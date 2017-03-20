Недобросовестная конкуренция на фармацевтическом рынке Деловой завтрак в рамках ПМЮФ – 2017



Недобросовестная конкуренция на фармацевтическом рынке



18 мая 2017 года, 8:30-10:00, Санкт-Петербург, гостиница «Астория», зал «Зимний сад» (ул. Большая Морская, 39)



Вопросы для обсуждения:



Модератор: Ольга Цытрина, руководитель юридического отдела, BIOCAD



• Проблемы разграничения понятий контрафактный, фальсифицированный и недоброкачественный лекарственный препарат. Соотношение с аналогичными понятиями из других отраслей права

• Право заказчика на закупку лекарственных препаратов, обеспечивающих его потребности для оказания квалифицированной медицинской помощи

• Ограничение конкуренции в свете сложившейся судебной и административной практики (п.п. 1 и 6 ч. 3 ст. 33 № 44-ФЗ, № 135-ФЗ, № 323-ФЗ): разъяснения ФАС России

• Сосуществование нескольких изобретений со схожими формулами, но разными способами применения: нарушение прав правообладателя патента VS развитие конкуренции и доступности лекарственных препаратов

• Рассмотрение ключевых признаков патентуемого изобретения, нарушения прав на использование изобретения: case study



Среди спикеров:



Тимофей Нижегородцев, начальник Управления контроля социальной сферы и торговли, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)*

Любовь Кирий, заместитель руководителя, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)*

Альберт Измайлов, руководитель территориального органа, Росздравнадзор по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области*

Алина Газалова, начальник отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и охраны природы, Прокуратура Санкт-Петербурга

Павел Червяков, начальник отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей, Прокуратура Санкт-Петербурга

Алексей Беляев, юрист, BIOCAD

Ирина Киреева, юрист, BIOCAD

Анна Хрусталева, юрист, BIOCAD

Полина Завьялова, руководитель юридического отдела, ГК «ГЕРОФАРМ»

Роман Должанский, главный юрисконсульт, ГК «ГЕРОФАРМ»

Сергей Патракеев, партнер направления фармацевтики и здравоохранения, Lidings



*спикер приглашен, ожидается подтверждение участия



Ключевые слова: анонс • Проблемы разграничения понятий контрафактный, фальсифицированный и недоброкачественный лекарственный препарат. Соотношение с аналогичными понятиями из других отраслей права• Право заказчика на закупку лекарственных препаратов, обеспечивающих его потребности для оказания квалифицированной медицинской помощи• Ограничение конкуренции в свете сложившейся судебной и административной практики (п.п. 1 и 6 ч. 3 ст. 33 № 44-ФЗ, № 135-ФЗ, № 323-ФЗ): разъяснения ФАС России• Сосуществование нескольких изобретений со схожими формулами, но разными способами применения: нарушение прав правообладателя патента VS развитие конкуренции и доступности лекарственных препаратов• Рассмотрение ключевых признаков патентуемого изобретения, нарушения прав на использование изобретения: case studyТимофей Нижегородцев, начальник Управления контроля социальной сферы и торговли, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)*Любовь Кирий, заместитель руководителя, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)*Альберт Измайлов, руководитель территориального органа, Росздравнадзор по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области*Алина Газалова, начальник отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и охраны природы, Прокуратура Санкт-ПетербургаПавел Червяков, начальник отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей, Прокуратура Санкт-ПетербургаАлексей Беляев, юрист, BIOCADИрина Киреева, юрист, BIOCADАнна Хрусталева, юрист, BIOCADПолина Завьялова, руководитель юридического отдела, ГК «ГЕРОФАРМ»Роман Должанский, главный юрисконсульт, ГК «ГЕРОФАРМ»Сергей Патракеев, партнер направления фармацевтики и здравоохранения, Lidings*спикер приглашен, ожидается подтверждение участияКлючевые слова: BIOCAD









Последние новости



ВОЗ проведет пилотный проект по преквалификации противоопухолевых биоаналогов ВОЗ планирует запустить пилотный проект по преквалификации аналогов биологических противоопухолевых лекарственных препаратов. Производителям будет предложено подать в сентябре заявки на преквалификацию биоаналогов Ритуксана (ритуксимаб) и Герцептина (трастузумаб).

В России будет открыто региональное отделение ISPE Осенью 2017 года Международное общество фармацевтического инжиниринга (ISPE) планирует открыть в России региональное отделение. Задачей отделения станет гармонизация требований GMP в сфере фармацевтического инжиниринга.

На подключение больниц к сети Интернет потребуется более 5 млрд рублей В 2017 году из госбюджета будет выделено 5,46 млрд рублей на реализацию проекта по подключению больниц к сети Интернет. В 2018 году продолжатся работы по подключению медучреждений к глобальной информационной системе.

В России создается технология введения лекарственных веществ в костные имплантаты Российские ученые изучают процесс введения в имплантат лекарственных препаратов, например противоопухолевых, обезболивающих препаратов, гормонов, антирадикальных лекарственных средств.