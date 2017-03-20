Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения

Вход на сайт

Авторизоваться
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

Вакансии фармкомпанийВакансии

20.03.2017

"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр

07.03.2017

АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий

21.02.2017

"Лучший персонал" - Специалист по валидации

Все вакансии




Поиск лекарств


 Главная / Новости медицины и фармации

04.05.2017 11:03

Novartis и Roche инвестируют в разработку лекарства от болезни Вильсона

Французская стартап-компания Vivet Therapeutics, специализирующаяся на разработке генной терапии, сообщила о получении первичного взноса в размере 37,5 млн евро от Novartis и Roche. Также инвесторами Vivet Therapeutics выступили Columbus Venture Partners, HealthCap, Kurma Partners и Ysios Capital, пишет Reuters.

Компания Vivet Therapeutics была основана в Париже в 2016 году. Главным проектом компании является экспериментальный препарат VTX801, предназначенный для лечения болезни Вильсона. Планируется, что клинические исследования VTX801 начнутся в 2018 году.

Болезнь Вильсона - редкое наследственное заболевание, в основе которого лежит генетически обусловленное нарушение обмена меди с избыточным ее накоплением преимущественно в печени и нервной системе. Течение заболевания прогрессирующее, ведущее к инвалидизации. Смерть наступает преимущественно в молодом возрасте, как правило, от осложнений цирроза печени или фульминантного гепатита, реже - от осложнений, связанных с поражением ЦНС.

Ключевые слова: Novartis, Roche


Последние новости

04.05.2017 12:30

В России создается технология введения лекарственных веществ в костные имплантаты

Российские ученые изучают процесс введения в имплантат лекарственных препаратов, например противоопухолевых, обезболивающих препаратов, гормонов, антирадикальных лекарственных средств.

04.05.2017 11:03

Novartis и Roche инвестируют в разработку лекарства от болезни Вильсона

Стартап Vivet Therapeutics получил первоначальный платеж в размере 37,5 млн евро от Novartis и Roche на разработку экспериментального препарата VTX801, предназначенного для лечения болезни Вильсона. Планируется, что клинические исследования VTX801 начнутся в 2018 году.

03.05.2017 17:51

В Китае могут разрешить контрактное производство ЛС иностранным фармкомпаниям

Китайские регуляторы рассматривают возможность разрешить держателям регистрационных удостоверений на медикаменты реализовывать на территории страны лекарственные препараты, выпущенные контрактными предприятиями, а не производить их в Китае собственными силами.

03.05.2017 16:37

Эксперт: имплементация Протокола о принудительном лицензировании лекарств членами ВТО потребует внесения комплексных поправок в законодательство РФ

Комиссия Правительства РФ одобрила 24 апреля 2017 года законопроект о принятии протокола об изменении соглашения ВТО, которое в будущем позволит членам ВТО выдавать принудительные лицензии на производство лекарств для экспорта.

03.05.2017 15:48

Российские биоаналоги позволят сократить стоимость терапии ревматических заболеваний минимум на 30%

Стоимость годового курса терапии генно-инженерными препаратами для пациентов с ревматическими заболеваниями может снизиться от 30 до 50% при условии использования отечественных биоаналогов.

Мероприятия

     2017
Пред. год | След. год →

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4


Подписка

ONLINE

Подписка

Реклама



Для смартфона

Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.


Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

При цитировании и использовании материалов, опубликованных на страницах сайта www.remedium.ru прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от индексации, не запрещенная для следования работа ссылка на источник обязательна.
Использование авторского материала возможно только с разрешения редакции!!

Дизайн сайта @pixeljacks