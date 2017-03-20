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 Главная / Новости медицины и фармации

05.05.2017 11:11

Компания «Сервье» заключила стратегическое лицензионное соглашение с компанией «Дайичи Санкио Европа ГмбХ»

АО «Сервье» и Дайичи Санкио Европа подписали стратегическое лицензионное соглашение, в соответствии с которым АО «Сервье» получает права на производство (упаковка) на своем фармацевтическом заводе в Москве (Россия) перорального антикоагулянта эдоксабан и его дальнейшее коммерческое продвижение в Албании, Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Казахстане, Киргизии, Молдове, Черногории, России, Сербии, Таджикистане, Туркменистане, Украине, Узбекистане после его государственной регистрации уполномоченными органами в сфере обращения лекарственных средств.

Эдоксабан – таблетированный пероральный антикоагулянт нового поколения, применяемый один раз в сутки, является высокоселективным прямым обратимым ингибитором фактора Xa; был разработан компанией Дайичи Санкио Ко Лтд. Ингибирование фактора Ха в ходе каскада реакций коагуляции приводит к снижению выработки тромбина, увеличению времени свертывания крови, что снижает риск образования тромбов. В Европе эдоксабан применяется для профилактики инсульта и системной эмболии у пациентов с неклапанной фибрилляцией предсердий (НКФП), для лечения венозных тромбоэмболий (ВТЭ), в том числе рецидивов тромбоза глубоких вен (ТГВ), и тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) у взрослых. Основанием для регистрации для медицинского применения лекарственного препарата являются результаты международной программы клинической разработки, которая включает два клинических исследования 3 фазы: Hokusai-VTE и ENGAGE AF-TIMI 48.

Эдоксабан зарегистрирован и применяется для лечения пациентов как лекарственный препарат LIXIANA® в Швейцарии, Японии, Южной Корее, Тайване, Таиланде, Гонконге, Великобритании, Германии, Ирландии, Нидерландах, Италии, Испании, Австрии, Португалии и др. странах Европейского союза.

«В нашей повседневной деятельности мы стремимся к постоянному совершенствованию методов лечения хронических неинфекционных заболеваний. Я убежден, что эдоксабан эффективно дополнит существующий портфель лекарственных препаратов компании для лечения сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и внесет значительный вклад в улучшение результатов лечения пациентов, страдающих ССЗ, способствуя не только улучшению качества их жизни, но и ее продолжительности», - отметил Жером Гаве, управляющий директор компании Сервье в России и странах ЕАЭС.

Оливер Аппельханс, старший вице-президент компании Дайичи Санкио Европа ГмбХ, также подчеркнул: «Мы рады сотрудничеству с компанией Сервье в России – авторитетной и уважаемой организацией, обладающей богатым опытом в области производства и маркетинга лекарственных препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний в России и странах СНГ».

Ключевые слова: Servier


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