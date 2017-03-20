Взаимодействие врача и пациента при анкилозирующем спондилите

В рамках VII Съезда ревматологов при поддержке компании «Новартис Фарма» состоялась панельная дискуссия представителей медицинского и пациентского сообществ: «Анкилозирующий спондилит (АС) – победа ради пациентов. Эксперты раскрывают секреты».



Участниками дискуссии стали ведущие российские эксперты Ассоциации Ревматологов России и представители Общества взаимопомощи при болезни Бехтерева. 15 минут на приеме у врача – что можно успеть? Как пациенту рассказать о том, что его волнует, а врачу иметь возможность провести необходимые обследования, поставить правильный диагноз и назначить адекватное лечение? Существуют ли онлайн-технологии, позволяющие продолжить общение за пределами кабинета врача? Что такое ремиссия глазами пациента и врача? Об этом и многом другом дискутировали эксперты.



И врачи, и пациенты высказывали свою точку зрения в процессе живой дискуссии, а также с помощью интерактивного голосования до и во время мероприятия: пациенты заранее поучаствовали в опросе на сайте пациентской организации, врачи же голосовали в ходе дискуссии. Целью данных опросов было выяснение и сравнение понимания различных аспектов заболевания и лечения врачами и пациентами: возможности использования различных диагностических методик (тест Шобера, индекс BASMI1, BASDAI2 и др.) в процессе приема, определения понятия «ремиссия при болезни Бехтерева», важности лечебной физкультуры, а также эффективной коммуникации между пациентом и врачом.



Зам. директора Научно-исследовательского института ревматологии им. В.А. Насоновой, профессор, д.м.н. Шандор Федорович Эрдес прокомментировал результаты опросов: «Мы видим, что стратегическая цель у врачей и пациентов одна – ремиссия заболевания или повышение качества жизни пациентов. Нам нужно вместе искать и находить точки соприкосновения, обсуждать проблемы и перспективы ранней диагностики и эффективного лечения. Можно сказать, что не лекарством единым жив пациент: лечение станет намного эффективнее, если все участники процесса будут стремиться к достижению общей цели».



Важную роль в повышении качества жизни пациентов играет лечебная физкультура. Доказано, что даже самые инновационные лекарственные препараты для лечения АС не демонстрируют должного терапевтического эффекта, если постоянно не уделять внимание лечебной физкультуре, которая не только способствует сохранению подвижности суставов и позвоночника, но оказывает противовоспалительный эффект при данном заболевании.



Помимо традиционных способов мониторинга состояния пациентов, сегодня все большую роль играют digital-инструменты, позволяющие пациенту и врачу общаться дистанционно. В частности, к таким средствам относится приложение Личный кабинет пациента с болезнью Бехтерева, инновационная онлайн-платформа, позволяющая больному осуществлять постоянный самоконтроль состояния, посылать свои данные врачу и находиться с ним в постоянном контакте. Общество взаимопомощи при болезни Бехтерева совместно с экспертами НИИР в настоящее время разрабатывают и тестируют данное приложение.



Позицию пациентского сообщества в дискуссии представлял президент Общества взаимопомощи при болезни Бехтерева Алексей Ситало. Он отметил: «Основная цель лечения АС – улучшение качества жизни пациентов с этим заболеванием. Грамотный, разъяснительный и мотивирующий разговор со специалистом-ревматологом здесь играет ключевую роль. Я на собственном опыте понял, скольких трудностей можно было бы избежать, если бы я обладал полной информацией о болезни, ее особенностях, возможных последствиях и ответственности самого пациента; о том, как нужно говорить с лечащим врачом и какие вопросы задавать. Поэтому одна из задач Общества – помогать пациентам и врачам налаживать конструктивный диалог».



Директор по научной работе «Новартис Фарма» в России Кришнан Раманатан отметил: «Новартис Фарма» работает с медицинским и пациентским сообществами по всему миру, чтобы сделать лечение анкилозирующего спондилита еще более эффективным. Для этого компания постоянно разрабатывает новые методы лечения, а также создает и поддерживает различные вспомогательные инструменты для пациентов. Залогом успеха – повышения качества жизни пациентов с анкилозирующим спондилитом – является конструктивный диалог врача и пациента, именно поэтому компания «Новартис Фарма» сегодня поддержала данную дискуссию представителей двух сообществ».

