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 Главная / Новости медицины и фармации

03.05.2017 12:02

AstraZeneca заплатит до 2,1 млрд долларов за ингаляционный препарат против астмы

Компания AstraZeneca заключила соглашение с Pieris Pharmaceuticals по разработке ингаляционного препарата для лечения астмы. Экспериментальный PRS-060 обладает инновационным методом действия, пишет Reuters.

По условиям соглашения, Pieris Pharmaceuticals получит первоначальный платеж в размере 57,5 млн долларов, однако в случае регистрации нового ЛС, сумма выплат достигнет 2,1 млрд долларов.

Экспериментальный препарат PRS-060 является ингаляционным антагонистом рецептора мутеина IL-4 (IL-4RA), предназначенным для лечения средних и тяжелых астматических проявлений. Pieris Pharmaceuticals планирует запустить первую фазу клинических исследований PRS-060 уже в 2017 году.

Ключевые слова: AstraZeneca, Pieris Pharmaceuticals


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