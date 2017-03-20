AstraZeneca заплатит до 2,1 млрд долларов за ингаляционный препарат против астмы Компания AstraZeneca заключила соглашение с Pieris Pharmaceuticals по разработке ингаляционного препарата для лечения астмы. Экспериментальный PRS-060 обладает инновационным методом действия, пишет



По условиям соглашения, Pieris Pharmaceuticals получит первоначальный платеж в размере 57,5 млн долларов, однако в случае регистрации нового ЛС, сумма выплат достигнет 2,1 млрд долларов.



Экспериментальный препарат PRS-060 является ингаляционным антагонистом рецептора мутеина IL-4 (IL-4RA), предназначенным для лечения средних и тяжелых астматических проявлений. Pieris Pharmaceuticals планирует запустить первую фазу клинических исследований PRS-060 уже в 2017 году.



Ключевые слова: Pieris Pharmaceuticals Компания AstraZeneca заключила соглашение с Pieris Pharmaceuticals по разработке ингаляционного препарата для лечения астмы. Экспериментальный PRS-060 обладает инновационным методом действия, пишет Reuters По условиям соглашения, Pieris Pharmaceuticals получит первоначальный платеж в размере 57,5 млн долларов, однако в случае регистрации нового ЛС, сумма выплат достигнет 2,1 млрд долларов.Экспериментальный препарат PRS-060 является ингаляционным антагонистом рецептора мутеина IL-4 (IL-4RA), предназначенным для лечения средних и тяжелых астматических проявлений. Pieris Pharmaceuticals планирует запустить первую фазу клинических исследований PRS-060 уже в 2017 году.Ключевые слова: AstraZeneca









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AstraZeneca заплатит до 2,1 млрд долларов за ингаляционный препарат против астмы AstraZeneca заключила соглашение с Pieris Pharmaceuticals по разработке ингаляционного препарата для лечения астмы, обладающим новым принципом действия. Экспериментальный препарат PRS-060 является ингаляционным антагонистом рецептора мутеина IL-4 (IL-4RA).

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