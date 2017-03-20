Компания «Ниармедик» ищет 100 млн долларов на развитие бизнеса

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Главная / Новости медицины и фармации
03.05.2017 11:02
Компания «Ниармедик» ищет 100 млн долларов на развитие бизнесаРоссийская фармацевтическая компания «Ниармедик» ищет стратегического инвестора, рассказали «Ведомостям» два человека, получившие предложения «Ниармедика».
По данным источников, компания рассчитывает привлечь около 100 млн долларов для укрепления лидирующих позиций на российском лекарственном рынке и расширения бизнеса на международном уровне, говорится в предложении, разосланном инвесторам. Мандат на поиск инвестора выдан компании «Ренессанс капитал», подтвердили оба человека, получившие предложения.
Один из собеседников «Ведомостей» рассказал, что «Ниармедик» составила пятилетний бизнес-план, для выполнения его компания и ищет инвестора. Предлагается запустить семь новых фармацевтических проектов в России и за рубежом. Также планируется вывести Кагоцел на европейский рынок, выпустить в продажу педиатрическую форму данного лекарственного препарата, добиться включения препарата Коллост в медицинскую страховку Европейского союза и внедрить новый противотуберкулезный препарат.
Сейчас ООО «Ниармедик плюс» через цепочку кипрских компаний принадлежит кипрской Nearmedic Limited, следует из данных кипрского реестра. У последней более пятидесяти акционеров, среди которых гендиректор «Ниармедик» Владимир Нестеренко (42,4%), его сын и директор по развитию компании Сергей Нестеренко (3,7%), а также другие топ-менеджеры – Анатолий Суслов (4,6%) и Виктор Милититский (1,9%). Среди акционеров есть номинальный владелец, у которого 12,8% компании.
Ключевые слова: НИАРМЕДИК
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