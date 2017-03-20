На подключение больниц к сети Интернет потребуется более 5 млрд рублей

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Главная / Новости медицины и фармации
04.05.2017 13:38
На подключение больниц к сети Интернет потребуется более 5 млрд рублейФинансирование проекта подключение больниц к сети Интернет из госбюджета в 2017 году может составить более 5 млрд рублей, сообщил глава «Ростелекома» Михаил Осеевский на расширенном заседании коллегии Минкомсвязи, информирует ТАСС.
Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, в свою очередь, пояснил журналистам, что речь идет о выделении «Ростелекому» 5,46 млрд рублей. «Рассчитываем, что это будет 5,46 млрд рублей, соответствующие предложения нами внесены. Это позволит начать активно реализовывать задачу, поставленную президентом, и завершить подключение учреждений здравоохранения (к интернету) к концу 2018 года», - пояснил министр.
На 2018 год также останется значительный объем работ. «Средства для подключения примерно 20-30% учреждений, которые должны быть подключены, это, по сути, дополнительные средства, которые, как мы рассчитываем, будут предоставлены либо из Резервного фонда правительства, либо просто внесены в рамках корректировок бюджета 2017 года», - рассказал Никифоров, отметив, что такие предложения уже внесены.
В своем послании к Федеральному собранию в декабре 2016 года президент РФ Владимир Путин поручил в течение двух лет подключить к скоростному интернету все больницы и поликлиники страны. В начале февраля 2017 года министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров говорил, что почти две трети российских больниц уже подключены к интернету.
Ключевые слова: Интернет
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