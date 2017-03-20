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 Главная / Новости медицины и фармации

03.05.2017 14:52

Компания «Эгис» выводит на российский рынок новым препарат от болезни Паркинсона

Фармацевтическая компания «ЭГИС» – расширяет портфель социально значимых препаратов по направлению «неврология». Компания «ЭГИС» выводит на российский рынок лекарственный препарат ропинирол с пролонгированным действием, который способен замедлить прогрессирование болезни Паркинсона (БП) и способствовать максимально полноценной жизни больных с диагнозом БП.

На сегодняшний день болезнь Паркинсона является одной из наиболее распространенных нейродегенеративных патологий головного мозга после болезни Альцгеймера. Каждый год в России она диагностируются почти у 10000 пациентов после 40 лет, а общее число больных в нашей стране, по разным данным, составляет от 117000 до 338000 человек. В связи со старением населения этот показатель неуклонно растет. При этом основным противопаркинсоническим средством на разных стадиях заболевания являются препараты леводопы, которые рано или поздно назначаются всем больным с БП. Однако на фоне длительного приема леводопы у пациентов почти неизбежно возникают флуктуации и дискинезии. Поэтому ключевым вопросом у специалистов является целесообразность раннего назначения препаратов леводопы. Это подчеркивает актуальность появления новых альтернативных эффективных и безопасных препаратов.

Ропинирол показан к применению в качестве первой линии терапии на ранних стадиях БП, когда еще возможно предотвратить такие тяжелые симптомы проявления заболевания, как тремор покоя, различные виды деменции, бессонница, психоз, проблемы с речью и глотанием. При этом в первые годы лечения клинический эффект препарата сопоставим с терапией леводопой, что, с одной стороны, обеспечивает адекватный контроль двигательных нарушений, а с другой, позволяет отсрочить прием леводопы и наступление связанных с ним дискинезий и флуктуаций. На развернутых стадиях БП прием ропинирола в комбинации с леводопой дает возможность ограничиться минимальной дозой последней и также уменьшить частоту моторных осложнений терапии.

«Применение ропинирола сопровождается более чем вдвое меньшей частотой развития лекарственных дискинезий (соответственно, 45% и 20%) у пациентов с БП, по сравнению с монотерапией леводопой. Также в ходе исследований был продемонстрирован убедительный положительный эффект ропинирола в отношении всех основных двигательных проявлений БП: гипокинезии, мышечной ригидности, тремора и некоторых немоторных симптомов (депрессии)», – отмечает Олег Левин, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой неврологии ГБОУ ДПО РМАПО.

Следует также отметить, что форма выпуска ропинирола (таблетки пролонгированного действия) не только обеспечивает дополнительное удобство от применения 1 раз в сутки, но и поддерживает стабильную концентрацию ЛС в плазме крови в течение суток, что позволяет эффективно контролировать ночные симптомы БП.

«С выводом на российский рынок препарата ропинирола, компания «ЭГИС» рассчитывает обеспечить российских пациентов современным лекарственным средством с минимальным спектром побочных эффектов, хорошей переносимостью и, соответственно, безопасностью, – комментирует Тамаш Эндреньи, генеральный директор компании «ЭГИС» в России. – Для нас очень важно, чтобы препарат был доступным для пациентов. Мы надеемся, что ропинирол позволит людям, страдающим болезнью Паркинсона, и их семьям в преодолении этого заболевания».

Ропинирол входит в различные международные и российские руководства как препарат первой линии терапии ранней стадии БП и первостепенной альтернативы для добавления к леводопе на поздних стадиях.

Ключевые слова: ЭГИС, болезнь Паркинсона


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