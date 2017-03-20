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 Главная / Новости медицины и фармации

03.05.2017 17:51

В Китае могут разрешить контрактное производство ЛС иностранным фармкомпаниям

Китайские регуляторные органы разработали проект системы, позволяющей держателям регистрационных удостоверений реализовывать на территории страны лекарственные препараты, выпущенные контрактными предприятиями, а не производить их в Китае собственными силами, пишет The Pharma Letter.

Подробное обсуждение предлагаемой системы для держателей регистрационных удостоверений на медикаменты состоится в 20-х числах июня. Данная система упростит выход на фармрынок КНР новых ЛС, так как компаниям не надо будет инвестировать в собственные производственные мощности. Более того, иностранные держатели регистрационных (ДРУ) удостоверений смогут пользоваться услугами местных контрактных фабрик и не импортировать ЛС.

В настоящее время в Китае зарегистрировано около 6,5 тыс. производственных фармацевтических предприятий, выпускающих 1,5 тыс. активных фармацевтических субстанций, и еще примерно 16 тыс. компаний, занимающихся производством 3 тыс. типов медицинских изделий и медицинского оборудования. Ожидается, что в течение следующих 3-5 лет темпы роста китайского рынка лекарств и медизделий составят 10% в год.

Ключевые слова: Китай


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