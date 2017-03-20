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 Главная / Новости медицины и фармации

04.05.2017 12:30

В России создается технология введения лекарственных веществ в костные имплантаты

Российские ученые разработали костные имплантаты, которые могут применяться без крепежей и фиксаторов в процессе операции. Эти изделия хорошо приживаются в тканях организма, а потом рассасываются и замещаются настоящей костной тканью. Сейчас ученые поставили перед собой новую задачу — разработать технологию введения в такие имплантаты обезболивающих и противоопухолевых лекарств, пишут «Известия».

На сегодняшний день костные имплантаты на основе гидроксиапатита и коллагена уже прошли испытания. По словам руководителя проекта, старшего научного сотрудника Института биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН Владимира Горшенева, один из главных плюсов разработки — то, что пациенту не требуется операция по удалению имплантата, как это происходит, например, с титановыми штифтами.

Профессор Института биологии и химии МПГУ Андрей Телешев рассказал «Известиям», что сегодня помимо минеральных кальций-фосфатных веществ для получения костных имплантатов используют гидрозоль коллагена. Коллагеновый компонент имплантата необходим для придания костям гибкости, а кальций-фосфаты — твердости. Профессор отметил, что разложение этих полимеров идет с образованием исключительно углекислого газа и воды.

Использование термопластичных полигидроксибутирата и полилактида вместо коллагена позволит придавать имплантатам более сложные формы. «Бывают сложные черепные травмы, когда человеку буквально отрезает половину лица. В этом случае необходима компьютерная томография, чтобы создать профиль дефекта и уже по нему искусственную конструкцию, согласно которой идет восстановление натуральной кости. Без использования новых костных имплантатов здесь не обойтись», - отметил Горшенев.

Андрей Телешев сообщил, что сегодня разрабатывается еще одна инновация — возможность введения в костные имплантаты лекарственных средств. «Пока это на уровне исследований. Мы изучаем процесс введения в имплантат лекарственных препаратов, например противоопухолевых, против саркомы. Но возможно и введение анальгетиков, гормонов, антирадикальных препаратов», - рассказал Андрей Телешев.

Он добавил, что сейчас проходят эксперименты по регулированию механизма передачи лекарства в организм и концентрации препарата. Благодаря имплантатам можно будет добиться пролонгированного действия лекарств и не только снизить болевой синдром, но и активизировать процесс выздоровления.

Ключевые слова: российские ученые


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