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Главная / Новости медицины и фармации
03.05.2017 15:48
Российские биоаналоги позволят сократить стоимость терапии ревматических заболеваний минимум на 30%Стоимость годового курса терапии генно-инженерными препаратами для пациентов с ревматическими заболеваниями может снизиться от 30 до 50% при условии использования отечественных биоаналогов. Об этом заявил представитель биотехнологической компании BIOCAD на пресс-конференции в Москве, которая прошла в рамках VII Съезда ревматологов России.
По расчетным данным, в 2016 году в России терапию ритуксимабом, инфликсимабом и адалимумабом прошли 8000 человек. Появление биоаналогов этих лекарств позволит обеспечить необходимыми препаратами 11 тыс. человек. Учитывая рост объема закупок ГИБП (генно-инженерных биологических препаратов) с 7,3 млрд рублей в 2014 году до 11,2 млрд рублей в 2016 году, 60% из которых составили затраты на указанные выше препараты, это может сыграть ключевую роль в своевременном и качественном обеспечении больных лекарствами.
Клинические исследования биоаналогов производства BIOCAD включают I и III фазы, в рамках которых изучается не только фармакокинетика, но и изучается эффективность и безопасность лекарственных препаратов.
Всего в России полтора миллиона тяжелых ревматологических пациентов, которые нуждаются в незамедлительном лечении. На сегодняшний день около 30% пациентов с ревматическими болезнями нуждаются в терапии генно-инженерными препаратами.
Ключевые слова: BIOCAD, биоаналоги
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