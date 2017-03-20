Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения

Вход на сайт

Авторизоваться
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

Вакансии фармкомпанийВакансии

20.03.2017

"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр

07.03.2017

АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий

21.02.2017

"Лучший персонал" - Специалист по валидации

Все вакансии




Поиск лекарств


 Главная / Новости медицины и фармации

04.05.2017 14:27

Недобросовестная конкуренция на фармацевтическом рынке

Деловой завтрак в рамках ПМЮФ – 2017

Недобросовестная конкуренция на фармацевтическом рынке

18 мая 2017 года, 8:30-10:00, Санкт-Петербург, гостиница «Астория», зал «Зимний сад» (ул. Большая Морская, 39)

Вопросы для обсуждения:

Модератор: Ольга Цытрина, руководитель юридического отдела, BIOCAD

• Проблемы разграничения понятий контрафактный, фальсифицированный и недоброкачественный лекарственный препарат. Соотношение с аналогичными понятиями из других отраслей права
• Право заказчика на закупку лекарственных препаратов, обеспечивающих его потребности для оказания квалифицированной медицинской помощи
• Ограничение конкуренции в свете сложившейся судебной и административной практики (п.п. 1 и 6 ч. 3 ст. 33 № 44-ФЗ, № 135-ФЗ, № 323-ФЗ): разъяснения ФАС России
• Сосуществование нескольких изобретений со схожими формулами, но разными способами применения: нарушение прав правообладателя патента VS развитие конкуренции и доступности лекарственных препаратов
• Рассмотрение ключевых признаков патентуемого изобретения, нарушения прав на использование изобретения: case study

Среди спикеров:

Тимофей Нижегородцев, начальник Управления контроля социальной сферы и торговли, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)*
Любовь Кирий, заместитель руководителя, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)*
Альберт Измайлов, руководитель территориального органа, Росздравнадзор по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области*
Алина Газалова, начальник отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и охраны природы, Прокуратура Санкт-Петербурга
Павел Червяков, начальник отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей, Прокуратура Санкт-Петербурга
Алексей Беляев, юрист, BIOCAD
Ирина Киреева, юрист, BIOCAD
Анна Хрусталева, юрист, BIOCAD
Полина Завьялова, руководитель юридического отдела, ГК «ГЕРОФАРМ»
Роман Должанский, главный юрисконсульт, ГК «ГЕРОФАРМ»
Сергей Патракеев, партнер направления фармацевтики и здравоохранения, Lidings

*спикер приглашен, ожидается подтверждение участия

Ключевые слова: BIOCAD, анонс


Последние новости

04.05.2017 15:35

ВОЗ проведет пилотный проект по преквалификации противоопухолевых биоаналогов

ВОЗ планирует запустить пилотный проект по преквалификации аналогов биологических противоопухолевых лекарственных препаратов. Производителям будет предложено подать в сентябре заявки на преквалификацию биоаналогов Ритуксана (ритуксимаб) и Герцептина (трастузумаб).

04.05.2017 14:19

В России будет открыто региональное отделение ISPE

Осенью 2017 года Международное общество фармацевтического инжиниринга (ISPE) планирует открыть в России региональное отделение. Задачей отделения станет гармонизация требований GMP в сфере фармацевтического инжиниринга.

04.05.2017 13:38

На подключение больниц к сети Интернет потребуется более 5 млрд рублей

В 2017 году из госбюджета будет выделено 5,46 млрд рублей на реализацию проекта по подключению больниц к сети Интернет. В 2018 году продолжатся работы по подключению медучреждений к глобальной информационной системе.

04.05.2017 12:30

В России создается технология введения лекарственных веществ в костные имплантаты

Российские ученые изучают процесс введения в имплантат лекарственных препаратов, например противоопухолевых, обезболивающих препаратов, гормонов, антирадикальных лекарственных средств.

04.05.2017 11:03

Novartis и Roche инвестируют в разработку лекарства от болезни Вильсона

Стартап Vivet Therapeutics получил первоначальный платеж в размере 37,5 млн евро от Novartis и Roche на разработку экспериментального препарата VTX801, предназначенного для лечения болезни Вильсона. Планируется, что клинические исследования VTX801 начнутся в 2018 году.

Мероприятия

     2017
Пред. год | След. год →

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4


Подписка

ONLINE

Подписка

Реклама



Для смартфона

Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.


Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

При цитировании и использовании материалов, опубликованных на страницах сайта www.remedium.ru прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от индексации, не запрещенная для следования работа ссылка на источник обязательна.
Использование авторского материала возможно только с разрешения редакции!!

Дизайн сайта @pixeljacks