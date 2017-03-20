К июню лекарства будут включены в единый каталог госзакупок Президент РФ Владимир Путин поручил правительству включить все лекарственные препараты в единый каталог госзакупок к 1 июню текущего года. Об этом



«Обеспечить включение в каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд сведений о лекарственных препаратах, содержащихся в едином структурированном справочнике-классификаторе лекарственных препаратов для медицинского применения», - говорится в поручении.



Поручение было дано по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 12 апреля 2017 года.



Ключевые слова: Правительство РФ Президент РФ Владимир Путин поручил правительству включить все лекарственные препараты в единый каталог госзакупок к 1 июню текущего года. Об этом сообщается на сайте Кремля.«Обеспечить включение в каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд сведений о лекарственных препаратах, содержащихся в едином структурированном справочнике-классификаторе лекарственных препаратов для медицинского применения», - говорится в поручении.Поручение было дано по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 12 апреля 2017 года.Ключевые слова: Владимир Путин









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К июню лекарства будут включены в единый каталог госзакупок Путин поручил правительству включить все лекарственные препараты в единый каталог госзакупок к 1 июню текущего года. Поручение было дано по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 12 апреля 2017 года.

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