурентов мало, а потому что жизнь пока не заставила рынок и сети заниматься производительностью труда, высокопроизводительными технологиями. Мы значительно отстаем от продуктового ритейла», — заключил Филиппов.





Ключевые слова: Аптечный рынок Количество аптек в России в разы превышает потребности населения в них, возможности развития аптечных сетей за счет увеличения числа точек будут исчерпаны в ближайшее время, заявил в интервью RNS гендиректор компании «Ригла» (аптечные сети «Ригла», «Будь здоров» и «Живика») Александр Филиппов.По словам Филиппова, снижать наценки на лекарственные средства дальше невозможно, также проблематично наращивать количество точек продаж. Он добавил, что до настоящего времени российский аптечный рынок развивался именно за счет увеличения количества точек и снижения цен на препараты. «Эти возможности если не исчерпаны, то будут исчерпаны в ближайшее время», — подчеркнул гендиректор «Риглы».Фармацевтический рынок будет вынужден перестраивать свой бизнес под другие технологии: заниматься производительностью, искать возможности управления покупательской лояльностью, товарным запасом, уверен Филиппов.«Я не считаю фармрынок высококонкурентным, но не потому, что конкурентов мало, а потому что жизнь пока не заставила рынок и сети заниматься производительностью труда, высокопроизводительными технологиями. Мы значительно отстаем от продуктового ритейла», — заключил Филиппов.Ключевые слова: Ригла









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Руководитель сети «Ригла» заявил о переизбытке аптек на российском рынке Гендиректор компании «Ригла» Александр Филиппов заявил, что количество аптек в России в разы превышает потребности населения в них, возможности развития аптечных сетей за счет увеличения числа точек будут исчерпаны в ближайшее время.

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