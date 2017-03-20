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 Главная / Новости медицины и фармации

03.05.2017 10:36

Teva стала лауреатом премии «Лучшие социальные проекты России»

28 апреля 2017 года состоялось награждение лауреатов национальной программы «Лучшие социальные проекты России». Компания Teva победила в номинации «Медико-социальные проекты».

Программа «Ради Себя. Ради Свободы» была инициирована компанией Teva при участии многочисленных партнерских организаций в 2015 году. Ее название представляет собой творческое переосмысление и расшифровку названия заболевания рассеянный склероз (РС) – «Ради Себя. Ради Свободы». Основная цель этого долгосрочного проекта, продолжающегося по настоящее время, – оказать поддержку пациентам с РС и их родственникам, помочь людям с хроническими заболеваниями интегрироваться в общество и, в конечном итоге, способствовать формированию безбарьерной среды в России.

В рамках проекта был реализован ряд значимых инициатив, в частности заработал специализированный комплексный интернет-портал www.rs-sclerosis.ru, на котором представлена необходимая для пациентов и их родственников информация о заболевании, возможностях учебы и работы, оказываются юридические консультации и психологическая поддержка.

Понимая, насколько важно людям с РС быть вовлеченными в жизнь общества, Teva разработала инструмент, который призван облегчить их ежедневные передвижения и помочь интегрироваться в городскую среду. В уникальной брошюре «Карта доступности» собраны проверенные и актуальные данные о структуре неврологической помощи в разных округах Москвы, а также культурно-досуговых, социальных и спортивных объектах столицы, отобранных по параметрам доступности для маломобильных людей.

Впоследствии заработала интерактивная версия «Карты доступности» map.rs-sclerosis.ru. Для удобства пользователей объекты в ней распределены по 12 категориям и 26 подкатегориям. В настоящее время в электронной версии путеводителя с простым, интуитивно понятным интерфейсом содержится более 1000 городских объектов Москвы, и эта цифра постоянно увеличивается.
Дважды на открытых московских площадках проводились масштабные городские мероприятия. Первый фестиваль «Ради Себя. Ради Свободы» в парке МУЗЕОН в 2015 году включал выступления мастеров стрит-арта, экстремального спорта и молодежной музыки, которые выразили свою сопричастность к проблемам больных.

На втором фестивале в Екатерининском парке в 2016 году сами пациенты представили свои работы и провели творческие мастер-классы для посетителей. В рамках фестиваля состоялась фотовыставка о жизни людей с РС «Каждый день – лучший!». Суммарная аудитория этих двух мероприятий превысила 10 000 человек.

Социальная программа «Ради Себя. Ради Свободы» стала знаковой для компании, сотрудников, пациентского сообщества – нам приятно, что наши усилия были высоко оценены Экспертным советом премии. Отличительной особенностью Teva является постоянное стремление держать руку на пульсе, чувствовать потребителя, оперативно отслеживать новые запросы и профессионально отвечать на возникающие вызовы.

В основе бренда Teva – научный подход и забота о людях. Мы знаем, что понятие «здоровье» многоаспектно, оно подразумевает и хорошее физическое самочувствие, и вовлеченность в жизнь социума, и доступ к современной медицинской помощи, и многое другое. Сегодня люди ожидают от фармацевтической компании не только высококачественных лекарственных препаратов – им нужны комплексные решения, влияющие на качество жизни в целом. Поэтому мы планируем расширить границы «Карты доступности» и масштабировать проект до потребностей всех маломобильных пациентов.




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