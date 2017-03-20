ВОЗ проведет пилотный проект по преквалификации противоопухолевых биоаналогов

04.05.2017 15:35
|Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения
|
Вход на сайт
Вакансии
20.03.2017
"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр
07.03.2017
АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий
21.02.2017
"Лучший персонал" - Специалист по валидации
Поиск лекарств
|
Главная / Новости медицины и фармации
04.05.2017 15:35
ВОЗ проведет пилотный проект по преквалификации противоопухолевых биоаналоговВсемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запускает пилотный проект по преквалификации аналогов биологических противоопухолевых лекарственных препаратов, что позволит сделать доступнее дорогостоящую терапию онкопатологий в развивающихся странах.
Производителям лекарственных препаратов будет предложено подать в сентябре заявки на преквалификацию биоаналогов Ритуксана (ритуксимаб) и Герцептина (трастузумаб). Также ВОЗ планирует изучить возможности преквалификации биоаналогов инсулина.
Предложенная мера позволит увеличить присутствие биоаналогов на рынке развивающихся стран. Благодаря своей программе мониторинга ВОЗ сможет обеспечить контроль качества биоаналогов в бедных странах. Помимо этого правительства развивающихся стран смогут использовать программу при планировании закупок медикаментов.
Преквалификация лекарственных средств ВОЗ — это услуга, оказываемая ВОЗ для оценки качества, безопасности и эффективности лекарственных препаратов. Первоначально, в 2001 году, в центре внимания были лекарства для лечения ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и малярии. В 2006 году в программу вошли лекарственные средства и медицинские изделия для охраны репродуктивного здоровья. В 2008 году была добавлена преквалификация цинка — для ведения острой диареи среди детей. В конце 2012 года в Перечень ВОЗ преквалифицированных лекарственных средств входило более 316 препаратов для основных болезней.
Ключевые слова: ВОЗ, преквалификация лекарств
Последние новости
|
Мероприятия
Подписка
Подписка
Реклама
Для смартфона
Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.