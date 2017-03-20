Приглашаем на III Петербургский Международный онкологический Форум «Белые Ночи» С 23 по 25 июня в Санкт-Петербурге состоится III Петербургский Международный онкологический Форум «Белые Ночи». Это одно из крупнейших мероприятий в области онкологии, объединяющее широкий круг специалистов из России, ближнего и дальнего зарубежья. Основной целью мероприятия является консолидация сил медицинского сообщества для обмена последней профессиональной информацией с целью повышения качества оказания медицинской помощи, снижения заболеваемости и смертности населения от онкологических заболеваний.



Форум отличается мультидисциплинарной направленностью, интерактивным форматом и высоким уровнем приглашенных спикеров. В работе мероприятия принимают участие химиотерапевты, специалисты лучевой диагностики и терапии (в т.ч. врачи-рентгенологи, врачи КТ, МРТ, ультразвуковой диагностики), патоморфологи, генетики, иммунологи, маммологи, хирурги, эндокринологи, гинекологи, урологи, специалисты паллиативной помощи и реабилитации, специалисты клинико-диагностических и молекулярно-генетических лабораторий, специалисты фармацевтических компаний и другие.



Программа «Белых Ночей» включает в себя самые различные форматы обсуждения актуальных вопросов онкологии. В 2017 году Вас ожидает:

• проведение онлайн-трансляций;

• аккредитация в системе НМО;

• более 10 мастер-классов;

• более 30 международных экспертов;

• более 90 экспонентов;

• более 150 научных докладов;

• участники более чем из 200 городов и 40 стран;

• свыше 13 сателлитных симпозиумов;

• свыше 3000 участников.



Важно отметить, что III Петербургский Международный онкологический Форум «Белые Ночи» проходит в год 90-летия НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова, который по праву считается ведущим лечебно-диагностическим и научным онкологическим медицинским учреждением страны. НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова уже 90 лет продвигает идею, которой соответствует и проведение Форума – «Мы создаем современную медицину!».



Приглашаем Вас объединить научный потенциал всех врачей-онкологов мира для создания современных методик скрининга, диагностики, лечения онкологических заболеваний.



Ключевые темы Форума:



• Рак молочной железы – метастатический;

• Рак молочной железы - локальный, местно-распространенный, адъювантный;

• Профилактика рака, наследственность и эпидемиология;

• Опухоли центральной нервной системы;

• Терапия развития - клиническая фармакология и экспериментальная терапия;

• Терапия развития – иммунотерапия;

• Гастроинтестинальный рак (колоректальный);

• Гастроинтестинальный рак (неколоректальный);

• Рак мочеполовой системы (непростатический);

• Рак мочеполовой системы (простатический);

• Онкогинекология;

• Саркома;

• Опухоли головы и шеи;

• Медицинские услуги и качество медицинской помощи;

• Онкогематологические заболевания - лейкоз, миелодиспластический синдром и аллотрансплантат;

• Онкогематологические заболевания - лимфома и хроническая лимфоцитарная лимфома;

• Онкогематологические заболевания - плазмоклеточная дискразия;

• Рак легких - немелкоклеточный местно-распространенный/мелкоклеточный/онкологические заболевания органов грудной клетки;

• Рак легких - немелкоклеточный метастатический;

• Пациент и уход за ним;

• Детская онкология;

• Биология рака.



Подробная информация о Форуме:



Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, 14, отель Park Inn by Radisson Прибалтийская.



По вопросам участия в Конгрессе обращайтесь:

Ульяна Шапошникова

Тел.: +7 (495) 646 01 55 доб. 143

e-mail:



Ключевые слова: анонс С 23 по 25 июня в Санкт-Петербурге состоится III Петербургский Международный онкологический Форум «Белые Ночи». Это одно из крупнейших мероприятий в области онкологии, объединяющее широкий круг специалистов из России, ближнего и дальнего зарубежья. Основной целью мероприятия является консолидация сил медицинского сообщества для обмена последней профессиональной информацией с целью повышения качества оказания медицинской помощи, снижения заболеваемости и смертности населения от онкологических заболеваний.Форум отличается мультидисциплинарной направленностью, интерактивным форматом и высоким уровнем приглашенных спикеров. В работе мероприятия принимают участие химиотерапевты, специалисты лучевой диагностики и терапии (в т.ч. врачи-рентгенологи, врачи КТ, МРТ, ультразвуковой диагностики), патоморфологи, генетики, иммунологи, маммологи, хирурги, эндокринологи, гинекологи, урологи, специалисты паллиативной помощи и реабилитации, специалисты клинико-диагностических и молекулярно-генетических лабораторий, специалисты фармацевтических компаний и другие.Программа «Белых Ночей» включает в себя самые различные форматы обсуждения актуальных вопросов онкологии. В 2017 году Вас ожидает:• проведение онлайн-трансляций;• аккредитация в системе НМО;• более 10 мастер-классов;• более 30 международных экспертов;• более 90 экспонентов;• более 150 научных докладов;• участники более чем из 200 городов и 40 стран;• свыше 13 сателлитных симпозиумов;• свыше 3000 участников.Важно отметить, что III Петербургский Международный онкологический Форум «Белые Ночи» проходит в год 90-летия НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова, который по праву считается ведущим лечебно-диагностическим и научным онкологическим медицинским учреждением страны. НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова уже 90 лет продвигает идею, которой соответствует и проведение Форума – «Мы создаем современную медицину!».Приглашаем Вас объединить научный потенциал всех врачей-онкологов мира для создания современных методик скрининга, диагностики, лечения онкологических заболеваний.Ключевые темы Форума:• Рак молочной железы – метастатический;• Рак молочной железы - локальный, местно-распространенный, адъювантный;• Профилактика рака, наследственность и эпидемиология;• Опухоли центральной нервной системы;• Терапия развития - клиническая фармакология и экспериментальная терапия;• Терапия развития – иммунотерапия;• Гастроинтестинальный рак (колоректальный);• Гастроинтестинальный рак (неколоректальный);• Рак мочеполовой системы (непростатический);• Рак мочеполовой системы (простатический);• Онкогинекология;• Саркома;• Опухоли головы и шеи;• Медицинские услуги и качество медицинской помощи;• Онкогематологические заболевания - лейкоз, миелодиспластический синдром и аллотрансплантат;• Онкогематологические заболевания - лимфома и хроническая лимфоцитарная лимфома;• Онкогематологические заболевания - плазмоклеточная дискразия;• Рак легких - немелкоклеточный местно-распространенный/мелкоклеточный/онкологические заболевания органов грудной клетки;• Рак легких - немелкоклеточный метастатический;• Пациент и уход за ним;• Детская онкология;• Биология рака.Подробная информация о Форуме: www.forum-onco.ru Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, 14, отель Park Inn by Radisson Прибалтийская.По вопросам участия в Конгрессе обращайтесь:Ульяна ШапошниковаТел.: +7 (495) 646 01 55 доб. 143e-mail: forum-onco@ctogroup.ru Ключевые слова: онкологический Форум «Белые Ночи»









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