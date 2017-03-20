Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения

Вход на сайт

Авторизоваться
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

Вакансии фармкомпанийВакансии

20.03.2017

"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр

07.03.2017

АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий

21.02.2017

"Лучший персонал" - Специалист по валидации

Все вакансии




Поиск лекарств


 Главная / Новости медицины и фармации

04.05.2017 17:20

FDA подготовила стандартизированный шаблон протокола клинических исследований

Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) и Национальные институты здравоохранения (NIH) опубликовали окончательную версию шаблона написания протоколов клинических исследований.

Директор центра биологической оценки и исследований Питер Маркс (Peter Marks) заявил, что стандартная схема позволит оптимизировать процесс разработки протоколов клинических исследований II и III фаз, а следовательно приведет к сокращению временных и финансовых затрат на исследования лекарственных препаратов.

В сообщении Маркса говорится, что в подготовленном FDA и NIH документе содержатся инструкции и образцы текстов протокола КИ. В первую очередь, шаблон пригодится организаторам исследований, получивших поддержку NIH, однако будет полезен и другим исследователям. Важно, что новый шаблон гармонизирован с различными шаблонами, ранее опубликованными Transcelerate Biopharma для использования при составлении протоколов КИ, спонсируемых фармацевтическими компаниями.

Ключевые слова: FDA, NIH, клинические исследования


Последние новости

04.05.2017 18:26

КИ III фазы подтвердили эффективность тофацитиниба в терапии язвенного колита

В течение года ремиссия на фоне применения 5 мг и 10 мг тофацитиниба наблюдалась у 34% и 40% пациентов, соответственно, тогда как в плацебо-группе данный показатель составил всего 11%.

04.05.2017 17:20

FDA подготовила стандартизированный шаблон протокола клинических исследований

FDA совместно с NIH опубликовала окончательную версию шаблона написания протоколов клинических исследований, которая позволит оптимизировать процесс разработки протоколов клинических исследований II и III фазы.

04.05.2017 15:35

ВОЗ проведет пилотный проект по преквалификации противоопухолевых биоаналогов

ВОЗ планирует запустить пилотный проект по преквалификации аналогов биологических противоопухолевых лекарственных препаратов. Производителям будет предложено подать в сентябре заявки на преквалификацию биоаналогов Ритуксана (ритуксимаб) и Герцептина (трастузумаб).

04.05.2017 14:19

В России будет открыто региональное отделение ISPE

Осенью 2017 года Международное общество фармацевтического инжиниринга (ISPE) планирует открыть в России региональное отделение. Задачей отделения станет гармонизация требований GMP в сфере фармацевтического инжиниринга.

04.05.2017 13:38

На подключение больниц к интернету потребуется более 5 млрд рублей

В 2017 году из госбюджета будет выделено 5,46 млрд рублей на реализацию проекта по подключению больниц к сети Интернет. В 2018 году продолжатся работы по подключению медучреждений к глобальной информационной системе.

Мероприятия

     2017
Пред. год | След. год →

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4


Подписка

ONLINE

Подписка

Реклама



Для смартфона

Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.


Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

При цитировании и использовании материалов, опубликованных на страницах сайта www.remedium.ru прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от индексации, не запрещенная для следования работа ссылка на источник обязательна.
Использование авторского материала возможно только с разрешения редакции!!

Дизайн сайта @pixeljacks