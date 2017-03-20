Novartis и Roche инвестируют в разработку лекарства от болезни Вильсона

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Главная / Новости медицины и фармации
04.05.2017 11:03
Novartis и Roche инвестируют в разработку лекарства от болезни ВильсонаФранцузская стартап-компания Vivet Therapeutics, специализирующаяся на разработке генной терапии, сообщила о получении первичного взноса в размере 37,5 млн евро от Novartis и Roche. Также инвесторами Vivet Therapeutics выступили Columbus Venture Partners, HealthCap, Kurma Partners и Ysios Capital, пишет Reuters.
Компания Vivet Therapeutics была основана в Париже в 2016 году. Главным проектом компании является экспериментальный препарат VTX801, предназначенный для лечения болезни Вильсона. Планируется, что клинические исследования VTX801 начнутся в 2018 году.
Болезнь Вильсона - редкое наследственное заболевание, в основе которого лежит генетически обусловленное нарушение обмена меди с избыточным ее накоплением преимущественно в печени и нервной системе. Течение заболевания прогрессирующее, ведущее к инвалидизации. Смерть наступает преимущественно в молодом возрасте, как правило, от осложнений цирроза печени или фульминантного гепатита, реже - от осложнений, связанных с поражением ЦНС.
Ключевые слова: Novartis, Roche
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