VII Съезд ревматологов России: обмен опытом между мировыми экспертами

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03.05.2017 15:29
VII Съезд ревматологов России: обмен опытом между мировыми экспертами27 апреля 2017 года в Российской академии наук состоялась пресс-конференция в рамках VII Съезда ревматологов России.
В мероприятии приняли участие:
• Насонов Е.Л., Президент Общероссийской общественной организации «Ассоциация ревматологов России», академик РАН, профессор, заслуженный деятель науки РФ, главный внештатный специалист-ревматолог Минздрава России (Москва);
• Мазуров В.И., академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, профессор, проректор Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, вице-президент Общероссийской общественной организации «Ассоциация ревматологов России» (Санкт-Петербург);
• Кутоло М., профессор, директор научно-исследовательской лаборатории, отдела ревматологии и кафедры внутренней медицины в университете Генуи, председатель группы по изучению нейроэндокринной иммунологии ревматических заболеваний на EULAR (Италия);
• Торгов А.В., заместитель генерального директора по работе с органами государственной власти компании Biocad (Санкт-Петербург);
• Гарибян Ж.Р., вице-президент МБОО «Возрождение» (Москва).
В России полтора миллиона тяжелых ревматологических пациентов, которые нуждаются в незамедлительном лечении. Это пациенты с ревматоидным артритом, спондилоартритом, системной красной волчанкой, зачастую представляющие молодую трудоспособную часть населения. Отсутствие своевременной терапии приводит таких пациентов в инвалидное кресло, что существенно сказывается на социальной и экономической составляющей государства. Несмотря на определенные трудности, ежегодно доступность лекарственной терапии для таких пациентов увеличивается.
По словам главного внештатного специалиста-ревматолога Минздрава России, академика РАН Евгения Львовича Насонова, для создания российского регистра больных ревматическими заболеваниями врачами была проделана колоссальная работа, и уже сейчас мы видим плоды этих трудов. Кроме того, на сегодняшний день созданы предпосылки для совершенствования ревматологической службы.
«Ключевым направлением развития ревматологии во всех странах является передача знания и опыта врачам общей практики, – отмечает академик РАН Е.Л. Насонов. – Мы убеждены, что это позволит каждому врачу вне зависимости от специальности заподозрить дебют ревматического заболевания и направить пациента к узкому специалисту».
В нашей стране в настоящий момент функционирует 114 центров терапии генно-инженерными биологическими препаратами, обеспечивающих диагностику и лечение пациентов с ревматическими заболеваниями.
В России в два раза меньше ревматологов, чем должно быть согласно приказу Минздрава РФ. Максимальное увеличение знаний терапевтов даст возможность делегировать определенные обязанности врачам первичного звена. Целый ряд кафедр сейчас занимается подготовкой и образованием ревматологов.
Участники пресс-конференции отметили большие возможности в отношении диагностики, которые позволяют уже на ранних этапах обнаружить заболевание. Терапия должна быть назначена тем, кто в ней действительно нуждается. «Как правило, мы встречаем пациентов, имеющих уже несколько заболеваний, что существенно осложняет дифференциальную диагностику. Принципы лечения в таком случае должны строиться с учетом совместимости препаратов, длительности терапии и других факторов», – отметил академик РАН Вадим Иванович Мазуров.
Современные генно-инженерные биологические препараты способны действовать четко на механизмы патогенеза, создавая все условия для снижения активности воспалительного процесса. На пресс-конференции экспертами было отмечено особое место российских биоаналогов в лекарственной терапии ревматологических больных. Наличие в России серьезной научной и производственной базы способствует выпуску таких препаратов.
Профессор Кутоло (Италия) высоко оценил уровень российской ревматологии, отметив, что Россия занимает лидирующее в области ревматологии место в десятке ведущих Европейских стран.
В ходе пресс-конференции было уделено особое внимание проблеме перехода пациента-ребенка во взрослую сеть, где продолжение терапии зачастую прерывается, а упущенное в лечении время приводит к печальным последствиям, в первую очередь, к инвалидности.
В дискуссии приняли участие представители общероссийской организации больных ревматическими заболеваниями «Надежда» и «Общества взаимопомощи при болезни Бехтерева».
Участники пресс-конференции отметили высокий уровень организации Съезда, на площадке которого удалось обсудить не только последние достижения в диагностике и лечении ревматических заболеваний, но и профилактические меры, а также организацию медицинской помощи ревматологическим пациентам.
В рамках Съезда президентом Общероссийской общественной организации «Ассоциация ревматологов России» был единогласно избран на новый срок академик РАН Е.Л. Насонов. В голосовании приняли участие делегаты ассоциации из 43 регионов РФ.
В тот же вечер состоялось торжественное подписание Договора Евразийской Лиги Ревматологов. Решение об ее учреждение приняли представители стран СНГ, среди которых Республика Молдова, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Грузия, Азербайджан, Узбекистан и Таджикистан. В объединении страны-участники Лиги видят преумножение лучших традиций ревматологической науки, возможность консолидировать силы медицинского сообщества для решения общих проблем, связанных с развитием системы здравоохранения, профессиональной поддержки врачей и правовой – пациентов. Всего в Съезде приняли участие более 1000 врачей.
Спонсоры информационной кампании Съезда: фармацевтические компании «Бристол-Майерс Сквибб», «Медак Гмбх» и биотехнологическая компания BIOCAD.
Дополнительная информация:
+7(495)783-74-42; +7 (916) 997-08-55,
media@media-terra.ru
Информационные партнеры: Русский медицинский журнал, журнал «Поликлиника», журнал «Кто есть кто в медицине», Общероссийская социальная сеть «Врачи РФ», журнал «Consilium Medicum», Клуб практикующих врачей iVrach.com, Первый медицинский канал, ИД «Бионика Медиа», Медицинский портал «МЕД-инфо», Издательская группа "ГЭОТАР-Медиа", агентство медицинской информации «Медфорум», РИА АМИ (Агентство медико-социальной информации), группа компаний Ремедиум.
Ключевые слова: VII Съезд ревматологов России
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