К июню лекарства будут включены в единый каталог госзакупок

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Главная / Новости медицины и фармации
05.05.2017 10:54
К июню лекарства будут включены в единый каталог госзакупокПрезидент РФ Владимир Путин поручил правительству включить все лекарственные препараты в единый каталог госзакупок к 1 июню текущего года. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Обеспечить включение в каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд сведений о лекарственных препаратах, содержащихся в едином структурированном справочнике-классификаторе лекарственных препаратов для медицинского применения», - говорится в поручении.
Поручение было дано по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 12 апреля 2017 года.
Ключевые слова: Владимир Путин, Правительство РФ
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