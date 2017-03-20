Главная / Новости медицины и фармации VII Съезд ревматологов России: обмен опытом между мировыми экспертами 27 апреля 2017 года в Российской академии наук состоялась пресс-конференция в рамках VII Съезда ревматологов России.

В мероприятии приняли участие:



• Насонов Е.Л., Президент Общероссийской общественной организации «Ассоциация ревматологов России», академик РАН, профессор, заслуженный деятель науки РФ, главный внештатный специалист-ревматолог Минздрава России (Москва);



• Мазуров В.И., академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, профессор, проректор Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, вице-президент Общероссийской общественной организации «Ассоциация ревматологов России» (Санкт-Петербург);



• Кутоло М., профессор, директор научно-исследовательской лаборатории, отдела ревматологии и кафедры внутренней медицины в университете Генуи, председатель группы по изучению нейроэндокринной иммунологии ревматических заболеваний на EULAR (Италия);



• Торгов А.В., заместитель генерального директора по работе с органами государственной власти компании Biocad (Санкт-Петербург);

• Гарибян Ж.Р., вице-президент МБОО «Возрождение» (Москва).



В России полтора миллиона тяжелых ревматологических пациентов, которые нуждаются в незамедлительном лечении. Это пациенты с ревматоидным артритом, спондилоартритом, системной красной волчанкой, зачастую представляющие молодую трудоспособную часть населения. Отсутствие своевременной терапии приводит таких пациентов в инвалидное кресло, что существенно сказывается на социальной и экономической составляющей государства. Несмотря на определенные трудности, ежегодно доступность лекарственной терапии для таких пациентов увеличивается.



По словам главного внештатного специалиста-ревматолога Минздрава России, академика РАН Евгения Львовича Насонова, для создания российского регистра больных ревматическими заболеваниями врачами была проделана колоссальная работа, и уже сейчас мы видим плоды этих трудов. Кроме того, на сегодняшний день созданы предпосылки для совершенствования ревматологической службы.



«Ключевым направлением развития ревматологии во всех странах является передача знания и опыта врачам общей практики, – отмечает академик РАН Е.Л. Насонов. – Мы убеждены, что это позволит каждому врачу вне зависимости от специальности заподозрить дебют ревматического заболевания и направить пациента к узкому специалисту».



В нашей стране в настоящий момент функционирует 114 центров терапии генно-инженерными биологическими препаратами, обеспечивающих диагностику и лечение пациентов с ревматическими заболеваниями.



В России в два раза меньше ревматологов, чем должно быть согласно приказу Минздрава РФ. Максимальное увеличение знаний терапевтов даст возможность делегировать определенные обязанности врачам первичного звена. Целый ряд кафедр сейчас занимается подготовкой и образованием ревматологов.



Участники пресс-конференции отметили большие возможности в отношении диагностики, которые позволяют уже на ранних этапах обнаружить заболевание. Терапия должна быть назначена тем, кто в ней действительно нуждается. «Как правило, мы встречаем пациентов, имеющих уже несколько заболеваний, что существенно осложняет дифференциальную диагностику. Принципы лечения в таком случае должны строиться с учетом совместимости препаратов, длительности терапии и других факторов», – отметил академик РАН Вадим Иванович Мазуров.



Современные генно-инженерные биологические препараты способны действовать четко на механизмы патогенеза, создавая все условия для снижения активности воспалительного процесса. На пресс-конференции экспертами было отмечено особое место российских биоаналогов в лекарственной терапии ревматологических больных. Наличие в России серьезной научной и производственной базы способствует выпуску таких препаратов.



Профессор Кутоло (Италия) высоко оценил уровень российской ревматологии, отметив, что Россия занимает лидирующее в области ревматологии место в десятке ведущих Европейских стран.



В ходе пресс-конференции было уделено особое внимание проблеме перехода пациента-ребенка во взрослую сеть, где продолжение терапии зачастую прерывается, а упущенное в лечении время приводит к печальным последствиям, в первую очередь, к инвалидности.

В дискуссии приняли участие представители общероссийской организации больных ревматическими заболеваниями «Надежда» и «Общества взаимопомощи при болезни Бехтерева».



Участники пресс-конференции отметили высокий уровень организации Съезда, на площадке которого удалось обсудить не только последние достижения в диагностике и лечении ревматических заболеваний, но и профилактические меры, а также организацию медицинской помощи ревматологическим пациентам.



В рамках Съезда президентом Общероссийской общественной организации «Ассоциация ревматологов России» был единогласно избран на новый срок академик РАН Е.Л. Насонов. В голосовании приняли участие делегаты ассоциации из 43 регионов РФ.



В тот же вечер состоялось торжественное подписание Договора Евразийской Лиги Ревматологов. Решение об ее учреждение приняли представители стран СНГ, среди которых Республика Молдова, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Грузия, Азербайджан, Узбекистан и Таджикистан. В объединении страны-участники Лиги видят преумножение лучших традиций ревматологической науки, возможность консолидировать силы медицинского сообщества для решения общих проблем, связанных с развитием системы здравоохранения, профессиональной поддержки врачей и правовой – пациентов. Всего в Съезде приняли участие более 1000 врачей.



Спонсоры информационной кампании Съезда: фармацевтические компании «Бристол-Майерс Сквибб», «Медак Гмбх» и биотехнологическая компания BIOCAD.



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Информационные партнеры: Русский медицинский журнал, журнал «Поликлиника», журнал «Кто есть кто в медицине», Общероссийская социальная сеть «Врачи РФ», журнал «Consilium Medicum», Клуб практикующих врачей iVrach.com, Первый медицинский канал, ИД «Бионика Медиа», Медицинский портал «МЕД-инфо», Издательская группа "ГЭОТАР-Медиа", агентство медицинской информации «Медфорум», РИА АМИ (Агентство медико-социальной информации), группа компаний Ремедиум.



Ключевые слова: 27 апреля 2017 года в Российской академии наук состоялась пресс-конференция в рамках VII Съезда ревматологов России.В мероприятии приняли участие:• Насонов Е.Л., Президент Общероссийской общественной организации «Ассоциация ревматологов России», академик РАН, профессор, заслуженный деятель науки РФ, главный внештатный специалист-ревматолог Минздрава России (Москва);• Мазуров В.И., академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, профессор, проректор Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, вице-президент Общероссийской общественной организации «Ассоциация ревматологов России» (Санкт-Петербург);• Кутоло М., профессор, директор научно-исследовательской лаборатории, отдела ревматологии и кафедры внутренней медицины в университете Генуи, председатель группы по изучению нейроэндокринной иммунологии ревматических заболеваний на EULAR (Италия);• Торгов А.В., заместитель генерального директора по работе с органами государственной власти компании Biocad (Санкт-Петербург);• Гарибян Ж.Р., вице-президент МБОО «Возрождение» (Москва).В России полтора миллиона тяжелых ревматологических пациентов, которые нуждаются в незамедлительном лечении. Это пациенты с ревматоидным артритом, спондилоартритом, системной красной волчанкой, зачастую представляющие молодую трудоспособную часть населения. Отсутствие своевременной терапии приводит таких пациентов в инвалидное кресло, что существенно сказывается на социальной и экономической составляющей государства. Несмотря на определенные трудности, ежегодно доступность лекарственной терапии для таких пациентов увеличивается.По словам главного внештатного специалиста-ревматолога Минздрава России, академика РАН Евгения Львовича Насонова, для создания российского регистра больных ревматическими заболеваниями врачами была проделана колоссальная работа, и уже сейчас мы видим плоды этих трудов. Кроме того, на сегодняшний день созданы предпосылки для совершенствования ревматологической службы.«Ключевым направлением развития ревматологии во всех странах является передача знания и опыта врачам общей практики, – отмечает академик РАН Е.Л. Насонов. – Мы убеждены, что это позволит каждому врачу вне зависимости от специальности заподозрить дебют ревматического заболевания и направить пациента к узкому специалисту».В нашей стране в настоящий момент функционирует 114 центров терапии генно-инженерными биологическими препаратами, обеспечивающих диагностику и лечение пациентов с ревматическими заболеваниями.В России в два раза меньше ревматологов, чем должно быть согласно приказу Минздрава РФ. Максимальное увеличение знаний терапевтов даст возможность делегировать определенные обязанности врачам первичного звена. Целый ряд кафедр сейчас занимается подготовкой и образованием ревматологов.Участники пресс-конференции отметили большие возможности в отношении диагностики, которые позволяют уже на ранних этапах обнаружить заболевание. Терапия должна быть назначена тем, кто в ней действительно нуждается. «Как правило, мы встречаем пациентов, имеющих уже несколько заболеваний, что существенно осложняет дифференциальную диагностику. Принципы лечения в таком случае должны строиться с учетом совместимости препаратов, длительности терапии и других факторов», – отметил академик РАН Вадим Иванович Мазуров.Современные генно-инженерные биологические препараты способны действовать четко на механизмы патогенеза, создавая все условия для снижения активности воспалительного процесса. На пресс-конференции экспертами было отмечено особое место российских биоаналогов в лекарственной терапии ревматологических больных. Наличие в России серьезной научной и производственной базы способствует выпуску таких препаратов.Профессор Кутоло (Италия) высоко оценил уровень российской ревматологии, отметив, что Россия занимает лидирующее в области ревматологии место в десятке ведущих Европейских стран.В ходе пресс-конференции было уделено особое внимание проблеме перехода пациента-ребенка во взрослую сеть, где продолжение терапии зачастую прерывается, а упущенное в лечении время приводит к печальным последствиям, в первую очередь, к инвалидности.В дискуссии приняли участие представители общероссийской организации больных ревматическими заболеваниями «Надежда» и «Общества взаимопомощи при болезни Бехтерева».Участники пресс-конференции отметили высокий уровень организации Съезда, на площадке которого удалось обсудить не только последние достижения в диагностике и лечении ревматических заболеваний, но и профилактические меры, а также организацию медицинской помощи ревматологическим пациентам.В рамках Съезда президентом Общероссийской общественной организации «Ассоциация ревматологов России» был единогласно избран на новый срок академик РАН Е.Л. Насонов. В голосовании приняли участие делегаты ассоциации из 43 регионов РФ.В тот же вечер состоялось торжественное подписание Договора Евразийской Лиги Ревматологов. Решение об ее учреждение приняли представители стран СНГ, среди которых Республика Молдова, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Грузия, Азербайджан, Узбекистан и Таджикистан. В объединении страны-участники Лиги видят преумножение лучших традиций ревматологической науки, возможность консолидировать силы медицинского сообщества для решения общих проблем, связанных с развитием системы здравоохранения, профессиональной поддержки врачей и правовой – пациентов. Всего в Съезде приняли участие более 1000 врачей.Спонсоры информационной кампании Съезда: фармацевтические компании «Бристол-Майерс Сквибб», «Медак Гмбх» и биотехнологическая компания BIOCAD.Дополнительная информация:+7(495)783-74-42; +7 (916) 997-08-55,Информационные партнеры: Русский медицинский журнал, журнал «Поликлиника», журнал «Кто есть кто в медицине», Общероссийская социальная сеть «Врачи РФ», журнал «Consilium Medicum», Клуб практикующих врачей iVrach.com, Первый медицинский канал, ИД «Бионика Медиа», Медицинский портал «МЕД-инфо», Издательская группа "ГЭОТАР-Медиа", агентство медицинской информации «Медфорум», РИА АМИ (Агентство медико-социальной информации), группа компаний Ремедиум.Ключевые слова: VII Съезд ревматологов России



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