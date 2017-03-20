В России будет открыто региональное отделение ISPE

04.05.2017 14:19
|Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения
|
Вход на сайт
Вакансии
20.03.2017
"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр
07.03.2017
АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий
21.02.2017
"Лучший персонал" - Специалист по валидации
Поиск лекарств
|
Главная / Новости медицины и фармации
04.05.2017 14:19
В России будет открыто региональное отделение ISPEОсенью 2017 года Международное общество фармацевтического инжиниринга (ISPE) планирует открыть в России региональное отделение. Данная инициатива была поддержана Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, сообщается на сайте Государственного института лекарственных средств и надлежащих практик (ФБУ «ГИЛС и НП»).
ISPE занимается развитием квалифицированных специалистов в сфере технологий и производства в фармации. Решение об открытии отделения было принято в рамках установочной встречи в апреле 2017 г. в Барселоне между руководством ISPE и организационным комитетом евразийского филиала ISPE при участии делегации от ФБУ «ГИЛС и НП».
Задачей отделения станет гармонизация требований GMP в сфере фармацевтического инжиниринга. С его появлением появится профессиональная площадка для обмена мнениями, опытом и идеями между представителями сообщества. Также региональное подразделение позволит переводить на русский язык и внедрить в фармацевтику новейшие регулирующие документы и специальную литературу, в том числе необходимые технические руководства, подчеркивают в ФБУ «ГИЛС и НП».
На данный момент организация насчитывает 22 000 участников из более чем 90 стран мира. Они представляют все научно-технические области фармацевтической промышленности: химики, биологи, инженеры, фармацевты, провизоры, представители регуляторных органов, разработчики, поставщики. При этом всего 19 членов представляют в организации страны ЕАЭС на данный момент.
Ключевые слова: ISPE, ФБУ «ГИЛС и НП»
Последние новости
|
Мероприятия
Подписка
Подписка
Реклама
Для смартфона
Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.