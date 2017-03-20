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Главная / Новости медицины и фармации
04.05.2017 14:27
Недобросовестная конкуренция на фармацевтическом рынкеДеловой завтрак в рамках ПМЮФ – 2017
Недобросовестная конкуренция на фармацевтическом рынке
18 мая 2017 года, 8:30-10:00, Санкт-Петербург, гостиница «Астория», зал «Зимний сад» (ул. Большая Морская, 39)
Вопросы для обсуждения:
Модератор: Ольга Цытрина, руководитель юридического отдела, BIOCAD
• Проблемы разграничения понятий контрафактный, фальсифицированный и недоброкачественный лекарственный препарат. Соотношение с аналогичными понятиями из других отраслей права
• Право заказчика на закупку лекарственных препаратов, обеспечивающих его потребности для оказания квалифицированной медицинской помощи
• Ограничение конкуренции в свете сложившейся судебной и административной практики (п.п. 1 и 6 ч. 3 ст. 33 № 44-ФЗ, № 135-ФЗ, № 323-ФЗ): разъяснения ФАС России
• Сосуществование нескольких изобретений со схожими формулами, но разными способами применения: нарушение прав правообладателя патента VS развитие конкуренции и доступности лекарственных препаратов
• Рассмотрение ключевых признаков патентуемого изобретения, нарушения прав на использование изобретения: case study
Среди спикеров:
Тимофей Нижегородцев, начальник Управления контроля социальной сферы и торговли, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)*
Любовь Кирий, заместитель руководителя, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)*
Альберт Измайлов, руководитель территориального органа, Росздравнадзор по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области*
Алина Газалова, начальник отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и охраны природы, Прокуратура Санкт-Петербурга
Павел Червяков, начальник отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей, Прокуратура Санкт-Петербурга
Алексей Беляев, юрист, BIOCAD
Ирина Киреева, юрист, BIOCAD
Анна Хрусталева, юрист, BIOCAD
Полина Завьялова, руководитель юридического отдела, ГК «ГЕРОФАРМ»
Роман Должанский, главный юрисконсульт, ГК «ГЕРОФАРМ»
Сергей Патракеев, партнер направления фармацевтики и здравоохранения, Lidings
*спикер приглашен, ожидается подтверждение участия
Ключевые слова: BIOCAD, анонс
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