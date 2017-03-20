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 Главная / Новости медицины и фармации

04.05.2017 14:19

В России будет открыто региональное отделение ISPE

Осенью 2017 года Международное общество фармацевтического инжиниринга (ISPE) планирует открыть в России региональное отделение. Данная инициатива была поддержана Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, сообщается на сайте Государственного института лекарственных средств и надлежащих практик (ФБУ «ГИЛС и НП»).

ISPE занимается развитием квалифицированных специалистов в сфере технологий и производства в фармации. Решение об открытии отделения было принято в рамках установочной встречи в апреле 2017 г. в Барселоне между руководством ISPE и организационным комитетом евразийского филиала ISPE при участии делегации от ФБУ «ГИЛС и НП».

Задачей отделения станет гармонизация требований GMP в сфере фармацевтического инжиниринга. С его появлением появится профессиональная площадка для обмена мнениями, опытом и идеями между представителями сообщества. Также региональное подразделение позволит переводить на русский язык и внедрить в фармацевтику новейшие регулирующие документы и специальную литературу, в том числе необходимые технические руководства, подчеркивают в ФБУ «ГИЛС и НП».

На данный момент организация насчитывает 22 000 участников из более чем 90 стран мира. Они представляют все научно-технические области фармацевтической промышленности: химики, биологи, инженеры, фармацевты, провизоры, представители регуляторных органов, разработчики, поставщики. При этом всего 19 членов представляют в организации страны ЕАЭС на данный момент.

Ключевые слова: ISPE, ФБУ «ГИЛС и НП»


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