Главная / Новости медицины и фармации В Москве пройдет VI Общероссийский конгресс «Ранние сроки беременности. Проблемы ВРТ» Название мероприятия: VI Общероссийский конгресс «Ранние сроки беременности. Проблемы ВРТ»

Статус: Конгресс-выставка

Профиль: Акушерство и Гинекология

Дата начала мероприятия: 1 июня 2017 г.

Дата окончания мероприятия: 3 июня 2017 г.

Город: Москва/Россия

Адрес: Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская» (пл. Европы, д. 2)

Контактные данные: тел.: +7 (499) 346 39 02; факс: +7 (499) 350 88 93

Адрес эл. почты:

Веб-сайт: https://praesens.ru/registratsiya-kongress-rannie-sroki-beremennosti_2017/



Мероприятие состоится под эгидой Российского университета дружбы народов, Медицинского института, кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии, кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины ФПК МР, Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС), Российского общества акушеров-гинекологов, комитета по качеству медицинской помощи, Саморегулируемой организации «Ассоциация клиник ВРТ», Журнала «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак»



При поддержке Министерства образования и науки РФ, Приоритетного национального проекта «Образование», Инновационной образовательной программы РУДН



Научный и технический организатор: Медиабюро StatusPraesens



Почему мы собираемся?



Всё просто — репродуктивных проблем много, и их число только растёт.



Первая «горячая» точка: здоровая беременность как таковая становится всё более редким явлением: доля нормальных родов в 1992 году составляла 46% от общего числа, а в 2014-м — только 34%. Продолжает расти частота самопроизвольных абортов, неразвивающихся беременностей, врождённых пороков развития, появилось такое невиданное доселе явление, как преэклампсия до 20 нед гестации, а нарушения процессов инвазии трофобласта становятся основой для будущей плацентарной недостаточности, задержки роста плода и, к сожалению, нередко его антенатальной гибели. Ожирение, гестационный диабет, латентный и манифестный дефицит железа, артериальная гипертензия — тревожно частые спутники беременности в наши дни.



Что может сделать современный клиницист для обеспечения благополучия I триместра — так называемых «золотых недель» гестации? Что есть «необходимый минимум» вмешательства для достижения желанной цели — рождения здорового потомства? Сегодня мир сделал главный акцент на прегравидарной подготовке. Однако в РФ к беременности сознательно и заблаговременно готовятся только 4% супружеских пар, а это значит, что и врачебное сообщество до настоящего времени не вполне осознало настоятельную необходимость таких мер — хотя бы в минимальном объёме.



Не менее важная проблема национального масштаба — прерывание нежеланных беременностей, которые на самом деле необходимо предотвращать (а к эффективной контрацепции обращается только четверть россиян), а если всё же приходится прерывать, то делать это нужно наиболее щадящими методами.



Колоссальный пласт проблем копится и по другому аспекту медицины ранних сроков беременности — преодолению бесплодного брака. Амбулаторное звено далеко не всегда готово проводить в регламентированные сроки исчерпывающее первичное обследование и лечение, в то время как центрам ВРТ приходится работать на грани возможностей современной науки — и всё равно без чётких гарантий результата.



Что в научной программе?



ОБЩИЕ ВОПРОСЫ



− Эволюция медицины ранних сроков беременности. Что известно сегодня, о чём узнаем завтра?

− Амбулаторная помощь в ранние сроки беременности. Какие проблемы могут решить дневные стационары кратковременного пребывания. Диспансеризация.

− Частота бесплодного брака растёт. Что может и должен сделать гинеколог?

− Прошлое, настоящее и будущее ВРТ: организационные вопросы и клинические проблемы.

− Маршрутизация, шкала перинатального риска и другие способы предупреждения неблагоприятных исходов беременности.

− Лекарственные средства и беременность: что, кому, когда? Уйти от полипрагмазии.

− Клинический разбор «Неразвивающаяся беременность: разбор ошибок».



КОНТРАВЕРСИИ ПРЕГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ



− Прегравидарная подготовка в России: протокол МАРС в действии.

− Нужны ли беременным витамины? Только ли фолаты?

− Подготовка к беременности особых пациенток: с привычным невынашиванием, позднего репродуктивного возраста, с артериальной гипертензией, нарушениями углеводного обмена и др.

− Латентный и манифестный дефицит железа: что должен делать акушер-гинеколог. Избыток железа может быть опаснее его недостатка.

− Дефицит витамина D в акушерстве и гинекологии. Что нового?

− Медико-генетическое консультирование на этапе планирования беременности: кому, зачем, что даёт?

− Антирезус-глобулин в прегравидарный период.

− Грудное вскармливание и ранние сроки новой беременности: работа с возражениями.

− Тренинг «Прегравидарная подготовка: от типичного — к сложному».



КОНТРАВЕРСИИ НЕВЫНАШИВАНИЯ И НЕДОНАШИВАНИЯ



− Профилактика репродуктивных потерь: клинический опыт, новые аспекты.

− Диагноз угрозы прерывания как «уходящая натура»: перестаём заниматься гипердиагностикой.

− Профилактика поздних осложнений в ранние сроки беременности: что, кому, когда, сколько?

− Мертворождаемость и её профилактика в ранние сроки беременности — что возможно?

− Первичная и вторичная профилактика невынашивания и недонашивания беременности. Доказанное и сомнительное.

− Гипергомоцистеинемия как причина невынашивания.

− Иммунный генез самопроизвольных абортов — точка воздействия или иллюзия?

− Наследственные тромбофилии как мнимые и реальные причины ранних потерь беременности.

− Эндокринные причины потери беременности в ранние сроки.

− Инфекционный фактор невынашивания: правда и мифы.

− Акушерские пессарии при высоком риске невынашивания беременности.

− Лечение спонтанного и привычного невынашивания на ранних сроках беременности: когда терапия всё-таки даст эффект?

− Школа-тренинг «Замершая беременность, v. 2.0. Уходим от ошибок».



ПРОГЕСТЕРОНОВЫЕ КОНТРАВЕРСИИ



− Возможности препаратов прогестерона в период имплантации и на ранних сроках беременности.

− Доказательная база препаратов прогестерона для лечения невынашивания. Кто действительно доказал свою эффективность?

− Спонтанное и привычное невынашивание. О чём говорят результаты метаанализов?

− Уход с рынка 2,5% масляного раствора прогестерона (для беременных) — победа или потеря?

− Клинико-фармакологические особенности применения гестагенов во время беременности. Взгляд клинического фармаколога.



Школа врача-практика «Замершая беременность, v. 2.0. Уходим от ошибок»



Школа организована силами ведущих экспертов, представляющих РУДН, МАРС и авторов самого читаемого акушерами-гинекологами журнала «StatusPraesens. Акушерство, гинекология, бесплодный брак». Каждый заранее зарегистрированный слушатель получит сертификат государственного образца от факультета последипломного образования Медицинского института РУДН.



Первая версия школы, проходившая в 2015–2016 годах, пользовалась огромной популярностью и неизменно собирала аншлаги по всей стране. Пришло время обновить формат! Версия 2.0 образца 2017 года насыщена практически значимыми сведениями, разборами конкретных клинических ситуаций с интерактивным вовлечением слушателей в процесс обучения. Главная отличительная особенность — ещё более чёткая ориентированность на практические вопросы, алгоритмы и схемы с учётом сведений, накопленных к середине 2017 года.



Обсуждаемые вопросы



− Неразвивающаяся беременность: осмысление происходящего в России и в мире.

− Диагностика неразвивающейся беременности: ошибки ультразвуковой диагностики. Как правильно? Данные 2017 года.

− Прерывание замершей беременности: почему кюретка — ошибка? Протокол медикаментозного опорожнения полости матки. Ошибки наблюдения.

− Профилактика инфекционных осложнений: всем или нет? Разбор доказательной базы.

− Реабилитация после прерывания неразвивающейся беременности: пренебрегать нельзя.

− Диагностика причин остановки гестации. Нужно ли это? Каковы современные возможности?

− Эндометрий у женщин после замершей беременности. Что делать обязательно, что желательно, а что бесполезно?

− Готовим к новому зачатию: когда, как правильно?

− Ведение новой беременности: уходим от типовых алгоритмов и стандартных ошибок.



КОНТРАВЕРСИИ ПРЕНАТАЛЬНОГО СКРИНИНГА



− Пренатальный скрининг: ситуация в России и в мире.

− Эффективный пренатальный скрининг в деталях. Что нового?

− Можно ли организовать результативный пренатальный скрининг в российских реалиях?

− Ультразвуковые методы скрининга: учиться и ещё раз учиться.

− Тесты на фетальную ДНК в материнском кровотоке: перспективы в России.

− Пренатальный консилиум: проблемы и решения.

− Юридические аспекты пренатального скрининга: если пациентка настаивает на сохранении беременности.

− Школа «Врождённый порок выявлен: алгоритм действий врача».



КОНТРАВЕРСИИ РЕПРОДУКТИВНОЙ ИНФЕКТОЛОГИИ



− Вульвовагинальные инфекции и ранняя беременность: что и когда лечить?

− Влагалищный дисбиоз и невынашивание: новые нюансы — доказанное и сомнительное.

− Микробные биоплёнки и риск выкидыша: что уже известно к этому моменту?

− Герпетическая инфекция и вопросы репродукции.

− ИППП в прегравидарный период и во время беременности: действия врача.

− TORCH-комплекс: почему его нет в мировых рекомендациях?

− Краснуха и ветряная оспа: предотвратимые опасности ранних сроков беременности.

− Бессимптомная бактериурия, острый цистит и пиелонефрит I триместра беременности: нужен взвешенный подход.

− Внутриутробное инфицирование плода: как это происходит, что противопоставить?



КОНТРАВЕРСИИ ОСЛОЖНЁННОГО ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ



− Профилактика преэклампсии. Начинаем с ранних сроков: многое возможно.

− Тромбофилии: реальное и мнимое. Прогнозирование акушерских осложнений, ассоциированных с нарушениями в системе гемостаза.

− Риск поздних осложнений беременности: что в наших силах с позиций доказательной медицины.

− Задержка роста плода: прогнозирование в ранние сроки беременности, вопросы профилактики.



КОНТРАВЕРСИИ РЕПРОДУКТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ



− Планирование семьи и охрана репродуктивного здоровья в XXI веке. Новые аспекты старой проблемы.

− Интергенетический интервал: рациональный оптимум.

− Прерывание беременности малых сроков: профилактика и возможные пути снижения постабортных осложнений.

− Как повлиять на проабортный менталитет? Почему тема до сих пор актуальна для России?

− Неразвивающаяся беременность и неполный аборт: завершение без кюретки. Анализ врачебных заблуждений.

− Непроведение послеабортной реабилитации — дефект медицинской помощи.

− Контрацепция в современной России и репродуктивное завтра страны.



НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР «БЕСПЛОДНЫЙ БРАК: ОТ ДИАГНОСТИКИ ПРИЧИН К ПРОГРАММЕ ДЕЙСТВИЙ. ВОПРОСЫ РЕПРОДУКТИВНОЙ ЭНДОКРИНОЛОГИИ»



Кого приглашаем?



Врачей акушеров-гинекологов женских консультаций и коммерческих клиник, оказывающих амбулаторную помощь пациентам, страдающим бесплодием; Врачей-репродуктологов и других специалистов, ведущих бесплодные пары в специализированных клиниках и центрах ВРТ; Организаторов здравоохранения: заведующих женскими консультациями, главных врачей государственных и коммерческих медицинских учреждений всех уровней, оказывающих первичную и специализированную медицинскую помощь бесплодным парам; руководителей профильных департаментов управления здравоохранением.



Каковы цели Семинара?



1. Обеспечить повышение результативности оказываемой медицинской помощи пациенткам из бесплодных пар в женских консультациях посредством распространения среди врачей первичного звена современных знаний о реально существующих возможностях диагностики причин бесплодного брака и их коррекции до направления к специалисту-репродуктологу.

2. Способствовать эффективному взаимодействию врачей женских консультаций и клиник ВРТ, а также, преемственности оказания помощи жещинам, страдающим бесплодием.

3. Совершенствовать качество помощи в клиниках ВРТ путём обмена практическим опытом по преодолению клинических и организационных проблем.



ОБЩИЕ ВОПРОСЫ



− Проблема бесплодного брака в России и в мире. Только ли ВРТ? Роль ВРТ в повышении рождаемости.

− Возможности амбулаторного звена медицинской помощи в преодолении бесплодного брака.

− Репродуктивная эндокринология как система знаний рядового акушера- гинеколога. Преодоление ановуляции в женской консультации.

− Эффективность программ ВРТ: что возможно сегодня?

− Вопросы реабилитации женщин после неудач ЭКО: чья зона ответственности?

− Беременность после ЭКО: существуют ли особенности ведения?



РЕПРОДУКТИВНАЯ ЭНДОКРИНОЛОГИЯ



− Реализация репродуктивной функции на фоне дисгормональных заболеваний: сложности реальные и мнимые.

− Эндокринный фактор бесплодия: преодолимые сложности.

− Первичная и вторичная аменорея: главное — понять причину.

− Нарушения менструального цикла: ставим точный диагноз.

− Недостаточность лютеиновой фазы менструального цикла: дифференцированный подход.

− СПКЯ: новое прочтение патогенеза — новые лечебные стратегии.

− Эндометриоз: новая идеология в контексте преодоления бесплодия.

− Школа «Аменорея: от диагностики причин к эффективному преодолению».



БЕСПЛОДНЫЙ БРАК: ВОЗМОЖНОСТИ ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ



− Женская консультация как важный этап работы с бесплодной парой. Диагностические возможности первичного звена.

− Сроки и условия направления бесплодной пары в клинику ВРТ.

− Мужской фактор бесплодия: что могут акушеры-гинекологи женских консультаций?

− Тактика в отношении пациенток с угрозой прерывания гестации после ВРТ.

− Подготовка к ВРТ женщин с эндометриозом: объединение возможностей гинеколога и репродуктолога.

− Синдром гиперстимуляции яичников: ведение пациенток в женской консультации.

− Беременность после ЭКО: нюансы ведения пациенток.

− Школа «Ановуляция и её преодоление в условиях женской консультации».

− Школа «Бесплодный брак: возможности женской консультации».



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ВОПРОСЫ



− Проблемы эндометрия в клинике ВРТ: новые возможности.

− «Перистальтика» эндометрия: мировые и российские данные.

− Мужской фактор бесплодия: уроки преодоления.

− Женщина позднего репродуктивного возраста: особые проблемы — особые клинические задачи.

− Несовместимость супругов по HLA: опыт преодоления.

− Программы ВРТ в условиях гемоконтактных инфекций: возможно многое.

− Внедрение преимплантационной генетической диагностики: не только профилактика потерь плода.

− Прегравидарная подготовка в программах ВРТ: что принято считать рациональным оптимумом?

− Стимуляция овуляции: тонкие аспекты современных протоколов.

− Неудачи ЭКО и причины ранних потерь достигнутой беременности: возможности преодоления.

− Прогестероновая поддержка циклов ЭКО: можно ли назначать два препарата прогестерона?

− Проблемы отсроченной фертильности: вопросы и ответы.

− Онкофертильность: что возможно уже сегодня? Ведение гестации.



ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ МЕДИЦИНЫ БЕСПЛОДНОГО БРАКА



− ВРТ в системе ОМС: проблемы и их преодоление. Опыт Москвы и регионов.

− Единый реестр центров ВРТ и программ ЭКО в рамках программы ОМС: опыт успешных регионов.

− Отличаются ли правила ОМС в Москве и регионах? Проблемы и решения.

− Нормативно-правовая база медицины бесплодного брака: что нового за последние 5 лет.

− Суррогатное материнство: причины критики метода в современном обществе. Возможно ли разрешение юридических противоречий?

− Саморегулируемые организации: работа в условиях центра РФ и на региональном уровне.



Научно-практический семинар для организаторов здравоохранения «Главврач XXI века»



Помимо множества организационных тем, специфичных для службы охраны материнства и детства, будут разобраны общие вопросы, важные для всех руководителей медицинских организаций независимо от профиля учреждения.



Кого приглашаем?



Главных врачей перинатальных центров, родильных домов, заведующих женскими консультациями, заместителей главных врачей по лечебной работе, заместителей главных врачей ЦРБ по акушерству и гинекологии, заведующих профильными отделениями.



Что в программе?



− Прегравидарная подготовка: кто заплатит за здорового ребёнка. Программа госгарантий или платные услуги?

− ВРТ в системе ОМС: на бумаге и на деле.

− Контроль качества пренатального скрининга на ранних сроках. Кто и как проводит «разбор полётов»?

− Организация преконцепционного обследования супружеской пары. Какой врач отвечает за итоговый результат?

− «Большой брат смотрит на вас»: дистанционные технологии работы с беременными.

− Экономические и правовые аспекты госпитализации беременной в дневной и круглосуточный стационар.

− Число отказов от аборта — критерий качества работы акушера-гинеколога. Или нет?

− Мастер-класс «Спор с экспертом качества медицинской помощи: как отстоять свою позицию».

− Школа юридической самообороны врача: беременность ранних сроков.



ЧТО НА ВЫСТАВКЕ?



NEW!



Клуб-экспозиция «ВРТ: куда направить пациентку» — центры репродуктивного здоровья, клиники ВРТ и ЛПУ со специализированными отделениями ведения бесплодных пар презентуют свои возможности и результаты практической работы. Уникальный шанс в одном месте узнать про возможности разнообразных ВРТ-учреждений РФ (и не только!) и найти ответы на вопросы, с кем сотрудничать, какая клиника окажет пациентам помощь соответствующего уровня, результаты работы какого центра ВРТ внушают наибольшее доверие.



ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА



− Препараты для лечения невынашивания беременности.

− Средства лечения инфекций влагалища, вульвы и шейки матки: антибиотики, антимикотики, антисептики.

− Противовирусные лекарственные средства. Средства коррекции влагалищного биоценоза.

− КОК, барьерные методы контрацепции.

− Тест-системы для офисной диагностики: pH-метрия, тесты на ИППП, другие инфекты.

− Препараты для стимуляции овуляции.



ОБОРУДОВАНИЕ



− Ультразвуковое.

− Для кольпоскопии и гистероскопии.

− Для оснащения кабинета акушера-гинеколога.

− Лабораторное.

− Физиотерапевтическое.



СРЕДСТВА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ



− Тест-системы для офисной диагностики (pH-метрия, тесты на ИППП и другие инфекты).

− Средства для гигиены промежности.

− Тесты для генетического скрининга.



А ТАКЖЕ



− Центры репродуктивного здоровья, клиники ВРТ и ЭКО.

− Банки стволовых клеток.

− Медицинские издательства.



Ключевые слова: VI Общероссийский конгресс «Ранние сроки беременности. Проблемы ВРТ»Конгресс-выставкаАкушерство и Гинекология1 июня 2017 г.3 июня 2017 г.Москва/РоссияМосква, гостиница «Рэдиссон Славянская» (пл. Европы, д. 2)тел.: +7 (499) 346 39 02; факс: +7 (499) 350 88 93 info@praesens.ru ; ova@ praesens.ruМероприятие состоится под эгидой Российского университета дружбы народов, Медицинского института, кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии, кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины ФПК МР, Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС), Российского общества акушеров-гинекологов, комитета по качеству медицинской помощи, Саморегулируемой организации «Ассоциация клиник ВРТ», Журнала «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак»Министерства образования и науки РФ, Приоритетного национального проекта «Образование», Инновационной образовательной программы РУДНМедиабюро StatusPraesensВсё просто — репродуктивных проблем много, и их число только растёт.Первая «горячая» точка:как таковая становится всё более редким явлением: доля нормальных родов в 1992 году составляла 46% от общего числа, а в 2014-м — только 34%. Продолжает расти частота самопроизвольных абортов, неразвивающихся беременностей, врождённых пороков развития, появилось такое невиданное доселе явление, как преэклампсия до 20 нед гестации, а нарушения процессов инвазии трофобласта становятся основой для будущей плацентарной недостаточности, задержки роста плода и, к сожалению, нередко его антенатальной гибели. Ожирение, гестационный диабет, латентный и манифестный дефицит железа, артериальная гипертензия —Что может сделать современный клиницист для обеспечения благополучия I триместра — так называемых «золотых недель» гестации? Что естьдля достижения желанной цели — рождения здорового потомства? Сегодня мир сделал главный акцент наОднако в РФ к беременности сознательно и заблаговременно готовятся только 4% супружеских пар, а это значит, что и врачебное сообщество до настоящего времени не вполне осознало настоятельную необходимость таких мер — хотя бы в минимальном объёме.Не менее важная проблема национального масштаба —, которые на самом деле необходимо предотвращать (а к эффективной контрацепции обращается только четверть россиян), а если всё же приходится прерывать, то делать это нужно наиболее щадящими методами.Колоссальный пласт проблем копится и по другому аспекту медицины ранних сроков беременности —Амбулаторное звено далеко не всегда готово проводить в регламентированные сроки исчерпывающее первичное обследование и лечение, в то время как центрам ВРТ приходится работать на грани возможностей современной науки — и всё равно без чётких гарантий результата.ОБЩИЕ ВОПРОСЫ− Эволюция медицины ранних сроков беременности. Что известно сегодня, о чём узнаем завтра?− Амбулаторная помощь в ранние сроки беременности. Какие проблемы могут решить дневные стационары кратковременного пребывания. Диспансеризация.− Частота бесплодного брака растёт. Что может и должен сделать гинеколог?− Прошлое, настоящее и будущее ВРТ: организационные вопросы и клинические проблемы.− Маршрутизация, шкала перинатального риска и другие способы предупреждения неблагоприятных исходов беременности.− Лекарственные средства и беременность: что, кому, когда? Уйти от полипрагмазии.− Клинический разбор «Неразвивающаяся беременность: разбор ошибок».КОНТРАВЕРСИИ ПРЕГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ− Прегравидарная подготовка в России: протокол МАРС в действии.− Нужны ли беременным витамины? Только ли фолаты?− Подготовка к беременности особых пациенток: с привычным невынашиванием, позднего репродуктивного возраста, с артериальной гипертензией, нарушениями углеводного обмена и др.− Латентный и манифестный дефицит железа: что должен делать акушер-гинеколог. Избыток железа может быть опаснее его недостатка.− Дефицит витамина D в акушерстве и гинекологии. Что нового?− Медико-генетическое консультирование на этапе планирования беременности: кому, зачем, что даёт?− Антирезус-глобулин в прегравидарный период.− Грудное вскармливание и ранние сроки новой беременности: работа с возражениями.− Тренинг «Прегравидарная подготовка: от типичного — к сложному».КОНТРАВЕРСИИ НЕВЫНАШИВАНИЯ И НЕДОНАШИВАНИЯ− Профилактика репродуктивных потерь: клинический опыт, новые аспекты.− Диагноз угрозы прерывания как «уходящая натура»: перестаём заниматься гипердиагностикой.− Профилактика поздних осложнений в ранние сроки беременности: что, кому, когда, сколько?− Мертворождаемость и её профилактика в ранние сроки беременности — что возможно?− Первичная и вторичная профилактика невынашивания и недонашивания беременности. Доказанное и сомнительное.− Гипергомоцистеинемия как причина невынашивания.− Иммунный генез самопроизвольных абортов — точка воздействия или иллюзия?− Наследственные тромбофилии как мнимые и реальные причины ранних потерь беременности.− Эндокринные причины потери беременности в ранние сроки.− Инфекционный фактор невынашивания: правда и мифы.− Акушерские пессарии при высоком риске невынашивания беременности.− Лечение спонтанного и привычного невынашивания на ранних сроках беременности: когда терапия всё-таки даст эффект?− Школа-тренинг «Замершая беременность, v. 2.0. Уходим от ошибок».ПРОГЕСТЕРОНОВЫЕ КОНТРАВЕРСИИ− Возможности препаратов прогестерона в период имплантации и на ранних сроках беременности.− Доказательная база препаратов прогестерона для лечения невынашивания. Кто действительно доказал свою эффективность?− Спонтанное и привычное невынашивание. О чём говорят результаты метаанализов?− Уход с рынка 2,5% масляного раствора прогестерона (для беременных) — победа или потеря?− Клинико-фармакологические особенности применения гестагенов во время беременности. Взгляд клинического фармаколога.Школа организована силами ведущих экспертов, представляющих РУДН, МАРС и авторов самого читаемого акушерами-гинекологами журнала «StatusPraesens. Акушерство, гинекология, бесплодный брак». Каждый заранее зарегистрированный слушатель получит сертификат государственного образца от факультета последипломного образования Медицинского института РУДН.Первая версия школы, проходившая в 2015–2016 годах, пользовалась огромной популярностью и неизменно собирала аншлаги по всей стране. Пришло время обновить формат! Версия 2.0 образца 2017 года насыщена практически значимыми сведениями, разборами конкретных клинических ситуаций с интерактивным вовлечением слушателей в процесс обучения. Главная отличительная особенность — ещё более чёткая ориентированность на практические вопросы, алгоритмы и схемы с учётом сведений, накопленных к середине 2017 года.− Неразвивающаяся беременность: осмысление происходящего в России и в мире.− Диагностика неразвивающейся беременности: ошибки ультразвуковой диагностики. Как правильно? Данные 2017 года.− Прерывание замершей беременности: почему кюретка — ошибка? Протокол медикаментозного опорожнения полости матки. Ошибки наблюдения.− Профилактика инфекционных осложнений: всем или нет? Разбор доказательной базы.− Реабилитация после прерывания неразвивающейся беременности: пренебрегать нельзя.− Диагностика причин остановки гестации. Нужно ли это? Каковы современные возможности?− Эндометрий у женщин после замершей беременности. Что делать обязательно, что желательно, а что бесполезно?− Готовим к новому зачатию: когда, как правильно?− Ведение новой беременности: уходим от типовых алгоритмов и стандартных ошибок.КОНТРАВЕРСИИ ПРЕНАТАЛЬНОГО СКРИНИНГА− Пренатальный скрининг: ситуация в России и в мире.− Эффективный пренатальный скрининг в деталях. Что нового?− Можно ли организовать результативный пренатальный скрининг в российских реалиях?− Ультразвуковые методы скрининга: учиться и ещё раз учиться.− Тесты на фетальную ДНК в материнском кровотоке: перспективы в России.− Пренатальный консилиум: проблемы и решения.− Юридические аспекты пренатального скрининга: если пациентка настаивает на сохранении беременности.− Школа «Врождённый порок выявлен: алгоритм действий врача».КОНТРАВЕРСИИ РЕПРОДУКТИВНОЙ ИНФЕКТОЛОГИИ− Вульвовагинальные инфекции и ранняя беременность: что и когда лечить?− Влагалищный дисбиоз и невынашивание: новые нюансы — доказанное и сомнительное.− Микробные биоплёнки и риск выкидыша: что уже известно к этому моменту?− Герпетическая инфекция и вопросы репродукции.− ИППП в прегравидарный период и во время беременности: действия врача.− TORCH-комплекс: почему его нет в мировых рекомендациях?− Краснуха и ветряная оспа: предотвратимые опасности ранних сроков беременности.− Бессимптомная бактериурия, острый цистит и пиелонефрит I триместра беременности: нужен взвешенный подход.− Внутриутробное инфицирование плода: как это происходит, что противопоставить?КОНТРАВЕРСИИ ОСЛОЖНЁННОГО ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ− Профилактика преэклампсии. Начинаем с ранних сроков: многое возможно.− Тромбофилии: реальное и мнимое. Прогнозирование акушерских осложнений, ассоциированных с нарушениями в системе гемостаза.− Риск поздних осложнений беременности: что в наших силах с позиций доказательной медицины.− Задержка роста плода: прогнозирование в ранние сроки беременности, вопросы профилактики.КОНТРАВЕРСИИ РЕПРОДУКТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ− Планирование семьи и охрана репродуктивного здоровья в XXI веке. Новые аспекты старой проблемы.− Интергенетический интервал: рациональный оптимум.− Прерывание беременности малых сроков: профилактика и возможные пути снижения постабортных осложнений.− Как повлиять на проабортный менталитет? Почему тема до сих пор актуальна для России?− Неразвивающаяся беременность и неполный аборт: завершение без кюретки. Анализ врачебных заблуждений.− Непроведение послеабортной реабилитации — дефект медицинской помощи.− Контрацепция в современной России и репродуктивное завтра страны.НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР «БЕСПЛОДНЫЙ БРАК: ОТ ДИАГНОСТИКИ ПРИЧИН К ПРОГРАММЕ ДЕЙСТВИЙ. ВОПРОСЫ РЕПРОДУКТИВНОЙ ЭНДОКРИНОЛОГИИ»Врачей акушеров-гинекологов женских консультаций и коммерческих клиник, оказывающих амбулаторную помощь пациентам, страдающим бесплодием; Врачей-репродуктологов и других специалистов, ведущих бесплодные пары в специализированных клиниках и центрах ВРТ; Организаторов здравоохранения: заведующих женскими консультациями, главных врачей государственных и коммерческих медицинских учреждений всех уровней, оказывающих первичную и специализированную медицинскую помощь бесплодным парам; руководителей профильных департаментов управления здравоохранением.1. Обеспечить повышение результативности оказываемой медицинской помощи пациенткам из бесплодных пар в женских консультациях посредством распространения среди врачей первичного звена современных знаний о реально существующих возможностях диагностики причин бесплодного брака и их коррекции до направления к специалисту-репродуктологу.2. Способствовать эффективному взаимодействию врачей женских консультаций и клиник ВРТ, а также, преемственности оказания помощи жещинам, страдающим бесплодием.3. Совершенствовать качество помощи в клиниках ВРТ путём обмена практическим опытом по преодолению клинических и организационных проблем.ОБЩИЕ ВОПРОСЫ− Проблема бесплодного брака в России и в мире. Только ли ВРТ? Роль ВРТ в повышении рождаемости.− Возможности амбулаторного звена медицинской помощи в преодолении бесплодного брака.− Репродуктивная эндокринология как система знаний рядового акушера- гинеколога. Преодоление ановуляции в женской консультации.− Эффективность программ ВРТ: что возможно сегодня?− Вопросы реабилитации женщин после неудач ЭКО: чья зона ответственности?− Беременность после ЭКО: существуют ли особенности ведения?РЕПРОДУКТИВНАЯ ЭНДОКРИНОЛОГИЯ− Реализация репродуктивной функции на фоне дисгормональных заболеваний: сложности реальные и мнимые.− Эндокринный фактор бесплодия: преодолимые сложности.− Первичная и вторичная аменорея: главное — понять причину.− Нарушения менструального цикла: ставим точный диагноз.− Недостаточность лютеиновой фазы менструального цикла: дифференцированный подход.− СПКЯ: новое прочтение патогенеза — новые лечебные стратегии.− Эндометриоз: новая идеология в контексте преодоления бесплодия.− Школа «Аменорея: от диагностики причин к эффективному преодолению».БЕСПЛОДНЫЙ БРАК: ВОЗМОЖНОСТИ ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ− Женская консультация как важный этап работы с бесплодной парой. Диагностические возможности первичного звена.− Сроки и условия направления бесплодной пары в клинику ВРТ.− Мужской фактор бесплодия: что могут акушеры-гинекологи женских консультаций?− Тактика в отношении пациенток с угрозой прерывания гестации после ВРТ.− Подготовка к ВРТ женщин с эндометриозом: объединение возможностей гинеколога и репродуктолога.− Синдром гиперстимуляции яичников: ведение пациенток в женской консультации.− Беременность после ЭКО: нюансы ведения пациенток.− Школа «Ановуляция и её преодоление в условиях женской консультации».− Школа «Бесплодный брак: возможности женской консультации».СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ВОПРОСЫ− Проблемы эндометрия в клинике ВРТ: новые возможности.− «Перистальтика» эндометрия: мировые и российские данные.− Мужской фактор бесплодия: уроки преодоления.− Женщина позднего репродуктивного возраста: особые проблемы — особые клинические задачи.− Несовместимость супругов по HLA: опыт преодоления.− Программы ВРТ в условиях гемоконтактных инфекций: возможно многое.− Внедрение преимплантационной генетической диагностики: не только профилактика потерь плода.− Прегравидарная подготовка в программах ВРТ: что принято считать рациональным оптимумом?− Стимуляция овуляции: тонкие аспекты современных протоколов.− Неудачи ЭКО и причины ранних потерь достигнутой беременности: возможности преодоления.− Прогестероновая поддержка циклов ЭКО: можно ли назначать два препарата прогестерона?− Проблемы отсроченной фертильности: вопросы и ответы.− Онкофертильность: что возможно уже сегодня? Ведение гестации.ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ МЕДИЦИНЫ БЕСПЛОДНОГО БРАКА− ВРТ в системе ОМС: проблемы и их преодоление. Опыт Москвы и регионов.− Единый реестр центров ВРТ и программ ЭКО в рамках программы ОМС: опыт успешных регионов.− Отличаются ли правила ОМС в Москве и регионах? Проблемы и решения.− Нормативно-правовая база медицины бесплодного брака: что нового за последние 5 лет.− Суррогатное материнство: причины критики метода в современном обществе. Возможно ли разрешение юридических противоречий?− Саморегулируемые организации: работа в условиях центра РФ и на региональном уровне.Помимо множества организационных тем, специфичных для службы охраны материнства и детства, будут разобраны общие вопросы, важные для всех руководителей медицинских организаций независимо от профиля учреждения.Главных врачей перинатальных центров, родильных домов, заведующих женскими консультациями, заместителей главных врачей по лечебной работе, заместителей главных врачей ЦРБ по акушерству и гинекологии, заведующих профильными отделениями.− Прегравидарная подготовка: кто заплатит за здорового ребёнка. Программа госгарантий или платные услуги?− ВРТ в системе ОМС: на бумаге и на деле.− Контроль качества пренатального скрининга на ранних сроках. Кто и как проводит «разбор полётов»?− Организация преконцепционного обследования супружеской пары. Какой врач отвечает за итоговый результат?− «Большой брат смотрит на вас»: дистанционные технологии работы с беременными.− Экономические и правовые аспекты госпитализации беременной в дневной и круглосуточный стационар.− Число отказов от аборта — критерий качества работы акушера-гинеколога. Или нет?− Мастер-класс «Спор с экспертом качества медицинской помощи: как отстоять свою позицию».− Школа юридической самообороны врача: беременность ранних сроков.ЧТО НА ВЫСТАВКЕ?— центры репродуктивного здоровья, клиники ВРТ и ЛПУ со специализированными отделениями ведения бесплодных пар презентуют свои возможности и результаты практической работы. Уникальный шанс в одном месте узнать про возможности разнообразных ВРТ-учреждений РФ (и не только!) и найти ответы на вопросы, с кем сотрудничать, какая клиника окажет пациентам помощь соответствующего уровня, результаты работы какого центра ВРТ внушают наибольшее доверие.ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА− Препараты для лечения невынашивания беременности.− Средства лечения инфекций влагалища, вульвы и шейки матки: антибиотики, антимикотики, антисептики.− Противовирусные лекарственные средства. Средства коррекции влагалищного биоценоза.− КОК, барьерные методы контрацепции.− Тест-системы для офисной диагностики: pH-метрия, тесты на ИППП, другие инфекты.− Препараты для стимуляции овуляции.ОБОРУДОВАНИЕ− Ультразвуковое.− Для кольпоскопии и гистероскопии.− Для оснащения кабинета акушера-гинеколога.− Лабораторное.− Физиотерапевтическое.СРЕДСТВА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ− Тест-системы для офисной диагностики (pH-метрия, тесты на ИППП и другие инфекты).− Средства для гигиены промежности.− Тесты для генетического скрининга.А ТАКЖЕ− Центры репродуктивного здоровья, клиники ВРТ и ЭКО.− Банки стволовых клеток.− Медицинские издательства.Ключевые слова: анонс



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